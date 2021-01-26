Как глубоки пески пустыни Сахара и что находится под ними?

Хотя на поверхности пустыни воды очень мало из-за малочисленных осадков, под ее песками находятся обширные бассейны подземных вод. Именно благодаря этим бассейнам, в Сахаре можно встретить оазисы – участки богатые растительностью.



Некоторые страны, расположенные на территории грунтовых вод Сахары, занимаются добычей этой бесценной жидкости. Наиболее плодородной в этом плане является северо-восточная часть пустыни, на которой расположены Судан, Чад, Египет и Ливия. Водоносный горизонт на территории Ливии более обширен. Здесь подземные воды добывают еще с 1970-х годов. А в 1983 году начались работы над огромным проектом, целью которого была доставка питьевой воды в обезвоженные населенные пункты Ливии.



Регулярное водоснабжение для всех крупных городов страны было налажено к 1996 году. Эта грандиозная система, называющаяся Великой рукотворной рекой, ежедневно доставляет 6,5 миллионов кубометров питьевой воды. В 2008 году ее занесли в книгу рекордов Гиннеса, признав самым большим ирригационным проектом.



Великая рукотворная река состоит из 1300 колодцев, глубиной более 0,5 км, а также из многочисленных водопроводов и водохранилищ. Все это было бы невозможно без наличия водоносного горизонта под слоем песков Сахары. Следует заметить, что эта пустыня намного более щедра к своим обитателям, чем может показаться на первый взгляд.