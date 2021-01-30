Леонид Гайдай - семь любопытных фактов о великом режиссёре

Леонид Иович Гайдай — мой любимый кинорежиссёр. И ему, и его фильмам неоднократно посвящались мои публикации. А сегодня, в день его рождения — грех не вспомнить о Гайдае!
В сегодняшней публикации я предлагаю Вашему вниманию семь любопытных и малоизвестных фактов о Леониде Иовиче.
1. Первое своё произведение Гайдай... украл!
Его старший брат Александр уже в юности проявил поэтические способности (потом он стал поэтом и журналистом). Первое стихотворение Александра Гайдая «Байкал» было опубликовано в журнале «Пионер» (мартовский номер 1937 года), что по тем временам было очень круто. Уж не знаю, чем был продиктован этот поступок, но Лёня переписал стихотворение и отнёс его в иркутскую газету. И его опубликовали, за подписью «Леонид Гайдай».
Скандал между братьями был большой. Впрочем, братья быстро помирились. Больше Гайдай никогда не опускался до плагиата.
2. Гайдай был очень музыкален. Его очень привлекала скрипка, и он даже пытался сделать её сам, по чертежам из журнала. И хоть со скрипкой не вышло, зато в школьном оркестре он выучился играть на балалайке, домре, мандолине, гитаре, трубе. Кстати, роль трубача он позже сыграл в фильме «Ляна».
После школьного оркестра он больше музицированием не занимался, но зато все его фильмы были с интересной музыкой, которую писали прекрасные композиторы — Бабаджанян, Богословский, Фиртич, Зацепин, Дунаевский.
3. На войну Гайдай попал в 1942 году. Сначала служил в Монголии, а потом — на Калининском фронте, в роте пешей разведки. Воевал геройски — есть расшифровка одного из его подвигов: «забросал гранатами огневую точку противника и сам лично уничтожил 3-х немцев и вместе с другими товарищами участвовал в захвате военнопленного».
А ранение получил не в бою, а по собственной неосторожности — машинально зацепил проволочку, а это оказалась противопехотная мина... Пять операций, ногу с трудом удалось спасти...
4. Первая творческая профессия Гайдая — актёр. Он несколько лет играл в Иркутском театре, сыграл около двадцати ролей. А уже в Москве, будучи режиссёром, снялся в нескольких фильмах.
5. После первого полугодия обучения во ВГИКе Гайдая собирались отчислить. Причём основной причиной была его... подготовленность — он был уже сложившимся актёром, с некоторыми штампами и с режиссёрскими задатками. Считалось, что перевоспитать сложнее, чем научить с нуля.Гайдай с трудом отстоял своё право на учёбу, и его оставили на испытательный срок. В итоге он оказался самым талантливым студентом на курсе, стал получать сталинскую стипендию, и после окончания ВГИКа был направлен на главную студию страны — «Мосфильм».
6. Я уже упомянул о музыкальных и актёрских способностях Гайдая. А ведь он ещё и рисовать любил!
Во время работы над режиссёрским сценарием он продумывал каждый кадр и делал множество зарисовок.
7. Все свои фильмы Гайдай снял на «Мосфильме». Днём рождения студии считается... 30 января. Так что у главной студии страны и у самого кассового мосфильмовского режиссёра — один день рождения.
Когда Гайдай работал над своим последним фильмом, разваливался Советский Союз, а вместе с ним и советское кино. Как все знают, каждая картина «Мосфильма» начиналась с заставки, и для «Дерибасовской» Гайдаю случайно досталась заставка с браком: знаменитая статуя Мухиной выезжала кривовато. Режиссёр решил, что это знак, и лучшей иллюстрации для разваливающегося кинематографа не придумаешь. В итоге он так и оставил эту заставку, и даже усилил её, добавив скрип, с которым выезжали «Рабочий и колхозница»...
P.S. Сегодня — день рождения Леонида Гайдая, а позавчера ушёл из жизни Василий Лановой. Этот прекрасный актёр не снимался у Гайдая, но они были в приятельских отношениях, и поэтому я хочу завершить статью двумя их совместными фотографиями. На первой — Никулин, Лановой и Гайдай на съёмках «Голубого огонька».
А на второй — Гайдай, Лановой и болгарская актриса Невена Коканова. Они ей явно рассказывают что-то интересное!
При подготовке поста использовались фото из открытых источников, а также книги: Е.Новицкий «Леонид Гайдай», М.Пупшева, В.Иванов, В.Цукерман «Гайдай Советского Союза».
Источник:
- Снимается кино: за кулисами советских киношедевров
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