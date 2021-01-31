Как сложилась судьба девочки, которую пытался убаюкать Шурик в комедии Гайдая

На киноплощадку Таню привел отец – Петр Градов. Девочке тогда было 4 года. Юное дарование партнеры по съемкам встретили отлично, а Гайдай даже разрешил маленькой соседке сниматься в ее же собственной пижаме.

Однако Тане съемки категорически не понравились. Свет софитов ослеплял ребенка, глаза слезились, кадры приходилось переснимать. Именно тогда девочка поняла, что актёрство – вовсе не ее стезя.

Гайдай тоже был разочарован, от симпатичной девчушки он ожидал большего в кадре. Ряд эпизодов в картине он заменил.