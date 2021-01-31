Как любители инвесторы, разоряют инвестиционные фонды и сводят с ума биржевой рынок

Внимание, очень много букв и заумных слов.
Тут на биржевых рынках США разыгралась совсем сумасшедшая история: инвесторы-любители собрались в форуме, и решили помочь сети магазинов видео-игр, против не честного инвестиционного фонда,
который хотел разорить сеть магазинов компании GameStop .
Тут на биржевых рынках США разыгралась совсем сумасшедшая история: инвесторы-любители собрались в форуме, и решили помочь сети магазинов видео-игр, против не честного инвестиционного фонда,
который хотел разорить сеть магазинов компании GameStop .
Как это произошло - довольно занимательная история. Постараюсь объяснить её просто, и на пальцах.
Все знают, самый базовый принцип торговли на бирже: покупай по дешёвке, продавай подороже. Разумеется, это легко сказать, но может быть трудно сделать. Самый простой способ: найти компанию, в успех которой ты веришь, вложиться пораньше и ждать. Если твоё предсказание оправдается, акции этой компании вырастут в цене, и ты сможешь их продать с прибылью. Купил за $100, продал за $200. Прибыль - твоя награда за верное предсказание того, что акции подорожают.
Но что делать, если ты уверен, что акции какой-нибудь компании упадут в цене? Для этого есть особый способ торговли: игра на понижение, по-английски "short sale", короткая продажа, или просто "шорт". Суть заключается в том, что ты берёшь в займы акцию у своего брокера, продаёшь её (допустим, за $200), а потом ждёшь чтоб цена упала. Всё это время ты платишь брокеру какой-то процент от стоимости акции, как если бы взял кредит в банке. В какой-то момент акция падает до $100, ты покупаешь её, и возвращаешь брокеру. Прибыль почти такая же, как и в первом примере (за разницей уплаченных процентов), только порядок перевернулся.
Для того, чтоб заниматься такой торговлей, нужен брокер, который готов одалживать тебе акции. Тут ещё есть такой нюанс, что если ты купил акцию за $200, то самое худшее, что может случиться - компания обанкротится, акция обесценится, и ты потерял свои двести долларов. А если ты ошибся с шортом, и акция пошла не вниз а вверх, то её росту нет предела - теоретически возможно, что она завтра будет стоить $400, $1,000 и даже $10,000 - а тебе рано или поздно придётся за это платить (а до тех пор, платить проценты). То есть количество денег, которые можно проиграть при шорте не ограничено! Всё это как правило значит, что такими операциями занимаются более подкованные инвесторы, которые умеют трезво оценивать риски, и могут себе позволить проиграть немало денег.
Часто этим занимаются инвестиционные фонды. Найдут какую-нибудь компанию, которую сочтут переоцененной, зашортят её, и ждут, пока она подешевеет. А порой даже как-нибудь поспособствуют тому, чтоб она подешевела. Например, кто-нибудь скажет: "мы думаем, эта компания подешевеет". Хотя прямо скажем, так делать запрещено, но...
Все знают, самый базовый принцип торговли на бирже: покупай по дешёвке, продавай подороже. Разумеется, это легко сказать, но может быть трудно сделать. Самый простой способ: найти компанию, в успех которой ты веришь, вложиться пораньше и ждать. Если твоё предсказание оправдается, акции этой компании вырастут в цене, и ты сможешь их продать с прибылью. Купил за $100, продал за $200. Прибыль - твоя награда за верное предсказание того, что акции подорожают.
Но что делать, если ты уверен, что акции какой-нибудь компании упадут в цене? Для этого есть особый способ торговли: игра на понижение, по-английски "short sale", короткая продажа, или просто "шорт". Суть заключается в том, что ты берёшь в займы акцию у своего брокера, продаёшь её (допустим, за $200), а потом ждёшь чтоб цена упала. Всё это время ты платишь брокеру какой-то процент от стоимости акции, как если бы взял кредит в банке. В какой-то момент акция падает до $100, ты покупаешь её, и возвращаешь брокеру. Прибыль почти такая же, как и в первом примере (за разницей уплаченных процентов), только порядок перевернулся.
Для того, чтоб заниматься такой торговлей, нужен брокер, который готов одалживать тебе акции. Тут ещё есть такой нюанс, что если ты купил акцию за $200, то самое худшее, что может случиться - компания обанкротится, акция обесценится, и ты потерял свои двести долларов. А если ты ошибся с шортом, и акция пошла не вниз а вверх, то её росту нет предела - теоретически возможно, что она завтра будет стоить $400, $1,000 и даже $10,000 - а тебе рано или поздно придётся за это платить (а до тех пор, платить проценты). То есть количество денег, которые можно проиграть при шорте не ограничено! Всё это как правило значит, что такими операциями занимаются более подкованные инвесторы, которые умеют трезво оценивать риски, и могут себе позволить проиграть немало денег.
