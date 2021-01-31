Кунсткамере Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого 307 лет.

31-го января 1714 -го года Пётр I учредил в Летнем дворце Санкт-Петербурга «Государев кабинет» — Кунсткамеру, старейший музей России.
Кунстка́мера — кабинет редкостей, в настоящее время — Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (МАЭ РАН) — первый музей России, учреждённый императором Петром Великим и находящийся в Санкт-Петербурге. Обладает уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт многих народов. Но многим этот музей известен своей «особенной» коллекцией анатомических редкостей и аномалий. Здание Кунсткамеры является с начала XVIII в. символом Российской академии наук. Башню Кунсткамеры венчает Армиллярная сфера
История
Пётр I во время «великого посольства» в 1697—1698 годах осматривал крупные преуспевающие города Голландии и Англии. Увидел и заморские кабинеты «кунштов», то есть редкостей, чудес. На страницах дневника, который приказал вести Пётр, часто мелькает восклицание «зело дивно!». Есть запись и о новейшей науке анатомии: «Видел у доктора анатомию: вся внутренность разнята разно, — сердце человеческое, лёгкое, почки… Жилы, которые в мозгу живут, — как нитки…». Петра очень заинтересовали подобные новшества и царь, не скупясь, закупал целые коллекции и отдельные вещи: книги, приборы, инструменты, оружие, природные редкости. Эти предметы и легли в основу «государева Кабинета», а потом и Петровской Кунсткамеры, первого российского естественнонаучного музея. Вернувшись в Россию, Пётр занялся обустройством русского «кабинета редкостей». Распорядившись перенести столицу России из Москвы в Петербург, Пётр также приказал перенести и «государев Кабинет». Вся коллекция была размещена в Людских палатах при Летнем дворце. Помещение было названо на немецкий манер Кунсткамерой, то есть «кабинетом редкостей». Событие это произошло в 1714 году и стало считаться датой основания музея. Во время своего второго посещения Голландии в 1715—1717 годах Петр посетил музей Альберта Себы. К этому времени у Себы возникла мысль продать своё собрание русскому царю, о чём он уже вел с ним переписку. Личный осмотр кабинета Себы Петром I, по-видимому, окончательно решил дело, и всё собрание было куплено и перевезено в Петербург для «Кунсткамеры». Коллекция всё время разрасталась, и было решено построить специальное здание на стрелке Васильевского острова — «Палаты Санкт-Петербургской Академии Наук, Библиотеки и Кунсткамеры». А на время постройки здания переместить собрание в дом боярина Кикина, так называемые «Кикины палаты» (ныне Ставропольская ул., дом 9). Ныне существующее здание возводилось с 1718 по 1734 годы. Музейные коллекции занимали восточное крыло здания, в средней части находился Анатомический театр, в башне — Готторпский глобус (с 1754 года — Большой академический) и обсерватория, в западной — учреждения Академии наук. Здесь работал М. В. Ломоносов. 5 декабря 1747 года во время нахождения библиотеки в здании кунсткамеры произошел пожар, уничтоживший Готторпский глобус и башню здания. В 1777—1779 годах интерьеры были украшены 4 скульптурными аллегорическими группами, бюстами и медальонами выдающихся учёных (скульптор М. П. Павлов), в 1819—1825 — росписями (художник Ф. Рихтер). Ввиду обилия материалов в 1830-х годах Кунсткамера была разделена на ряд музеев: Зоологический, Этнографический, Ботанический, Минералогический. В 2020 году Главгосэкспертиза одобрила проект архива Кунсткамеры. Архив планируется создать на базе недостроенного здания на улице Заповедной.
