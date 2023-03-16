Вьетнамский котопёс неизвестной породы покорил Сеть

А с этим малышом, который за считанные дни покорил Интернет и даже обзавёлся собственной страничкой с десятками тысяч подписчиков, всё оказалось не так просто. Ведь озорной пухляш похож и на щенка, и на котёнка. А ещё на медвежонка. Некоторые узрели в животинке даже признаки лисёнка. Может, это вообще фейк?