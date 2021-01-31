Как любители инвесторы, разоряют инвестиционные фонды и сводят с ума биржевой рынок

При этом инвест-фонды, которые изначально шортили компанию оказались в очень трудной ситуации: представьте, что вы позаимствовали пару недель назад $15 в надежде подзаработать, а теперь надо отдавать $400! А вот если кто из изначальных участников этого флэш-моба решил свои акции продать, то он наверняка неплохо наварился. Только вот многие "инвесторы" прикупили эту акцию уже на пике, и теперь непонятно, что будут делать.



Никто ведь реально не думает, что компания вдруг стоит в 20 раз больше чем месяц назад. Акции продаются по такой цене лишь потому, что продолжают приходить новые люди, готовые их за такие деньги покупать. Для удержания этой планки нужны всё новые и новые любители-инвесторы, готовые заплатить сотни долларов за акцию, которая не так давно не стоила и двадцати.



Казалось бы - рано или поздно это закончится, цена акции снова упадёт, и все, кто успел её продать окажутся в выигрыше, а все, кто не успел - в пролёте. Но тут у участников форума есть хитрый план. Помните те инвест-фонды, которые шортили GameStop? Дело в том, что участники флэш-моба ожидают, что те рано или поздно будут вынуждены скупить все эти акции по любой цене, только чтоб закрыть свои задолженности.



Некоторые уже сделали это, и просто вынужденны были "съесть" колоссальные убытки. Один фонд даже сейчас на грани банкротства исключительно из-за акций GameStop. Значит тут дело за малым, говорят участники WallStreetBets: надо чтоб эта история продлилась как можно дольше, пока инвест-фонды не сдадутся, и не скупят у нас всё. Но для этого надо чтоб продолжалась активная скупка акций.



И тут на днях разразился ещё один скандал: торговая площадка Robin Hood, крайне популярна среди инвесторов-одиночек вдруг объявила, что на какое-то время откажет своим пользователям в возможности покупать акции GameStop и некоторых других. Хозяева Robin Hood объяснили, что это из-за повышенной "волатильности", и из-за требований регулятора к тому, какой уровень капитала они должны иметь.



Никто особо этого объяснения не понял, да многие и не вникали: было очевидно, что реальной причиной тут является некий заговор. Мол, как только простые люди ополчились против профессионалов Волл-стрита и начали "выигрывать" у ниц, так им закрыли доступ к торговой платформе. В наше время, когда легче поверить в теорию заговора, нежели разбираться в сложных механизмах работы современных бирж, такая версия тут же получила популярность. Несколько конгрессменов левого фланга даже пригрозили обязательно расследовать этот случай.



Впрочем, под давлением, ребята из Robin Hood на следующий день объявили, что возобновляют торговлю GameStop. Ходят слухи, что они для этого в срочном порядке собрали ещё миллиард долларов у своих инвесторов, чтоб покрыть расходы от такой торговли.



Короче, очень интересная история - любопытно, как и чем она закончится... Может и не зря один очень умный дядя как-то поспорил на миллион, что профессиональные инвесторы мало что понимают (и выиграл). А вы следите за этой историей? Что скажете?..