Часто этим занимаются инвестиционные фонды. Найдут какую-нибудь компанию, которую сочтут переоцененной, зашортят её, и ждут, пока она подешевеет. А порой даже как-нибудь поспособствуют тому, чтоб она подешевела. Например, кто-нибудь скажет: "мы думаем, эта компания подешевеет". Хотя прямо скажем, так делать запрещено, но...
Короче, всё это присказка.
А сказка в том, что какие-то ребята на Реддите WallStreetBets для любителей-инвесторов узнали о том, что как раз такой фонд решил зашортить GameStop - это сеть магазинов видео-игр. Она была основана в 1980х, а разрослась в 1990х, когда игры для консолей были на физических кассетах, и их никак было не скачать через интернет. Пик их популярности и рыночной капитализации был в 2008-2014, когда акции компании поднимались выше $50. Но потом все стали покупать игры виртуально, и дела GameStop пошли не очень: год назад их акции упали до уровня $4. С осени акции начали расти, и в начале января стоили уже около $17. Ребятам из хэдж-фонда это показалось как-то многовато, что цена вот-вот упадёт, и они решили хорошо так зашортить компанию: наодалживали акций, и продали их.
И вот, ребята в этом форуме WallStreetBets решили - не дадим в обиду любимого продавца игр. Мы в детстве в этих магазинах покупали игры для своих Playstation, надо поддержать ребят в трудную минуту. Давайте, сказали они друг-другу, мы все сейчас начнём покупать эти акции, и тогда их цена пойдёт не вниз, а вверх!
Так и случилось. Рынок ведь очень быстро реагирует. Сегодня акция продаётся по $15, но если кто-то готов за неё $20 отдать, то зачем продавать по дешёвке? А если $30? $50? $100? Так за недолгое время акции GameStop подскочили в цене, пока не достигли на этой неделе уровня выше $400! Тут ещё сыграл свою роль вирусный эффект: про историю написали сначала финансовые издания, потом она попала в мейнстрим. Инвесторы-любители, услышав о чудо-акции, которая поднялась в 20 раз тоже захотели принять участие в этой движухе, а значит появилось ещё больше желающих купить акции.
А сказка в том, что какие-то ребята на Реддите WallStreetBets для любителей-инвесторов узнали о том, что как раз такой фонд решил зашортить GameStop - это сеть магазинов видео-игр. Она была основана в 1980х, а разрослась в 1990х, когда игры для консолей были на физических кассетах, и их никак было не скачать через интернет. Пик их популярности и рыночной капитализации был в 2008-2014, когда акции компании поднимались выше $50. Но потом все стали покупать игры виртуально, и дела GameStop пошли не очень: год назад их акции упали до уровня $4. С осени акции начали расти, и в начале января стоили уже около $17. Ребятам из хэдж-фонда это показалось как-то многовато, что цена вот-вот упадёт, и они решили хорошо так зашортить компанию: наодалживали акций, и продали их.
И вот, ребята в этом форуме WallStreetBets решили - не дадим в обиду любимого продавца игр. Мы в детстве в этих магазинах покупали игры для своих Playstation, надо поддержать ребят в трудную минуту. Давайте, сказали они друг-другу, мы все сейчас начнём покупать эти акции, и тогда их цена пойдёт не вниз, а вверх!
Так и случилось. Рынок ведь очень быстро реагирует. Сегодня акция продаётся по $15, но если кто-то готов за неё $20 отдать, то зачем продавать по дешёвке? А если $30? $50? $100? Так за недолгое время акции GameStop подскочили в цене, пока не достигли на этой неделе уровня выше $400! Тут ещё сыграл свою роль вирусный эффект: про историю написали сначала финансовые издания, потом она попала в мейнстрим. Инвесторы-любители, услышав о чудо-акции, которая поднялась в 20 раз тоже захотели принять участие в этой движухе, а значит появилось ещё больше желающих купить акции.
При этом инвест-фонды, которые изначально шортили компанию оказались в очень трудной ситуации: представьте, что вы позаимствовали пару недель назад $15 в надежде подзаработать, а теперь надо отдавать $400! А вот если кто из изначальных участников этого флэш-моба решил свои акции продать, то он наверняка неплохо наварился. Только вот многие "инвесторы" прикупили эту акцию уже на пике, и теперь непонятно, что будут делать.
Никто ведь реально не думает, что компания вдруг стоит в 20 раз больше чем месяц назад. Акции продаются по такой цене лишь потому, что продолжают приходить новые люди, готовые их за такие деньги покупать. Для удержания этой планки нужны всё новые и новые любители-инвесторы, готовые заплатить сотни долларов за акцию, которая не так давно не стоила и двадцати.
