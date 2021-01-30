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Леонид Гайдай - семь любопытных фактов о великом режиссёре

Леонид Гайдай - семь любопытных фактов о великом режиссёре (7 фото)

Автор:
30 января 2021 21:50
Метки: Гайдай   актеры   кино   
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Леонид Иович Гайдай — мой любимый кинорежиссёр. И ему, и его фильмам неоднократно посвящались мои публикации. А сегодня, в день его рождения — грех не вспомнить о Гайдае!

В сегодняшней публикации я предлагаю Вашему вниманию семь любопытных и малоизвестных фактов о Леониде Иовиче.

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Метки: Гайдай   актеры   кино   
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