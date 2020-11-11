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Как выгодно сделать покупку 11 ноября? Неполный гайд по скидкам

Как выгодно сделать покупку 11 ноября? Неполный гайд по скидкам (15 фото)

Автор:
11 ноября 2020 10:22
Сообщество : Юмор
Метки: 11 ноября   aliexpress 11/11   акции   алиэкспресс   кидки   скидки   
2573
15

Подробное руководство о том, как купить что-то по скидке. Коротко — никак, а подробнее — смотрите пост.

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Метки: 11 ноября   aliexpress 11/11   акции   алиэкспресс   кидки   скидки   
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29  комментариев
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1k
Vladimir Taranovich 3 часа назад
Тю...каждый раз удивляются, а потом опять удивляются, и на следующий год тоже удивятся. А теперь будут в декабре перед НГ удивлятся. %уею)))
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16k
Ватаку Накомоде Минуту назад
Ну при желании и определенном везении можно урвать что то с хорошей реальной скидкой. Но 98% это действительно нае.алово
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12k
Hairy. Полчаса назад
Эх, была-не была.. Исповедаюсь и я. Только что на алике соковыжималку недорогую купил, естественно посмотрел её в других сетях, дешевле не нашел, а сегодня под эту хрень 11.11 выцарапал промокод на свою хрень и еще минус 500р., мелочь конечно нищебродская, но я доволен, обещают тмоллом привезти быстро, вот.
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6k
DenOFF Полчаса назад
Все в этот день ждут скидки, а я поднятия цен на алике. Эту схему я наблюдаю уже не один год, а самое интересное все так ждут этот обман.
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771
Геннадий Николаевич Казаков 40 минут назад
Как выгодно сделать покупку 11 ноября? Неполный гайд по скидкам
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1k
Can Час назад
как увеличить ежегодное подорожание и превратить это в распродажу.
первые два года на это ещё клевали, но теперь в это верят только дебилы.
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11k
Пумба 2 часа назад
Смотреть нужно что покупаешь и где. Уже почти год как собирался купить хороший джойстик, но всё цена не устраивала, не получалось найти дешевле $20, а это для меня почему-то была знаковая сумма. Дешевле $20 - приемлемо, а $20 - уже дорого. Сегодня заказал отличный геймпад Ipega 9090 всего за $14.7. За последние 3 месяца цена на него только один раз падала до $16.86 - 22 сентября. Вот вам и фейковые скидки.
Хейтерам сразу отвечу: да, я не знаю дойдет ли мой заказ или через месяц окажется, что продаван его даже не отправлял. Случалось. Но тогда деньги он мне вернет 100%. Тоже проходил. А сэкономить $5.3 на покупке в $20 (обычная цена этого геймпада была $21-26) - это чувствительно. В наших интернет-магазинах дешевле $20 этой модели нет. Так еще и доставка платная.
Смотреть нужно что покупаешь и где. Уже почти год как собирался купить хороший джойстик, но всё цена не устраивала, не получалось найти дешевле $20, а это для меня почему-то была знаковая сумма. Дешевле $20 - приемлемо, а $20 - уже дорого. Сегодня заказал отличный геймпад Ipega 9090 всего за $14.7. За последние 3 месяца цена на него только один раз падала до $16.86 - 22 сентября. Вот вам и фейковые скидки. Хейтерам сразу отвечу: да, я не знаю дойдет ли мой заказ или через месяц окажется, что продаван его даже не отправлял. Случалось. Но тогда деньги он мне вернет 100%. Тоже проходил. А сэкономить $5.3 на покупке в $20 (обычная цена этого геймпада была $21-26) - это чувствительно. В наших интернет-магазинах дешевле $20 этой модели нет. Так еще и доставка платная.
Смотреть нужно что покупаешь и где. Уже почти год как собирался купить хороший джойстик, но всё цена не устраивала, не получалось найти дешевле $20, а это для меня почему-то была знаковая сумма. Дешевле $20 - приемлемо, а $20 - уже дорого. Сегодня заказал отличный геймпад Ipega 9090 всего за $14.7. За последние 3 месяца цена на него только один раз падала до $16.86 - 22 сентября. Вот вам и фейковые скидки. Хейтерам сразу отвечу: да, я не знаю дойдет ли мой заказ или через месяц окажется, что продаван его даже не отправлял. Случалось. Но тогда деньги он мне вернет 100%. Тоже проходил. А сэкономить $5.3 на покупке в $20 (обычная цена этого геймпада была $21-26) - это чувствительно. В наших интернет-магазинах дешевле $20 этой модели нет. Так еще и доставка платная.
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2k
Alex Пумба 50 минут назад
Сегодня курс ЦБ 76,21 р.
Сегодня курс ЦБ 76,21 р.
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11k
Пумба Alex 23 минуты назад
Не в курсе. Я из Украины.
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2k
Alex Пумба 4 минуты назад
И что это меняет?
И что это меняет?
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2k
Куронека 2 часа назад
Я делаю финт ушами: Захожу на сайт али-экспресса с сайта кэшбэков. Скидка.ру та же, их много разных. Оплачиваю карточкой с кэшбеком. Итого, имеем кэшбэк от двух контор. Опять же, насобирать купонов на Али.

