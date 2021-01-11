"Крабмаран" - катамаран-амфибия, который умеет передвигаться и по воде, и по суше

Цилиндры, которые вырабатывают энергию в воде, выполняют еще одну функцию на суше; они могут спускаться с каждого корпуса и действовать как гребные винты. Винтовые спирали вращаются, прокапывая землю, песок или грязь. На видео ниже можно посмотреть, как Крабмаран превращается в "машину".