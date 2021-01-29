Как приучить собаку к туалету

Щенок часто не умеет контролировать себя и оставляет сюрпризы, поэтому первоочередной задачей становится приучение собаки к туалету. Это длительный и кропотливый процесс, требующий терпения и спокойствия, ведь напуганного питомца намного труднее и обучать.
Идеальный возраст для приучения к туалету
В каждом возрасте пса приучают к туалету по-разному. Важно учесть все особенности любимца и найти оптимальных подход. Рассмотрим факторы, влияющие на обучаемость собаки:
- Возраст. Молодые животные лучше воспринимают информацию, усваивают азы и более покладисты.
- Происхождение (откуда взяли животное: питомник, с улицы, из деревни). Оно накладывает сильнейший отпечаток на его поведение, и чем старше животное, темнее его выправить и обучить. Собака, прожившая в будке на улице большая часть жизни, с трудом будет привыкать к тому, что нужно терпеть и проситься.
- Базовое воспитание. Знание но подразумевает хоть и минимальную, дисциплину. С таким питомцем легче будет найти общий язык независимо от возраста.
- Характер. Немаловажен врожденный темперамент. Спокойные и внимательные псы легче воспринимают уроки, наблюдательны. Веселые непоседы будут более рассеяны. Их внимание нужно привлечь, сперва научить слышать хозяина, а это непростая задача, решаемая только игровым методом.
Если говорить о том, в каком возрасте лучше приучать собаку к туалету, то тут однозначного ответа нет. Ветеринары считают, что 4-6 месяцев когда животное начинает сопоставлять действия и желания. В этот период все внутренние органы полностью сформированы, и пес вполне может вытерпеть ночь без вреда для здоровья.
Этап подготовки важен, поэтому стоит особое внимание. Если пес ходит в туалет через раз, не стоит отчаиваться, животному нужно время для адаптации. Важно, что уже есть понимание того, что можно, а что нельзя.
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Первые месяцы жизни собаки в доме хозяину будут вести себя за щенком, предугадывая его действия, для того, чтобы выводить его на улицу заблаговременно. Возможно выгулы придется делать ежедневно по 10-12 раз и по 3-4 раза за ночь, но это даст результат. Собака поймет, что в туалет можно ходить только на улице.
Как приучить собаку к туалету на улице в зависимости от возраста
Учить ходить в туалет щенка и взрослую собаку нужно по-разному. Рассмотрим основные методики, рекомендуемые заводчиками и ветеринарными врачами.
Щенки
Молодым собакам обучаться легко, важно чтобы хозяин не кричал и ругал питомца.
- Начиная занятия, следует несколько свободных дней без отлучек из дома. Это могут быть выходные или праздники.
- Подготовьте специальное лакомство для питомца, которое нужно выносить с собой наку. Идеальны - любимые печенья или сухие вкусности для собак.
- Наблюдая за щенком в течение дня, будьте готовы выйти с ним на улицу в любой момент, заметив, что он собирается в туалет.
- Выбирая место выгула, отдают предпочтение тихим улицам или паркам, где мало людей и машин, вдали от детских площадок.
- Если пес гуляет на поводке, следует дать ему максимальную свободу действий. Не нужно дергать и окликать его.
- Как только питомец совершит естественные надобности, хвалят его и угощают вкусностями.
- Не стоит заходить домой сразу после испражнения. Можно еще погулять, возможно животное еще раз сходит в туалет. Обязательно поощрять пса каждый раз на улице и не давать лакомства в доме. Это будет своеобразный стимул.
В течение нескольких дней этот ритуал должен повторяться из раза в раз, может быть 7 или 10 прогулок. Каждый выход результат будет фиксироваться в голове собаки, вырабатывая привычку.
Хозяева должны помнить:
- Собака, описавшаяся от радости при виде хозяина, не должна быть наказана. Это происходит только с молодыми животными.
- Обмен веществ у щенка намного быстрее, поэтому ждать между выгулами не нужно. Наблюдать за действиями любимца в процессе обучения постоянно надо.
- Щенки до 4 месяцев неспособны терпеть долго, поэтому начинать обучать животное слишком рано нельзя.
Взрослые собаки
Если до момента переезда в квартиру питомец жил на улице, то обучение будет трудным, стоит запастись терпением. В случаях, когда приученная к туалету собака меняет хозяина и место жительства, могут возникнуть проблемы. Это временное явление, связанное с процессом адаптации. Ругать такого пса можно, но не нужно наказывать.
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Взрослые животные терпеть достаточно долго, но не стоит пользоваться их возможностями. Пошагового процесса обучения для них нет, есть общие правила, руководствуясь способностями хозяина повлиять на поведение питомца:
- При видимых признаках желания сходить в туалет питомца срочно выводят на улицу. Для поощрения берут с собой лакомство.
- Для наказания лучше использовать газету, рука хозяина не должна приносить ничего, кроме вкусностей и ласки. При ударе не нужно вкладывать силу, собаке не должно быть больно, просто понятно, что она поступила неправильно.
- Если взрослое животное застает в процессе, необходимо помешать завершению, вынести на улицу то, что натворил пес, и дождаться окончания вне дома.
- Место, куда сходило животное, обрабатывают специальными средствами, отвращающими повторное отправление нужды.
Однозначно сказать, сколько времени для переучивания невозможно. Все зависит от темперамента пса, бывшего и нынешнего владельца и ряда сопутствующих факторов. В любом случае понадобятся доброта и терпение.
