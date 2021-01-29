Как приучить собаку к туалету

Как приучить собаку ходить в туалет на улице

Щенок, как ребенок, нуждается в заботе и уходе. Кормление по времени, регулярные визиты в клинику и прививки - это внутренние действия на первоначальном этапе. Важно понимать и то, что собаки в отличие от кошек, переносят расставание с матерью труднее, поэтому уделять им внимание нужно регулярно.

В период прививания пес ходит в туалет, где угодно в доме или в лоток, тут зависит от терпения хозяина. Независимо от места испражнения, влажные уборки в доме должны проводиться дважды в день. Место, куда ходит пес, убирают сразу после завершения дефекации.

Когда животное полностью готово для прогулок, и профилактические меры завершены, начинают обучать пса ходить в туалет на улице. Обычно это происходит в 3-4 месяца.

Наблюдение за животными показало, что при правильном обмене веществ акты дефекации, чаще всего, происходит через 10 минут после еды и сразу после сна. Постарайтесь в эти момент находиться на улице. Необязательно нести в руках сонное животное во двор, сразу после пробуждения начинают сборы на выгул.

С молодыми собаками гулять нужно часто, каждые 2-3 часа. Ускоренный обмен веществ желание опорожниться гораздо чаще, чем у взрослых собак. По мере привыкания число выгулов можно сокращать.

Обязательно обманют животное за освоенный навык. Первое время каждый верный поступок должен быть отмечен ласковым словом и вкусностью.

Приучив питомца в туалет в одну и ту же местность, начинайте постепенно менять маршруты, чтобы изучать новые места, знакомился с окружающим миром.

После этого можно приступать к обучению поведению в доме. Например, если собака собралась сходить по нужде в квартире, хозяин должен использовать короткие запрещающие команды («Фу», «Нельзя») и легкие меры наказания в случае непослушания.

Научить собаку ходить в туалет на улице нетрудно, нужно время. Всего неделя внимания со стороны хозяина и песится вести себя правильно.

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Взрослые животные тяжелее переучиваются, но терпеть они могут намного дольше. Это стоит использовать, используя возможности пеленки и лотки, чтобы разрешить взрослому псуить дома. Зачем терпеть, когда можно сходить в угол в квартире.

Если оплошности случаются изредка, рекомендуют пересмотреть график выгулов и кормлений, возможно, дотерпеть из-за нерационального распределения времени.

За группу владельцев, например, йорков и чихуахуа, сами виноваты в том, что животные бесстыдно гадят где попало. Отсутствие наказания и воспитания у собак нередкий случай. Такие упущения можно исправить, собрав силу воли и начав с легких наказаний за нарушение и похвалу за правильное поведение. Важно помнить, что животные очень умны и отлично манипулируют чувствами хозяина, не стоит им позволять это делать.