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Кунсткамере Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого 307 лет.

Кунсткамере Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого 307 лет. (17 фото)

Автор:
31 января 2021 13:52
Метки: музей   петр 1   рорссия   
769
17

31-го января 1714 -го года Пётр I учредил в Летнем дворце Санкт-Петербурга «Государев кабинет» — Кунсткамеру, старейший музей России.

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15k
Александр Сучков 3 часа назад
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TirAn 2 часа назад
Рекомендовано для посещения
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15k
Александр Сучков 3 часа назад
Жаль, что нет полноценного онлайн прохождения этого музея. На сайте очень скудный вариант, увы. За исключением видеоряда иногда...
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