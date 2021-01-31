FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Банки и финансы 66 постов • 59 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Банки и финансы 
Как любители инвесторы, разоряют инвестиционные фонды и сводят с ума биржевой рынок

Как любители инвесторы, разоряют инвестиционные фонды и сводят с ума биржевой рынок (3 фото)

Автор:
31 января 2021 00:09
Сообщество : Банки и финансы
Метки: GameStop   Финансовая биржа   акции   инвестиционный фонд   
300
3
Внимание, очень много букв и заумных слов.
Тут на биржевых рынках США разыгралась совсем сумасшедшая история: инвесторы-любители собрались в форуме, и решили помочь сети магазинов видео-игр, против не честного инвестиционного фонда,
который хотел разорить сеть магазинов компании GameStop .

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Банки и финансы"
Метки: GameStop   Финансовая биржа   акции   инвестиционный фонд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32
. . 3 часа назад
Ну вот на фишках теперь ищут новых лохов для заманивания на биржу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
Max Lu . . 3 часа назад
так эта новость действительно была пару дней назад. нигде в статье не говорится о прибыли при вкладывании и рекламы по работе на бирже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Core 2 часа назад
Прикольная тема, но есть проблема, когда джентльмены не могут выиграть, они тут же начинают менять правила) а так прикольно народ [мат] уоллстрит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
661
likiloki 2 часа назад
В данном случае, против фонда начала играть толпа. Все игры на понижение, купить дешевле продать дороже - это не инвестирование, а спекуляции. Поэтому если вы решили ступить на эту дорогу, вкладывайте в такие бумаги лишь свободные средства, которые готовы потерять, все прогнозы и анализы летят к чертям и спекулянтам остается играть в рулетку. Или занимайтесь настоящим инвестированием, но это история уже не про рыночные игры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
costa likiloki 2 часа назад
Или имейте достаточно денег чтобы создать панику, задавить нахрен конкурентов по рынку и обвалить курсы целых стран - как Сорос и имейте всех кто мельче в этих спекулятивных играх.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Михалыч 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Taximaxi 3 часа назад
У мене мосх вскипел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
doker 3 часа назад
Как избиратели влияют на выборы, так и любители-инвесторы влияют на рынок бумаг. То есть - никак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
costa doker 2 часа назад
Только как только обычный народ организуется и выходит с претензией то хоть правители, хоть инвестиционные тут же срутся в штаны.

Капитализьма, сделал неправильную ставку - страдай. Вася может разориться, инвестиционный фонд может разориться, просто разорения инвестиционного фонда вони больше будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео) Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео) Типичные ситуации людей, чьи деньги заканчиваются через несколько дней после зарплаты Типичные ситуации людей, чьи деньги заканчиваются через несколько дней после зарплаты "Я не игрушка" - о чем хотят сказать нам собаки "Я не игрушка" - о чем хотят сказать нам собаки "Петербург принял ислам?": жители города в гневе от акции азербайджанцев на Невском проспекте "Петербург принял ислам?": жители города в гневе от акции азербайджанцев на Невском проспекте "Еб#ное шапито": активисты вывесили на здании цирка портреты Путина, Медведева и Пескова "Еб#ное шапито": активисты вывесили на здании цирка портреты Путина, Медведева и Пескова Как выгодно сделать покупку 11 ноября? Неполный гайд по скидкам Как выгодно сделать покупку 11 ноября? Неполный гайд по скидкам
Андрей Бертон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

38304



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
6
63
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
Подозреваемый в нападении на автомобиль ФСБ тиктокер попросил у всех прощения
0
426
Подозреваемый в нападении на автомобиль ФСБ тиктокер попросил у всех прощения
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Стартап разработал батарею для электромобиля, которая заряжается всего за 5 минут
1
47
Стартап разработал батарею для электромобиля, которая заряжается всего за 5 минут
Автовсячина
0
20
Автовсячина
Вари правильно
Вари правильно
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#сша#навальный#город#прикольные#девушки#приколы#знаменитости#СССР
#фото#прикол#интересное#природа#факты#подборка#дом#Разное#комментарии#эстетика
#интересно#кино#люди#Россия#актеры#история#картинки#в мире#смешные#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться