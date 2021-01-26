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Как глубоки пески пустыни Сахара и что находится под ними?

Как глубоки пески пустыни Сахара и что находится под ними? (3 фото)

Автор:
26 января 2021 15:50
Метки: Сахара   африка   природа   
7083
3
Сахара является самой известной пустыней мира. Тем не менее, именно она хранит в себе множество тайн, которые стараются раскрыть ученые. О некоторых из них речь пойдет в этой статье.
Благодаря таким фактам, представления многих людей об этой пустыне могут сильно измениться. Какие тайны скрывает Сахара под слоем своих песков?

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Метки: Сахара   африка   природа   
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25  комментариев
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5k
Lucky 8 часов назад
А чего же автор не указал, что эту рукотворную подземную реку в Ливии постоили тогда, когда Ливией руководил Муаммар Каддафи, которго теперь рисуют все как тирана и деспота?
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14k
Lynx 4 часа назад
Как глубоки пески пустыни Сахара и что находится под ними?
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4k
hairov 4 часа назад
Как глубоки пески пустыни Сахара и что находится под ними?
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1k
Chris Taylor 4 часа назад
аа, теперь все понятно, очень всеобьемлющая статья
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695
Viktor 7 часов назад
САМОЕ ГЛАВНОЕ - ОТКУДА СТОЛЬКО ПЕСКА , кто насыпал , зачем , ну и когда ?
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7k
Alex Djeff Viktor 7 часов назад
Тот случай, когда читаешь по диагонали...
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17k
kamanch Viktor 6 часов назад
старые люди уходят туда умирать.
Пока дойдут, много песка высыпается.
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5k
Miraton Viktor 5 часов назад
Там был гололед, и что бы никто не падал, все посыпали песком...
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1k
Aqr009 Viktor 5 часов назад
Если верить, что Атлантиду затопило, то получается песок - это дно. О том, как образуется песок на дне любого водоёма можно в книжках почитать.

А это фото останков древней Атлантиды (Сергей Кудь-Сверчков, 2020).
Видно как песок расползался вместе с отступающей водой.
Если верить, что Атлантиду затопило, то получается песок - это дно. О том, как образуется песок на дне любого водоёма можно в книжках почитать. А это фото останков древней Атлантиды (Сергей Кудь-Сверчков, 2020). Видно как песок расползался вместе с отступающей водой.
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4k
Bartello Viktor 4 часа назад
Во время ледникового периода гололёд цивилизация титанов посыпала ну и складывали песок в кучки на лето да ветром разнесло.
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4k
Александр Зотов 8 часов назад
А в 1983 году начались работы над огромным проектом, целью которого была доставка питьевой воды в обезвоженные населенные пункты Ливии.
----------
Есть мнение, что Каддафи в том числе за попытку реализации такого проекта и завалили
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263
Schumacher Александр Зотов 5 часов назад
не за попытку а за реализацию. Проект был окончен в Он собирался воду Европе продавать, но НАТО решило что лучше будет пить гомно из Рейна чем позволит Каддафи руку на кране держать...
не за попытку а за реализацию. Проект был окончен в Он собирался воду Европе продавать, но НАТО решило что лучше будет пить гомно из Рейна чем позволит Каддафи руку на кране держать...
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38k
Александр 8 часов назад
Более 1300 колодцев по пол километра, скорее всего имелоссь ввиду 1300 скважин, well переводится и как колодец и как скважина.
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2k
Unics 8 часов назад
Скуповато написано,я только читать начал, увлёкся, а тут ... и всё
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1k
Aqr009 8 часов назад
10 000 лет назад Африка выглядела немного иначе.
10 000 лет назад Африка выглядела немного иначе.
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12k
Corvus Corax Федор Медведев 8 часов назад
Каспийское.. ))
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17k
kamanch Федор Медведев 6 часов назад
А Крым чей? Чей тогда был Крым???
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246
Обратная сторона Луны kamanch 6 часов назад
Однозначно русский!
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263
Schumacher Федор Медведев 5 часов назад
географ мля))))
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263
Schumacher Aqr009 5 часов назад
да еще 600 лет назад там позаселеннее было
да еще 600 лет назад там позаселеннее было
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