Не судите строго, я не умею делать пост, но зато все честно и для поднятия настроения! Собак на самом деле намного больше(28), чем в посте, но это мой пробник. ( я не волонтер) собаки все мои уже, чтоб не думали о моей наживе)

1. Грей 0 охотники подстрелили, спутали с лисой. Ампутировали ноги, но одну смогли сделать титановой спицей с кусочками тканей(сосудов, вен, мышц) и нервов. Она не работала ,но и не отмерла, зимой мерзла.

2. Шагги 0 Она приползла ко мне, видимо какой-то пьяница ее держал у себя, после этого она родила 4 щенка(трое из них погибли) , но ее оклемали и она успела погрызть мне кеды)

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3. Миша 0 у него косые глаза и сам он умом не блещет, но потому, что он был щенком. Его все на улице обижали, станет взрослым скоро и сейчас он под защитой

4. Белка 0 она отходит от чумки как раз, немного стала истеричная после болезни, зато очень благодарная. Всегда и везде хочет сопровождать и ревнует))

5. Лео 0 ужасный босяк , здоровый попался, но зимой жалко всех

6. Бакса 0 голодная девочка. Все же хотят породистых, а когда выяснили, что не так- не кормили