Можно поиметь скидку, можно...
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16k
Ватаку Накомоде Куронека 2 минуты назад
Купоны на али тоже хитрые. Ещё пойди разберись на что они действуют и когда. Мне обычно не везёт и к тому что я покупаю ничего не применяется
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36k
Нейтралитет 2 часа назад
Всё так
Всё так
Всё так
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2k
uncommon 2 часа назад
Бывает и нае*ка...несомненно. Но я 2 месяца ждал/ мониторил колонку по инету JBL Xtreme 2 и на ebay и вайлтберис, и яндексмаркет, и на ozon, кто там еще. в итоге на Алике 11.11 с Тмола оказалось дешевле всего с промокодами. 9800 где то. при средне постоянной цене в 12000 минимум. По мне так ном. И друган у меня пылесос все хотел roborock 5s вроде. я тогда помогал ему с моделью, он не очень разбирается, в итоге ценник летом был 38, в день рождения алика 36-37, в итоге он его взял месяц назад где то за 34, на яндекс маркете, с бодуна + бонусами оплатил, а сейчас он стоит 29500 на алике. Короче, везде нужен свой подход. Я вон рюкзак себе смотрю и че то 1800. это че то [мат], в сентябре 1600 были) А так, да, наябывают все
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191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Я уже давно на эту херню не ведусь.
Найти реальную скидку хоть и трудно, но возможно.
Только она будет максимум 0,05-0,1 доллара.
И смысл? Из-за наплыва заказов увеличится срок доставки и эти 10 центов тупо сожрёт время...
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3k
TirAn 2 часа назад
Есть программы и сайты, которые позволяют контролировать изменение цен.
Работают однако....
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191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен TirAn 2 часа назад
AliHelper например.
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3k
TirAn Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 52 минуты назад
типа того
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17k
Will2006 3 часа назад
Года два назад на Черную Пятницу заказывал шнурки для телефонов в количестве 4х штук. Реально получилось дешевле, в общей сложности центов 20 сэкономил
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30k
Опаньки Will2006 2 часа назад
целое состояние
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341
Остап Ива́нович. 3 часа назад
гайд - это я так понимаю поиск?..
гайд - это я так понимаю поиск?..
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341
Остап Ива́нович. Will2006 3 часа назад
По Русски это сказать невозможно?..
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17k
Will2006 Остап Ива́нович. 3 часа назад
Мне пох, спрашивайте автора
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341
Остап Ива́нович. Will2006 3 часа назад
Не обижайтесь я пишу это для читателей..Уверен вы хороший человек!..
Не обижайтесь я пишу это для читателей..Уверен вы хороший человек!..
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17k
Will2006 Остап Ива́нович. 2 часа назад
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11k
Пумба Остап Ива́нович. 2 часа назад
Нет. Гайд - инструкция
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4k
Александр Иванов 3 часа назад
Неужели кто то верит в эти "скидки"?
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58k
Доктор Джонс 4 часа назад
То же мне откровение... Давно известное наипалово со скидками...
Маркетинг, однако...
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