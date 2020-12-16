Хотя Мицуи и является экспертом в области LEGO, что он регулярно демонстрирует в обучающих видео на YouTube, этот масштабный проект потребовал дополнительной подготовки. Чтобы точно передать оригинальный дизайн он перерыл несколько научных работ, которые объясняли, как образуются волны, а также изучал движения волн, просматривая многочисленные видео. Затем Мицуи подготовил эскизы, на которых в деталях изобразил, как должна выглядеть окончательная модель. Он добавил все узнаваемые элементы из работ Хокусая, включая гору Фудзи и лодки с моряками. Размер итоговой работы — 4x5 футов (примерно 122x152 сантиметра), вживую ее можно увидеть в музее Hankyu Brick Museum в Осаке, Японии.

За творчеством Мицуи можно следить в Instagram и Twitter.