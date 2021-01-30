Леонид Гайдай - семь любопытных фактов о великом режиссёре

4. Первая творческая профессия Гайдая — актёр. Он несколько лет играл в Иркутском театре, сыграл около двадцати ролей. А уже в Москве, будучи режиссёром, снялся в нескольких фильмах.

5. После первого полугодия обучения во ВГИКе Гайдая собирались отчислить. Причём основной причиной была его... подготовленность — он был уже сложившимся актёром, с некоторыми штампами и с режиссёрскими задатками. Считалось, что перевоспитать сложнее, чем научить с нуля.Гайдай с трудом отстоял своё право на учёбу, и его оставили на испытательный срок. В итоге он оказался самым талантливым студентом на курсе, стал получать сталинскую стипендию, и после окончания ВГИКа был направлен на главную студию страны — «Мосфильм».

6. Я уже упомянул о музыкальных и актёрских способностях Гайдая. А ведь он ещё и рисовать любил!

Во время работы над режиссёрским сценарием он продумывал каждый кадр и делал множество зарисовок.