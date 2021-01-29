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Как приучить собаку к туалету

Как приучить собаку к туалету (2 фото + 4 видео)

Автор:
29 января 2021 10:40
Сообщество : Животные
Метки: видео   жиаотные   как приучить собаку к туалету   собака   туалет   фото   щенок   
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Щенок часто не умеет контролировать себя и оставляет сюрпризы, поэтому первоочередной задачей становится приучение собаки к туалету. Это длительный и кропотливый процесс, требующий терпения и спокойствия, ведь напуганного питомца намного труднее и обучать.


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Метки: видео   жиаотные   как приучить собаку к туалету   собака   туалет   фото   щенок   
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19k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
"Первые месяцы жизни собаки в доме хозяину будут вести себя за щенком" - переведите, пожалуйста!
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3k
aleksei 14 минут назад
Как приучить собаку к туалету
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3k
schmubu 24 минуты назад
Гугль переводчик?
ТС - тупой у2,718бан-копипастер
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7k
Alexander 2 часа назад
при чём тут щенки, тут человека нужно приучивать не срать где попало.
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