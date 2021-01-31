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Как сложилась судьба девочки, которую пытался убаюкать Шурик в комедии Гайдая

Как сложилась судьба девочки, которую пытался убаюкать Шурик в комедии Гайдая (5 фото)

Автор:
31 января 2021 12:55
Метки: актеры   интересно   кино   
1025
5

На съемки «Операции Ы» Таню Градову, сыгравшую ту самую девочку, которую пытался убаюкать Шурик, попала по приглашению самого Гайдая. Семья Тани жила по соседству со знаменитым режиссером. Таня казалась Гайдаю очень талантливым и перспективным ребенком. Поэтому он предложил родителям девочки сделать Таню знаменитой.

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Метки: актеры   интересно   кино   
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31k
Опаньки 2 часа назад
я вам денюжки принес, за квартиру, за январь...
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18k
Alf Час назад
Как сложилась судьба девочки, которую пытался убаюкать Шурик в комедии Гайдая
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70k
Каждый человек. 2 часа назад
Хорошая девочка Таня. .
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