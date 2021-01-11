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"Крабмаран" - катамаран-амфибия, который умеет передвигаться и по воде, и по суше

"Крабмаран" - катамаран-амфибия, который умеет передвигаться и по воде, и по суше (10 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2021 17:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: амфибия   катамаран   концепт   крутая штука   лодка   новинка   разработка   
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Нет ничего более роскошного, чем автомобиль, который может ездить по воде. Итальянский дизайнер Пьерпаоло Лаццарини представил новую разработку - катамаран-амфибию Pagurus, который одинаково легко передвигается и в воде, и по земле. Крутая штука! Новинка уже получила прозвище - "Крабмаран".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: амфибия   катамаран   концепт   крутая штука   лодка   новинка   разработка   
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22  комментария
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8k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Все новое - это хорошо забытое старое. Разница в отделке и количестве кают.
Шнекороторный ЗИЛ-29061

Все новое - это хорошо забытое старое. Разница в отделке и количестве кают. Шнекороторный ЗИЛ-29061
Все новое - это хорошо забытое старое. Разница в отделке и количестве кают. Шнекороторный ЗИЛ-29061
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13k
Александр Н. 15 минут назад
Я так понимаю, инженерам сие изобретение не показывали. Ну и правильно, зачем людей до нервного тика доводить.
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344
antonnesterov Полчаса назад
А потом разработает трактор который будет вытаскивать из песка этот самоход
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13k
Hairy. 43 минуты назад
Это только рендер, в реале такой нетути и вряд-ли будет.
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471k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Вот накуя ей ездить?!!!
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12k
Toxictofa Alexey Berestenko 24 минуты назад
Ну до заправки, например)))
Представляете, приехали вы на заправку, которая около пляжа, стоите, заправляетесь, а тут вылазит такая ХЕРНЯ со стороны моря и из динамиков крик "Заправьте мне дизеля литров 500")))))))))))))
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28k
KiploksAKS 2 часа назад
То есть, всё передвижение по суше у этого выползка - умение самостоятельно выползти на пляж. В 1944 ему бы цены не было.
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7k
kaboza 3 часа назад
чотам у макаронника?
чотам у макаронника?
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7k
kaboza 3 часа назад
пс, шнеки не разглядел...всеравно у нас их в 60х делали, а накуда на этой еболе кроме как на берег выехать...это как бестолковый яблофон 12 который нах ненужен
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18k
Очевидное-Невероятное 3 часа назад
Честно говоря, "амфибии" - посредственно ездят и хреново ходят (плавают), причем практически никто не использует их по обоим назначениям...
Средняя 25 метровая яхта (82 фута) - стоит около 1 млн. долларов. Если хотите чтобы с нее жир капал добавьте до 10 млн... Ну еще 1 млн отдать за вездеход....
У вас супер вездеход и супер яхта за 11 млн...
-----
Если у вас нет мозгов и вкуса, но очень много денег, можете купить за 30 млн эту несуразную амфибию 82 футовую амфибию...

Честно говоря, "амфибии" - посредственно ездят и хреново ходят (плавают), причем практически никто не использует их по обоим назначениям... Средняя 25 метровая яхта (82 фута) - стоит около 1 млн. долларов. Если хотите чтобы с нее жир капал добавьте до 10 млн... Ну еще 1 млн отдать за вездеход.... У вас супер вездеход и супер яхта за 11 млн... ----- Если у вас нет мозгов и вкуса, но очень много денег, можете купить за 30 млн эту несуразную амфибию 82 футовую амфибию...
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1k
Росомаха 3 часа назад
Единственное видимое применение для очередной серии про агента 007.
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1k
Росомаха 3 часа назад
Винтоходы уже давненько заморозили , ещё в СССР, посчитали бесперспективными... и тут заграница подкидывает как НОУ-ХАУ!
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6k
Ysik 3 часа назад
Скрестили шнекороторный вездеход с катамараном. Первый шнековый вездеход изобретен в 1868г, с тех пор очень много попыток использования данной конструкции. К сожалению шнеки не потянут такую махину, даже если удастся добиться поперечной жесткости данной конструкции. Да и советские испытания показали, что шнеки редко бывают эффективны. Хороший пример ЗИЛ-4904. Легко можно сравнить габариты вездехода с габаритами шнеков и сопоставить данные параметры с катамараном.
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11k
Serg2001 3 часа назад
30 миллионов долларов... Фи!... Для младшего звена "Газпрома"... )
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1k
Росомаха 3 часа назад
Один вопрос...ЗАЧЕМ????
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8k
Kostick 3 часа назад
"Помимо солнечных батарей, энергия также вырабатывается винтовыми гребными винтами, которые используют трение воды для зарядки аккумуляторов яхты.", зачем? или глюки перевода? это не выработка будет, а потеря.
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6k
uutb Kostick 3 часа назад
Глюки. Автор скорее всего имел ввиду шнеки.
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8k
Kostick uutb 3 часа назад
понятно что шнеки, зачем ими вырабатывать энергию, мешая плыть судну?
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6k
uutb Kostick 3 часа назад
Ну, как зачем?! А, впарить это всё "пузатому кошельку"(считающим, что он супер инженер), объяснив ему, что- "Это, супер современная и экономная технология, не имеющая аналогов в мире сохраняющая окружающий мир! Давай неси 30 лямов! А, мы тебе еще и дезодарантик-ёлочку в рубку повесим!"
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3k
TirAn 3 часа назад
интересный проект
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Росомаха TirAn 3 часа назад
В чем интерес? Высадится на Ямале?
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6k
uutb TirAn 3 часа назад
Интересный! Но...... Бесполезный)
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Ева Тушенкина
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