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Вьетнамский котопёс неизвестной породы покорил Сеть

Вьетнамский котопёс неизвестной породы покорил Сеть

Автор:
16 марта 2023 15:32
Сообщество : RealFishki
Метки: Вьетнам   Загадка   Пёс   дуй   корги   метис   порода   собака   хмонг   щенок   
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Споры между кошатниками и собачниками вечны и бесконечны. И у тех, и у других находятся тонны аргументов в пользу своего выбора и своего питомца.

А с этим малышом, который за считанные дни покорил Интернет и даже обзавёлся собственной страничкой с десятками тысяч подписчиков, всё оказалось не так просто. Ведь озорной пухляш похож и на щенка, и на котёнка. А ещё на медвежонка. Некоторые узрели в животинке даже признаки лисёнка. Может, это вообще фейк?

Когда в Сети появились фото этого выразительного малыша по кличке Дуй, то после их тщательного изучения пользователи всё же пришли к выводу, что на них пёсик. Но какой породы? Уникум – питомец жителей города Ханой и живёт в семье Хай Анга и Туан.

Опытные собачники после долгих споров объявили выразительного пушистика помесью обычной для Вьетнама породы хмонг с экзотической для тех краёв корги. С учётом не характерного для «коржиков» окраса нельзя исключать и генную мутацию.

Кстати, были среди пользователей и те, кто категорически настаивал, что странный ребятёныш – гибрид кота и собаки. Что, конечно, невозможно, поскольку противоречит законам природы.

Хмонг – это очень древняя порода, появившаяся на севере страны, в её горных районах (хозяин рассказал, что они как раз и приобрели питомца в отдалённой горной провинции). Первые владельцы сообщили, что малыш – метис хмонга и местной породы, напоминающей корги, но только с дымчато-серой шерстью.

Хмонг передал щенку высокий интеллект и ориентированность на человека. Дуй (в переводе кличка значит «бамбуковая крыса») обожает играть, отлично ладит с детьми и другими собаками.

Такой питомец станет оптимальным вариантом для тех, кто одинаково любит кошек и собак и не может определиться с выбором.

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Метки: Вьетнам   Загадка   Пёс   дуй   корги   метис   порода   собака   хмонг   щенок   
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13  комментариев
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2k
Nyash 2 часа назад
прастите а чем он похож на кота? тем что у него тоже есть шерсть?
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1k
Kolebator 12 минут назад
странно, но ничего кошачьего я не увидел
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198
DrEris Полчаса назад
Какой счастливый песик
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88
twincam Полчаса назад
милаха
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31k
Slonyash Полчаса назад
Очень милый щенок.
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18k
Александр 37 минут назад
Чудной собакен
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19k
anpetrof 40 минут назад
Вот всегда непонятно было, вот этот котопёс какой стороной ест, а какой, извиняюсь, наоборот?
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1k
КАКАнгел 55 минут назад
Как бы его не съели. Не доверяю в этом плане азиатам.
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2k
Lexx Час назад
Хмонг и корги. Интересно, кто на кого залез. Или там искусственное оплодотворение?
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57
Dront75 Час назад
Что вьетнамец, заметно, глазёнки раскосые. Но где там котофея нашли?
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14k
Majul 2 часа назад
Чет прям милота совсем ) Но на кота вообще не похож, обычный собачий детеныш хулиган )
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