Подборка интересных малоизвестных фотографий известных людей
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Не каждый узнает на этом снимке Людмилу Гурченко. Именно такого перевоплощения от героини «Карнавальной ночи» потребовали съемки в фильме 1962 года «Роман и Франческа»
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Коллеги по Политбюро на заседании Верховного Совета СССР, ноябрь 1986.
Первый ряд, слева направо: Егор Лигачев, Николай Рыжков, Андрей Громыко, Михаил Горбачев. Второй ряд: Виталий Воротников, Лев Зайков, Михаил Соломенцев. Третий ряд: Владимир Долгих, Борис Ельцин, Эдуард Шеварднадзе
4.
18-летний Майк Тайсон и его тренер Кас Д'Амато перед своим первым профессиональным боем против Гектора Мерседеса
17.
Кристина Агилера, Бритни Спирс, Джастин Тимберлейк, Райан Гослинг и другие на съемках передачи "Клуб Микки Мауса", 1995 год
Авторский пост
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Но от лошадиной темы реально вздрогнул.