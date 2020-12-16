FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Искусство 2081 пост • 383 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Знаменитую гравюру «Большая волна» собрали из 50&nbsp;000 деталей LEGO

Знаменитую гравюру «Большая волна» собрали из 50 000 деталей LEGO (8 фото)

Автор:
16 декабря 2020 16:10
Сообщество : Искусство
Метки: большая волна   искусство   конструктор   лего   скульптура   хокусай   
114
8

Как правило скульпторы работают с глиной или мрамором, но японский художник Джумпей Мицуи использует более необычный материал. Будучи одним из сертифицированных профессиональных строителей LEGO, которых в мире всего 21, он специализируется на создании оригинальных скульптур из разноцветных кубиков и недавно построил 3D-версию известной гравюры Хокусая «Большая волна в Канагаве» из 50 000 деталей.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: большая волна   искусство   конструктор   лего   скульптура   хокусай   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
ваня панкин 43 минуты назад
а оригинал забыл поставить?..

а оригинал забыл поставить?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BillyBonzz Полчаса назад
вот если бы он из гавна и палок такую фигуру собрал тогда было бы удивительно, а так он собрал из специально приготовленных для этого деталей и решил что он н.и.и.б.а.ц.а. Микеланджело "сертифицированный профессиональный строитель Лего". Да мой сын пересобирал из Лего, в свое время, не меньше этого в общей сложности, и уже давно вырос из этих сертифицированных профессиональных строителей Лего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Батл среди школьников, который реально пошел всем на пользу (10 фото) Батл среди школьников, который реально пошел всем на пользу (10 фото) Художник воссоздает классические шедевры с помощью LEGO Художник воссоздает классические шедевры с помощью LEGO Пластика в камне: невообразимая нежность твердыни Пластика в камне: невообразимая нежность твердыни Великолепная скульптура Ольги Зиемской «Неподвижность в движении» Великолепная скульптура Ольги Зиемской «Неподвижность в движении» В США создали статую женщины, которая разрывает свою грудную клетку В США создали статую женщины, которая разрывает свою грудную клетку Врач-отоларинголог объяснил, почему лучше покупать оригинальный "Лего", а не подделку Врач-отоларинголог объяснил, почему лучше покупать оригинальный "Лего", а не подделку
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

239397



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
3
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Японцы показали содержимое капсулы, доставленной с астероида Рюгу
2
110
Японцы показали содержимое капсулы, доставленной с астероида Рюгу
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Мужчина сделал себе татуировку, в точности повторяющую родимое пятно его сына
0
34
Мужчина сделал себе татуировку, в точности повторяющую родимое пятно его сына
Король спорта: чем обусловлена популярность и распространенность футбола?
0
7
Король спорта: чем обусловлена популярность и распространенность футбола?
Нагиев и Лифанов полностью разделись на сцене во время спектакля (6 фото)
Нагиев и Лифанов полностью разделись на сцене во время спектакля (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
4
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#факты#интересно#подборка#разное#еда#смешные#картинки#позитив
#фото#животные#авария#россия#сша#авто авария#коты#на различный вкус#кино#авария дня
#прикол#интересное#дтп#в мире#прикольные#автомобили#люди#девушки#космос#милота

На что жалуетесь?

Вернуться