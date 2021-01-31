Кунсткамере Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого 307 лет.

Северная Америка Культура и быт коренных народов Североамериканского континента. Путешествие с севера на юг, от Аляски до Калифорнии, с незапамятных времен — к началу XIX века. Япония На этой экспозиции представлены быт и культура японцев и айну. Одним из основных промысловых занятий на острове было рыболовство, и Кунсткамера обладает большим собранием разнообразных снастей: крючков, сетей, ловушек. Самурайские доспехи, выставленные на экспозиции, поражают отделкой и сложной конструкцией. Африка В данной коллекции собраны в основном орудия земледелия и одежда африканских племён, проживающих южнее Сахары. Один из самых интересных экспонатов — бенинская бронза. Так называют таблички из соответствующего материала с фигурами воинов и царедворцев. Коллекция из более чем тысячи экспонатов была изъята из дворца правителя Бенина. Некоторые из них можно увидеть в «африканском» зале Кунсткамеры. Китай и Монголия В Китае проживает 50 национальных меньшинств, и экспозиция, посвящённая народам Китая, характеризует лишь основные стороны их быта и культуры. Например, традиционные изделия из фарфора, камня, дерева и кости. В зале Монголии интерес вызывает жилище кочевника — юрта, а также экспонаты с традиционным монгольским орнаментом. Им украшали одежду, орудия труда, сёдла, попоны и многое другое. Индия и Индонезия Раздел музея, посвященный народам Южной Азии — один из самых богатых. В Кунсткамере большое собрание резного дерева, привезённого из разных районов Индии. Также представлены коллекции различных масок, старинные театральные костюмы, куклы театра марионеток. Индонезийский раздел обращает внимание на кинжалы-крисы. Лезвие этих кинжалов изготовлялось из особой стали и часто имело форму языка пламени. Также интересны материалы экспозиции, рассказывающие о теневом театре. Анатомический раздел Младенец с циклопией В этом разделе собраны экспонаты с анатомическими уродствами и разнообразные природные редкости, например, сиреномелия, двухголовый ягнёнок, сиамские близнецы и многое другое. Указом Петра I от 17 февраля 1718 года «О приносе родившихся уродов, а также найденных необыкновенных вещей во всех городах к Губернаторам и Комендантам, о даче за принос оных награждения и о штрафе за утайку» было положено начало систематическому собранию редкостей из мира природы и по истории человека. К необыкновенным вещам относились «каменья необыкновенные, кости человеческие или скотские, рыбьи или птичьи, не такие, какие у нас ныне есть, или такие, да зело великие или малы перед обыкновенными, также какие старые подписи на каменьях, железе или меди, или какое старое и тоже необыкновенное ружьё, посуду и прочее все, что зело старо и необыкновенно»[15]. Благодаря указу Петра I о собирании различных редкостей, в том числе анатомических, в Кунсткамере накапливались препараты уродств, что давало возможность рассматривать их не как единичные, уникальные явления, а прослеживать типичные явления. Первоначальная коллекция Кунсткамеры насчитывала более 2000 экспонатов и была куплена Петром I в 1717 году у её создателя Фредерика Рюйша, голландского анатома. История Кунсткамеры и русской науки XVIII в. Раздел включает три экспозиции, объединённые под условным названием «Музей М. В. Ломоносова». Экспозиция «Зал заседаний („Конференц-зал“) Петербургской академии наук» представляет повседневную деятельность первого научного учреждения России и биографию М. В. Ломоносова. Две другие экспозиции — «Астрономическая обсерватория Петербургской академии наук» и «Большой Готторпский Глобус-Планетарий» — освещают ранний период истории Кунсткамеры, когда в башне здания располагались Астрономическая обсерватория, служба точного времени и условная линия Петербургского меридиана.