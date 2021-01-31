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Из России с юмором. Часть 3

Из России с юмором. Часть 3 (35 фото)

Автор:
31 января 2021 13:22
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Юмор   фото   
700
35
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Российские маразмы и приколы.
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Метки: Россия   Юмор   фото   
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28  комментариев
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18k
Alf Час назад
Комментарий к фото
Последнее фото: Не правильная парковка?
Последнее фото: Не правильная парковка?
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10k
Андрей Ватрушкин 10 минут назад
Комментарий к фото
Экологичный мотор, выхлоп навозом.
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10k
Андрей Ватрушкин 13 минут назад
Комментарий к фото
Ссылка youtu.be
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10k
Андрей Ватрушкин 14 минут назад
Комментарий к фото
Чем чуваши провинились?
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18k
ПаганецЪ 15 минут назад
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И ценник 5000. Для полноты картины.
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10k
Андрей Ватрушкин 17 минут назад
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Проезжая под гнездом кукушки.
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508
Атомный Крот 17 минут назад
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Партию НБП, выдвинувшую этот лозунг, запретили, а ее основателя - Лимонова, посадили на 4 года по надуманному обвинению.

Вот такие пироги с котятами.
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10k
Андрей Ватрушкин 18 минут назад
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Такова участь проигравших.
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10k
Андрей Ватрушкин 19 минут назад
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Ссылка youtu.be
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2k
Pechenegiatakuyt 20 минут назад
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пропустили БА в первом слове?
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10k
Андрей Ватрушкин 21 минуту назад
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Григорий Потемкин - За!
Григорий Потемкин - За!
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