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Карикатура, жанр острый и смешной

Карикатура, жанр острый и смешной (19 фото)

Автор:
31 января 2021 12:55
Метки: карикатура   рисунок   сатира   
2847
19
Представляю вам подборку на мой взгляд смешних историй в этом жанре!
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Метки: карикатура   рисунок   сатира   
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5k
Шурави 5 часов назад
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20k
Сибиряк 13 минут назад
Карикатура, жанр острый и смешной
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26k
Fat Lynx 17 минут назад
Раньше как-то улыбали карикатуры... теперь нет.
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3k
Hugo_RnD 38 минут назад
это опять беседер, что ли?!
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1k
Domax3000 2 часа назад
50/50
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Граммар-наци 2 часа назад
БЛИН!
Пост кончился.....
А я так настроился хоть раз улыбнуться..........
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40k
Максим Т. 3 часа назад
Комментарий к фото
Карикатура, жанр острый и смешной
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70k
Каждый человек. 5 часов назад
Карикатура это рассказ в одном рисунке..
Карикатура это рассказ в одном рисунке..
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56k
Александр Ломовицкий Каждый человек. 4 часа назад
твой рисунок говно
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4k
Тоха Александр Ломовицкий 50 минут назад
сам рисунок, кстати, норм. Только без пояснений нихрена не понятно, что это
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56k
Александр Ломовицкий Тоха Полчаса назад
сам рисунок это пубертатные сопли япошек -большеглазая школьница в военной форме . только какого хера это русская форма первой мировой войны это вот полное говно .
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70k
Каждый человек. Александр Ломовицкий 13 минут назад
говно - Любимое слово в нашем лексиконе.. Вы настоящий эстет!..
говно - Любимое слово в нашем лексиконе.. Вы настоящий эстет!..
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56k
Александр Ломовицкий Каждый человек. 8 минут назад
виноват но других эпитетов "искуство" в стиле "аниме" на ум не приходит точно так же как и звуки русского "рэпа" вызывает только рвотные порывы
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