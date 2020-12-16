Как правило скульпторы работают с глиной или мрамором, но японский художник Джумпей Мицуи использует более необычный материал. Будучи одним из сертифицированных профессиональных строителей LEGO, которых в мире всего 21, он специализируется на создании оригинальных скульптур из разноцветных кубиков и недавно построил 3D-версию известной гравюры Хокусая «Большая волна в Канагаве» из 50 000 деталей.
Хотя Мицуи и является экспертом в области LEGO, что он регулярно демонстрирует в обучающих видео на YouTube, этот масштабный проект потребовал дополнительной подготовки. Чтобы точно передать оригинальный дизайн он перерыл несколько научных работ, которые объясняли, как образуются волны, а также изучал движения волн, просматривая многочисленные видео. Затем Мицуи подготовил эскизы, на которых в деталях изобразил, как должна выглядеть окончательная модель. Он добавил все узнаваемые элементы из работ Хокусая, включая гору Фудзи и лодки с моряками. Размер итоговой работы — 4x5 футов (примерно 122x152 сантиметра), вживую ее можно увидеть в музее Hankyu Brick Museum в Осаке, Японии.
This is the BEST WAVE I've ever built with LEGO bricks !!!— 三井淳平 / Jumpei Mitsui (@Jumpei_Mitsui) December 11, 2020
"The Great Wave off Kanagawa by Hokusai" pic.twitter.com/EQrv32E0bS
レゴで作った「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」を動画で撮ってみました。絵の登場人物の目線で楽しむことができます。 pic.twitter.com/V8TTIJ8l2D— 三井淳平 / Jumpei Mitsui (@Jumpei_Mitsui) December 12, 2020
Источник: — переведено специально для fishki.net
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