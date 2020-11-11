Как выгодно сделать покупку 11 ноября? Неполный гайд по скидкам

Подробное руководство о том, как купить что-то по скидке. Коротко — никак, а подробнее — смотрите пост.
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Другие ретейлеры решили поддержать АлиЭкспресс скидками. И делают это не хуже самого Али)
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первые два года на это ещё клевали, но теперь в это верят только дебилы.
Хейтерам сразу отвечу: да, я не знаю дойдет ли мой заказ или через месяц окажется, что продаван его даже не отправлял. Случалось. Но тогда деньги он мне вернет 100%. Тоже проходил. А сэкономить $5.3 на покупке в $20 (обычная цена этого геймпада была $21-26) - это чувствительно. В наших интернет-магазинах дешевле $20 этой модели нет. Так еще и доставка платная.
Можно поиметь скидку, можно...
Найти реальную скидку хоть и трудно, но возможно.
Только она будет максимум 0,05-0,1 доллара.
И смысл? Из-за наплыва заказов увеличится срок доставки и эти 10 центов тупо сожрёт время...
Работают однако....
Маркетинг, однако...