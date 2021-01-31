Как сложилась судьба девочки, которую пытался убаюкать Шурик в комедии Гайдая

На съемки «Операции Ы» Таню Градову, сыгравшую ту самую девочку, которую пытался убаюкать Шурик, попала по приглашению самого Гайдая. Семья Тани жила по соседству со знаменитым режиссером. Таня казалась Гайдаю очень талантливым и перспективным ребенком. Поэтому он предложил родителям девочки сделать Таню знаменитой.
На киноплощадку Таню привел отец – Петр Градов. Девочке тогда было 4 года. Юное дарование партнеры по съемкам встретили отлично, а Гайдай даже разрешил маленькой соседке сниматься в ее же собственной пижаме.
Однако Тане съемки категорически не понравились. Свет софитов ослеплял ребенка, глаза слезились, кадры приходилось переснимать. Именно тогда девочка поняла, что актёрство – вовсе не ее стезя.
Гайдай тоже был разочарован, от симпатичной девчушки он ожидал большего в кадре. Ряд эпизодов в картине он заменил.
К примеру, согласно сценарию, девочка должна была приоткрыть один глаз, и посмотреть, ушла ли бабушка на дежурство. Однако как ни старалась девочка, оба глаза у нее открывались одновременно. Было отснято множество дублей, но ничего не получалось. В итоге режиссер махнул рукой и оставил все как есть…
Таня получила за свою работу гонорар, и родители в память о съемках купили ей большую куклу производства ГДР. Тогда о таких игрушках многие дети только мечтали. Татьяна до сих пор жалеет, что кукла эта не сохранилась. Кукла была памятью не только о работе с Гайдаем. Она напоминала Тане о ране ушедшей маме.
Через год после тех памятных съемок девочка осиротела – семья попала в ДТП, и маму спасти не удалось. Отец долго лежал в больнице, но смог выкарабкаться. Он воспитал и Таню, и ее старшего брата.
Кстати, Брат Татьяны Андрей как раз-таки стал актером. Андрей Градов снялся во множестве фильмов.
Еще будучи школьницей, ученицей старших классов, Татьяна как-то встретила на улице партнера по съемкам Александра Демьяненко. Она подошла к нему с вопросом, узнает ли он ее. Естественно, повзрослевшую Таню актер не узнал. Тогда она напомнила ему про съемки «Операции Ы», и Демьяненко расплылся в улыбке: «Так это Вас я подмышкой таскал?».
Татьяна актрисой так и не стала, хотя успешно поступила в ГИТИС и окончила театроведческий факультет. Потом, получив второе образование, и вовсе отошла от театра – стала литературоведом.
Сегодня Татьяна работает в звукозаписывающей студии, где создаются аудиокниги. Она – главный редактор. Женщине по душе выбранное ей дело, она считает, что правильно сделала, отказавшись от карьеры актрисы.
У Татьяны есть взрослый сын и любимая внучка Вероника.
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