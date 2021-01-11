"Крабмаран" - катамаран-амфибия, который умеет передвигаться и по воде, и по суше

Нет ничего более роскошного, чем автомобиль, который может ездить по воде. Итальянский дизайнер Пьерпаоло Лаццарини представил новую разработку - катамаран-амфибию Pagurus, который одинаково легко передвигается и в воде, и по земле. Крутая штука! Новинка уже получила прозвище - "Крабмаран".
Длина судна - около 25 метров, внешне оно напоминает катамаран, состоящий из двух вытянутых корпусов и перемычки. Внутренняя планировка рассчитана на размещение восьми пассажиров и четырех членов экипажа - на лодке шесть спален, две кухни и две ванные комнаты.
Жилые помещения разделены на две части и расположены в обоих корпусах катамарана. Но, поскольку представленный проект является концептом, любой, у кого есть лишние 30 миллионов долларов, может заказать себе Pagurus и перестроить его на свой вкус.
Несмотря на то, что яхта создана для первоклассной роскоши, она также может развивать удивительно высокую скорость с расчетным пределом в 24 узла (примерно 43 км/ч).
Для достижения этой скорости два дизельных двигателя мощностью 890 л. с. работают в паре с двумя кормовыми гребными винтами. Помимо солнечных батарей, энергия также вырабатывается винтовыми гребными винтами, которые используют трение воды для зарядки аккумуляторов яхты.
Цилиндры, которые вырабатывают энергию в воде, выполняют еще одну функцию на суше; они могут спускаться с каждого корпуса и действовать как гребные винты. Винтовые спирали вращаются, прокапывая землю, песок или грязь. На видео ниже можно посмотреть, как Крабмаран превращается в "машину".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Шнекороторный ЗИЛ-29061
Представляете, приехали вы на заправку, которая около пляжа, стоите, заправляетесь, а тут вылазит такая ХЕРНЯ со стороны моря и из динамиков крик "Заправьте мне дизеля литров 500")))))))))))))
Средняя 25 метровая яхта (82 фута) - стоит около 1 млн. долларов. Если хотите чтобы с нее жир капал добавьте до 10 млн... Ну еще 1 млн отдать за вездеход....
У вас супер вездеход и супер яхта за 11 млн...
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Если у вас нет мозгов и вкуса, но очень много денег, можете купить за 30 млн эту несуразную амфибию 82 футовую амфибию...