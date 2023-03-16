Вьетнамский котопёс неизвестной породы покорил Сеть

Споры между кошатниками и собачниками вечны и бесконечны. И у тех, и у других находятся тонны аргументов в пользу своего выбора и своего питомца.
А с этим малышом, который за считанные дни покорил Интернет и даже обзавёлся собственной страничкой с десятками тысяч подписчиков, всё оказалось не так просто. Ведь озорной пухляш похож и на щенка, и на котёнка. А ещё на медвежонка. Некоторые узрели в животинке даже признаки лисёнка. Может, это вообще фейк?
Когда в Сети появились фото этого выразительного малыша по кличке Дуй, то после их тщательного изучения пользователи всё же пришли к выводу, что на них пёсик. Но какой породы? Уникум – питомец жителей города Ханой и живёт в семье Хай Анга и Туан.
Опытные собачники после долгих споров объявили выразительного пушистика помесью обычной для Вьетнама породы хмонг с экзотической для тех краёв корги. С учётом не характерного для «коржиков» окраса нельзя исключать и генную мутацию.
Кстати, были среди пользователей и те, кто категорически настаивал, что странный ребятёныш – гибрид кота и собаки. Что, конечно, невозможно, поскольку противоречит законам природы.
Хмонг – это очень древняя порода, появившаяся на севере страны, в её горных районах (хозяин рассказал, что они как раз и приобрели питомца в отдалённой горной провинции). Первые владельцы сообщили, что малыш – метис хмонга и местной породы, напоминающей корги, но только с дымчато-серой шерстью.
Хмонг передал щенку высокий интеллект и ориентированность на человека. Дуй (в переводе кличка значит «бамбуковая крыса») обожает играть, отлично ладит с детьми и другими собаками.
Такой питомец станет оптимальным вариантом для тех, кто одинаково любит кошек и собак и не может определиться с выбором.
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