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Экспозиции
Северная Америка Культура и быт коренных народов Североамериканского континента. Путешествие с севера на юг, от Аляски до Калифорнии, с незапамятных времен — к началу XIX века. Япония На этой экспозиции представлены быт и культура японцев и айну. Одним из основных промысловых занятий на острове было рыболовство, и Кунсткамера обладает большим собранием разнообразных снастей: крючков, сетей, ловушек. Самурайские доспехи, выставленные на экспозиции, поражают отделкой и сложной конструкцией. Африка В данной коллекции собраны в основном орудия земледелия и одежда африканских племён, проживающих южнее Сахары. Один из самых интересных экспонатов — бенинская бронза. Так называют таблички из соответствующего материала с фигурами воинов и царедворцев. Коллекция из более чем тысячи экспонатов была изъята из дворца правителя Бенина. Некоторые из них можно увидеть в «африканском» зале Кунсткамеры. Китай и Монголия В Китае проживает 50 национальных меньшинств, и экспозиция, посвящённая народам Китая, характеризует лишь основные стороны их быта и культуры. Например, традиционные изделия из фарфора, камня, дерева и кости. В зале Монголии интерес вызывает жилище кочевника — юрта, а также экспонаты с традиционным монгольским орнаментом. Им украшали одежду, орудия труда, сёдла, попоны и многое другое. Индия и Индонезия Раздел музея, посвященный народам Южной Азии — один из самых богатых. В Кунсткамере большое собрание резного дерева, привезённого из разных районов Индии. Также представлены коллекции различных масок, старинные театральные костюмы, куклы театра марионеток. Индонезийский раздел обращает внимание на кинжалы-крисы. Лезвие этих кинжалов изготовлялось из особой стали и часто имело форму языка пламени. Также интересны материалы экспозиции, рассказывающие о теневом театре. Анатомический раздел Младенец с циклопией В этом разделе собраны экспонаты с анатомическими уродствами и разнообразные природные редкости, например, сиреномелия, двухголовый ягнёнок, сиамские близнецы и многое другое. Указом Петра I от 17 февраля 1718 года «О приносе родившихся уродов, а также найденных необыкновенных вещей во всех городах к Губернаторам и Комендантам, о даче за принос оных награждения и о штрафе за утайку» было положено начало систематическому собранию редкостей из мира природы и по истории человека. К необыкновенным вещам относились «каменья необыкновенные, кости человеческие или скотские, рыбьи или птичьи, не такие, какие у нас ныне есть, или такие, да зело великие или малы перед обыкновенными, также какие старые подписи на каменьях, железе или меди, или какое старое и тоже необыкновенное ружьё, посуду и прочее все, что зело старо и необыкновенно»[15]. Благодаря указу Петра I о собирании различных редкостей, в том числе анатомических, в Кунсткамере накапливались препараты уродств, что давало возможность рассматривать их не как единичные, уникальные явления, а прослеживать типичные явления. Первоначальная коллекция Кунсткамеры насчитывала более 2000 экспонатов и была куплена Петром I в 1717 году у её создателя Фредерика Рюйша, голландского анатома. История Кунсткамеры и русской науки XVIII в. Раздел включает три экспозиции, объединённые под условным названием «Музей М. В. Ломоносова». Экспозиция «Зал заседаний („Конференц-зал“) Петербургской академии наук» представляет повседневную деятельность первого научного учреждения России и биографию М. В. Ломоносова. Две другие экспозиции — «Астрономическая обсерватория Петербургской академии наук» и «Большой Готторпский Глобус-Планетарий» — освещают ранний период истории Кунсткамеры, когда в башне здания располагались Астрономическая обсерватория, служба точного времени и условная линия Петербургского меридиана.
экспонаты
Детский скелет с двумя головами Один из самых первых экспонатов Кунсткамеры. Препарат со скелетом сиамских близнецов происходит из коллекции знаменитого голландского анатома Фредерика Рюйша. Его анатомические препараты, которые он создавал по собственным методам, славились на всю Европу. В юности Петр Великий, побывав в Голландии с Великим посольством, посетил его «кабинет» в числе прочих достопримечательностей Амстердама — и пришел в восторг. Почти 20 лет спустя, узнав, что Рюйш продает свою сильно выросшую коллекцию, Петр приобрел несколько тысяч экспонатов за 30 тысяч золотых гульденов. Эти предметы (и другие купленные в тот же период коллекции) стали основой собрания Кунсткамеры
Готторпский глобус Это первый в мире «глобус-планетарий»: в него можно залезть через специальную дверцу и изнутри смотреть на карту звездного неба, размещенную на внутренней поверхности. Диаметр гигантского глобуса — 3 метра, так что сидеть в нем удобно. Он был создан по заказу готторпского герцога Фридриха III (отсюда и название), а автором проекта был великий картограф Адам Олеарий. В 1713 году очередной правитель герцогства подарил эту игрушку весом в 3,5 тонны известному любителю редкостей — Петру Великому, который пришел в восторг от подарка и установил его в здании Кунсткамеры. Однако в середине XVIII века глобус сгорел — сохранился только механический каркас. Впрочем, вскоре его восстановили и назвали по-новому: «Большой Академический глобус». В начале ХХ века он находился в Царском Селе, откуда его похитили нацисты. В 1948 году глобус удалось вернуть — именно туда, куда его поместил основатель Кунсткамеры.
