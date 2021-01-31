Карикатура, жанр острый и смешной

Представляю вам подборку на мой взгляд смешних историй в этом жанре!
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Авторский пост
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Метки: карикатура рисунок сатира
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А я так настроился хоть раз улыбнуться..........