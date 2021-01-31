Не судите строго, я не умею делать пост, но зато все честно и для поднятия настроения! Собак на самом деле намного больше(28), чем в посте, но это мой пробник. ( я не волонтер) собаки все мои уже, чтоб не думали о моей наживе)
1.
Грей
охотники подстрелили, спутали с лисой. Ампутировали ноги, но одну смогли сделать титановой спицей с кусочками тканей(сосудов, вен, мышц) и нервов. Она не работала ,но и не отмерла, зимой мерзла.
2.
Шагги
Она приползла ко мне, видимо какой-то пьяница ее держал у себя, после этого она родила 4 щенка(трое из них погибли) , но ее оклемали и она успела погрызть мне кеды)
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3.
Миша
у него косые глаза и сам он умом не блещет, но потому, что он был щенком. Его все на улице обижали, станет взрослым скоро и сейчас он под защитой
4.
Белка
она отходит от чумки как раз, немного стала истеричная после болезни, зато очень благодарная. Всегда и везде хочет сопровождать и ревнует))
Авторский пост
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