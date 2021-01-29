===Осторожно!!! БОяны присутствуют!!!
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В каждой семье есть такой ребенок
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Оставила ребенка с папой
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Теперь понятно, почему багажник измеряется в литрах
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Мой Алеша сделал подарок моей маме перед свадьбой. будущая тёща уже три дня не разговаривает...
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Зять путевку на море подарил и маску для сна в дорогу . Что бы ему привезти оттуда... может ракушку?
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Февраль 2021 уже приближается
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