Как приучить собаку к туалету на пеленку
Методика обучения собаки на пеленку дома свои плоды после достижения соответствующего дрессировке возраста. Научить животное испражняться на тряпку нетрудно. Намочив ткань в луже, сделанной щенком, ее стирают, но запах остается. Подстилку кладут на пол, и в следующий раз пес пойдет на то же место.
Когда собака достигнет нужного возраста, хозяин с легкостью научит ее справлять нужду на улице с помощью той же тряпки. Выходя гулять, пеленку берут с собой, расстилают ее в тихом месте, и собака обязательно сходит в туалет по привычке. Далее, используя метод для щенков, раз за разом выводят пса в то же место с тряпкой, спустя 2-3 дня ткань не понадобится, так как на земле останется характерный запах.
Убирая за собакой дома, нельзя использовать аммиак препараты, например, Доместос. Эти средства, наоборот, привлекают животное испражниться тут же. Хлорные отбеливатели на дыхательные пути, поэтому для замывания испачканных участков лучше всего подойдут магазинные спреи для животных.
Процесс уборки фекалий следует начинать только после того, как питомец ушел. Если не хочет, значит, прогоняют собаку. Чистить пол при любимце нельзя, он может воспринять это как игру и начать гадить повсеместно.
Крик и наказание недопустимы при работе с щенками. Испугавшись, они начинают прятаться и наблюдать за ними для последующего вывода на улицу будет невозможно.
Как приучить маленькую собаку к туалету в лоток
Хозяева малых вполне могут научить питомца ходить в лоток. Такого же результата можно добиться и от более крупных животных в щенячьем возрасте. В любом случае до момента завершения всех положенных прививок, выводить пса на улицу нельзя. Все это время испражняется зверь куда попало, поэтому опытные владельцы начинают процесс обучения сразу.
Ругань и наказания в этом деле не приводят, поэтому набираются терпения и начинают установку лотка с бумажками для малых пород, крупным - стелют клеенку.
При наблюдении за животным видно, когда нужно нести его в туалет. Беспокойные движения, частые обнюхивания пола, бесцельное хождение по дому - все это признаки желания испражниться. Собаку берут на руки и несут к лотку раз за разом. Если с первой попытки пойти в туалет, куда нужно не удалось, не стоит отчаиваться. Например, питомец сделал лужу не там, где ожидали. Берут бумагу, убирают за животным и несут пропитанный запахом материал к лотку. В следующий раз зверь будет ориентироваться по нюху. После того как пес сходит первый раз в лоток, бумагу можно убрать.
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Как приучить собаку ходить в туалет на улице
Щенок, как ребенок, нуждается в заботе и уходе. Кормление по времени, регулярные визиты в клинику и прививки - это внутренние действия на первоначальном этапе. Важно понимать и то, что собаки в отличие от кошек, переносят расставание с матерью труднее, поэтому уделять им внимание нужно регулярно.
В период прививания пес ходит в туалет, где угодно в доме или в лоток, тут зависит от терпения хозяина. Независимо от места испражнения, влажные уборки в доме должны проводиться дважды в день. Место, куда ходит пес, убирают сразу после завершения дефекации.
Когда животное полностью готово для прогулок, и профилактические меры завершены, начинают обучать пса ходить в туалет на улице. Обычно это происходит в 3-4 месяца.
Наблюдение за животными показало, что при правильном обмене веществ акты дефекации, чаще всего, происходит через 10 минут после еды и сразу после сна. Постарайтесь в эти момент находиться на улице. Необязательно нести в руках сонное животное во двор, сразу после пробуждения начинают сборы на выгул.
С молодыми собаками гулять нужно часто, каждые 2-3 часа. Ускоренный обмен веществ желание опорожниться гораздо чаще, чем у взрослых собак. По мере привыкания число выгулов можно сокращать.
Обязательно обманют животное за освоенный навык. Первое время каждый верный поступок должен быть отмечен ласковым словом и вкусностью.
Приучив питомца в туалет в одну и ту же местность, начинайте постепенно менять маршруты, чтобы изучать новые места, знакомился с окружающим миром.
После этого можно приступать к обучению поведению в доме. Например, если собака собралась сходить по нужде в квартире, хозяин должен использовать короткие запрещающие команды («Фу», «Нельзя») и легкие меры наказания в случае непослушания.
Научить собаку ходить в туалет на улице нетрудно, нужно время. Всего неделя внимания со стороны хозяина и песится вести себя правильно.
Мистер Хвост рекомендует: проблемы взрослых собак
Взрослые животные тяжелее переучиваются, но терпеть они могут намного дольше. Это стоит использовать, используя возможности пеленки и лотки, чтобы разрешить взрослому псуить дома. Зачем терпеть, когда можно сходить в угол в квартире.
Если оплошности случаются изредка, рекомендуют пересмотреть график выгулов и кормлений, возможно, дотерпеть из-за нерационального распределения времени.
За группу владельцев, например, йорков и чихуахуа, сами виноваты в том, что животные бесстыдно гадят где попало. Отсутствие наказания и воспитания у собак нередкий случай. Такие упущения можно исправить, собрав силу воли и начав с легких наказаний за нарушение и похвалу за правильное поведение. Важно помнить, что животные очень умны и отлично манипулируют чувствами хозяина, не стоит им позволять это делать.
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Если пес начинает творить бесчинства без видимых причин, стоит обратить внимание на его состояние здоровья. Обратиться к ветеринару. Если врач считает питомца здоровым, имеет смысл побеседовать с домочадцами, бывает, кто-то обижает животное, ругает или наказывает, создавая стрессовую ситуацию, в которой собака ведет себя неадекватно. Такие расстройства лечатся заботой и уходом, а также серьезным разговором с человеком, спровоцировавшим подобными обстоятельствами.
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