Казалось бы - рано или поздно это закончится, цена акции снова упадёт, и все, кто успел её продать окажутся в выигрыше, а все, кто не успел - в пролёте. Но тут у участников форума есть хитрый план. Помните те инвест-фонды, которые шортили GameStop? Дело в том, что участники флэш-моба ожидают, что те рано или поздно будут вынуждены скупить все эти акции по любой цене, только чтоб закрыть свои задолженности.
Некоторые уже сделали это, и просто вынужденны были "съесть" колоссальные убытки. Один фонд даже сейчас на грани банкротства исключительно из-за акций GameStop. Значит тут дело за малым, говорят участники WallStreetBets: надо чтоб эта история продлилась как можно дольше, пока инвест-фонды не сдадутся, и не скупят у нас всё. Но для этого надо чтоб продолжалась активная скупка акций.
И тут на днях разразился ещё один скандал: торговая площадка Robin Hood, крайне популярна среди инвесторов-одиночек вдруг объявила, что на какое-то время откажет своим пользователям в возможности покупать акции GameStop и некоторых других. Хозяева Robin Hood объяснили, что это из-за повышенной "волатильности", и из-за требований регулятора к тому, какой уровень капитала они должны иметь.
Никто особо этого объяснения не понял, да многие и не вникали: было очевидно, что реальной причиной тут является некий заговор. Мол, как только простые люди ополчились против профессионалов Волл-стрита и начали "выигрывать" у ниц, так им закрыли доступ к торговой платформе. В наше время, когда легче поверить в теорию заговора, нежели разбираться в сложных механизмах работы современных бирж, такая версия тут же получила популярность. Несколько конгрессменов левого фланга даже пригрозили обязательно расследовать этот случай.
Впрочем, под давлением, ребята из Robin Hood на следующий день объявили, что возобновляют торговлю GameStop. Ходят слухи, что они для этого в срочном порядке собрали ещё миллиард долларов у своих инвесторов, чтоб покрыть расходы от такой торговли.
Короче, очень интересная история - любопытно, как и чем она закончится... Может и не зря один очень умный дядя как-то поспорил на миллион, что профессиональные инвесторы мало что понимают (и выиграл). А вы следите за этой историей? Что скажете?..
Никто ведь реально не думает, что компания вдруг стоит в 20 раз больше чем месяц назад. Акции продаются по такой цене лишь потому, что продолжают приходить новые люди, готовые их за такие деньги покупать. Для удержания этой планки нужны всё новые и новые любители-инвесторы, готовые заплатить сотни долларов за акцию, которая не так давно не стоила и двадцати.
Казалось бы - рано или поздно это закончится, цена акции снова упадёт, и все, кто успел её продать окажутся в выигрыше, а все, кто не успел - в пролёте. Но тут у участников форума есть хитрый план. Помните те инвест-фонды, которые шортили GameStop? Дело в том, что участники флэш-моба ожидают, что те рано или поздно будут вынуждены скупить все эти акции по любой цене, только чтоб закрыть свои задолженности.
Некоторые уже сделали это, и просто вынужденны были "съесть" колоссальные убытки. Один фонд даже сейчас на грани банкротства исключительно из-за акций GameStop. Значит тут дело за малым, говорят участники WallStreetBets: надо чтоб эта история продлилась как можно дольше, пока инвест-фонды не сдадутся, и не скупят у нас всё. Но для этого надо чтоб продолжалась активная скупка акций.
И тут на днях разразился ещё один скандал: торговая площадка Robin Hood, крайне популярна среди инвесторов-одиночек вдруг объявила, что на какое-то время откажет своим пользователям в возможности покупать акции GameStop и некоторых других. Хозяева Robin Hood объяснили, что это из-за повышенной "волатильности", и из-за требований регулятора к тому, какой уровень капитала они должны иметь.
Никто особо этого объяснения не понял, да многие и не вникали: было очевидно, что реальной причиной тут является некий заговор. Мол, как только простые люди ополчились против профессионалов Волл-стрита и начали "выигрывать" у ниц, так им закрыли доступ к торговой платформе. В наше время, когда легче поверить в теорию заговора, нежели разбираться в сложных механизмах работы современных бирж, такая версия тут же получила популярность. Несколько конгрессменов левого фланга даже пригрозили обязательно расследовать этот случай.
Впрочем, под давлением, ребята из Robin Hood на следующий день объявили, что возобновляют торговлю GameStop. Ходят слухи, что они для этого в срочном порядке собрали ещё миллиард долларов у своих инвесторов, чтоб покрыть расходы от такой торговли.
Короче, очень интересная история - любопытно, как и чем она закончится... Может и не зря один очень умный дядя как-то поспорил на миллион, что профессиональные инвесторы мало что понимают (и выиграл). А вы следите за этой историей? Что скажете?..
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Капитализьма, сделал неправильную ставку - страдай. Вася может разориться, инвестиционный фонд может разориться, просто разорения инвестиционного фонда вони больше будет.