Ладья небесная Эта механическая игрушка изображает небесный кораблик, на котором божество (из янтаря), окруженное танцовщицами и музыкантами (из слоновой кости) путешествует по морям и океанам. Механизм ладьи заводится с помощью ключа — корабль движется, а слуги танцуют и музицируют. Редкий пример симбиоза восточного искусства и западной механики был создан в начале XVIII века при дворе императора-маньчжура Канси, в китайской часовой мастерской, работавшей под руководством миссионеров-иезуитов. Игрушка была куплена в Пекине в 1719–1720 годах, судя по всему, русским посланником Л.В. Измайловым. Это один из экспонатов Кунсткамеры, сохранившихся с петровских времен.
Палеолитическая Венера Ученые назвали Венерами подобные фигурки эпохи верхнего палеолита (40–12 тысяч лет назад) отчасти в шутку: не сильно они похожи на изображения прекрасной античной богини Афродиты. А отчасти потому, что в них гипертрофированы признаки женственности — грудь и ягодицы, важные для деторождения. В пещерные времена таких дам ценили высоко. По одной версии, палеолитические Венеры — это образы богини-прародительницы, символ плодородия; по другой — обереги или изображения реальных женщин. Эта фигурка, вырезанная из бивня мамонта, — возрастом примерно в 21–23 тысячи лет. Ее раскопали на стоянке Костёнки в Средней России в 1936 году.
Бюст Андрея Боголюбского Одна из работ великого антрополога Михаила Герасимова, придумавшего метод скульптурного восстановления облика человека по черепу. В Кунсткамере находится большая коллекция его произведений. Бюст владимирского князя, погибшего от рук убийц, профессор создал в 1939 году. В этот период Герасимову были доступны для работы останки многих великих правителей Руси — ведь большинство из них стали святыми, их останки покоились в раках, которые большевиками вскрывались и изымались из церквей. В облике Андрея удивляет азиатский разрез глаз и высокие скулы — Герасимов руководствовался как генетическими маркерами скелета, так и теорией, что мать князя, половчанка, «Аепина дщерь» (дочь хана Аепы), принадлежала к монголоидной расе. В 2000-е годы по благословению Русской православной церкви была произведена новая реконструкция облика князя — и, по свежей версии, никакой монголоидности в его лице быть не должно.
Астролябия Арсениуса Эти инструменты для определения положения звезд изобрели еще в Древней Греции. В Средневековье лучшие астролябии делали арабы, а европейцы лишь их копировали. В Европе научились создавать астролябии по собственным проектам только в XVI веке. Одним из лучших мастеров этого периода был фламандец Гуалтерус Арсениус, который работал по заказу Филиппа II Испанского и других монархов. Во всем мире сохранилась лишь 21 астролябия его работы, причем в России — только одна. Инструмент, созданный в 1568 году, принадлежал знаменитому полководцу Альбрехту фон Валленштейну. Навершие астролябии украшает изображение Фавна и Фавны — в античной мифологии обладавших даром предвидения. В XIX веке ею владела великая княгиня Елена Павловна, из собрания которой она попала в музей.
Гейша О-Мацу В 1890–1891 годах великий князь, цесаревич Николай Александрович (будущий император Николай II) отправился в долгое путешествие(черный дракон с красным брюхом — на правом предплечье), четыре шрама от сабельных ударов (из-за нападения фанатика самурая) и множество диковинок, часть которых пополнили коллекцию Кунсткамеры. Среди них — кукла размером в человеческий рост, портрет гейши, звавшейся Морока О-Мацу. С ней цесаревич свел знакомство в одном из увеселительных заведений Киото. И она — как доложили японскому императору Мэйдзи — очень понравилась молодому человеку. Гостеприимный хозяин попросил знаменитого скульптора по имени Кавасима Дзимбей II выполнить портрет гейши. Куклу подарили Николаю перед отплытием из Японии, но в Петербурге он ее в своих покоях почему-то не оставил, передав в Кунсткамеру с другими сувенирами.
Авторский пост
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