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Всё для работы с PNG-файлами

Всё для работы с PNG-файлами (1 фото)

Автор:
28 января 2021 12:37
Сообщество : Ламповый обзор
Метки: png   Полезные сайты   годнота   подборка сайтов   полезное   фотобанки   
718
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Инструменты, позволяющие проделывать с файлами png самые разные штуки.

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Метки: png   Полезные сайты   годнота   подборка сайтов   полезное   фотобанки   
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Corvus Corax 43 минуты назад
А что, нормальные редакторы запретили? Да и PNG не самый распространенный формат, еще таргу вспомни...
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