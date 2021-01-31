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Жизнь непредсказуема

Жизнь непредсказуема (7 фото)

Автор:
31 января 2021 08:52
Сообщество : Животные
Метки: Собаки и люди   добро возвращается   собака - лучший друг   собаки без лап   спасение   
151
7
Не судите строго, я не умею делать пост, но зато все честно и для поднятия настроения! Собак на самом деле намного больше(28), чем в посте, но это мой пробник. ( я не волонтер) собаки все мои уже, чтоб не думали о моей наживе)
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Метки: Собаки и люди   добро возвращается   собака - лучший друг   собаки без лап   спасение   
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4  комментария
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82
Walter Hartwell White 2 часа назад
Как говорится:"это Доброты пост".Мне лично понравился,поэтому..
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7k
diman02 Полчаса назад
Зашёл чисто плюс поставить .
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1k
Domax3000 Час назад
Хороший первопост!

Удачи с Вашими питомцами!
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1k
Буратино 2 часа назад
слов мало, и фото тоже, но зато все понятно)
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