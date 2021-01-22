15 товаров, которые тайком обдирают семейный бюджет

Эти товары даже могут показаться не таким дорогими, но самая большая наценка идет именно на них. Каждый из 15 пунктов со всей силы опустошает кошелек покупателя и приносит максимум радости продавцу. Полезно знать, на чем именно магазины делают самую безжалостную наценку.
О реальной низкой стоимости каких-то из этих товаров вы наверняка знаете, а о каких-то просто догадываетесь, но уверен, что-то из этих 15 позиций точно удивит.
1. Растворимый кофе
Мало кто знает, что настоящий состав растворимого кофе — это страшная коммерческая тайна. Компании его не раскрывают, чтоб не скопировали. Так они заявляют. Больше же похоже, что в пакетиках просто насыпано что-то очень дешевое и они не особо хотят это афишировать.
Правда в том, что внутри куча химии и дешевых ингредиентов, а продают они это по цене крыла от самолета. Ради интереса, прочитайте этикетку: сахар, глюкозный сироп, масло пальмовое, кофе и тд. То есть, тут "пальмы" больше, чем кофе. Это не стоит даже одного рубля.
2. Туалетная бумага
Представьте, что вы продаете бумагу. И еще двадцать контор рядом с вами а полке продают такую же. Как выделиться? Почему покупатель должен взять именно вашу?
Вот ребят и напрягаются со всей силы. Бумага с ароматом персика, с пупырышками, любого цвета радуги, 8 слоев, со втулкой, которую можно смыть. Это все забавно, если не знать, что они регулярно сокращают длину рулонов. Сейчас стандартный рулон уже 20-25 метров, вместо всем известных 52 по ГОСТу Р52354-2005.
3. Энергетики
Просто вода с сахаром. Правда в том, что все остальные примеси не могут как-то серьезно влиять на наш организм. В противном случае, их бы продавали в аптеке, а не в магазине.
Важней же тот факт, что из-за банок маленького объема эти напитки приносят сверхприбыль хозяевам. Например, компания "Monster" за 2017 год показал оборот в $3,67 млрд, а чистыми из этого получила $820 млн (22% от оборота). Очень выгодный бизнес.
4. Эко и био товары
Для торговых сетей ЗОЖ история — это способ продать обычный товар с пятикратной наценкой. Наклейка "ЭКО" или "БИО" на пачке с овсянкой позволяет ставить просто запредельный ценник.
Например, это уже не обычный кусок глазированного сырка, а десерт для веганов. Маркетологи очень правильно рассуждают. Если человек сильно парится над рационом, то, скорее всего, он уже закрыл основные потребности и у него достаточно средств чтоб потянуть Х2 или Х5 на ценнике.
5. Ополаскиватель для рта
Ополаскиватели — сверхдоходный товар. Основной компонент (фториды) стоит очень дешево и каждая проданная упаковка мощно обогащает производителя. Щетки и паста могут приносить больше денег, но с них тяжело получать сотни процентов наценки.
6. Китайский ширпотреб
Один из любимейших товаров любой торговой сети. Нет никаких сроков годности, а закупочная цена порой составляет 10-15% от цены на полке.
Удивительнее всего, что многие люди покупают эти одноразовые яйцерезки с полной уверенность, что они урвали что-то выгодное и очень полезное. В эпоху интернета все эти товары можно найти по цене в разы дешевле.
7. Вода в бутылках
Два факта про бутилированную воду:
- Она стоит в 300 раз дороже, чем водопроводная.
- Во время сравнения в лабораторных условиях, в 50% случаев их состав оказывался одинаковым.
То есть, огромному количеству людей по всему миру продают обычную водопроводную воду по цене в 300 раз дороже. Выгодно.
8. Батарейки
Никогда не покупайте брендовые батарейки. Просто забудьте про них. Дорогие батарейки выдают цифры порой даже хуже, чем бюджетные варианты. Вот ссылка на тест, но можете сами поискать. Если коротко, то лучшие батарейки — это собственная торговая марка из Leroy Merlin.
Не вздумайте отдавать по 350 рублей за пачку из 4 штук. Это оплата раскрученного бренда и непомерной жадности производителя.
9. Попкорн
Попкорн в кино — это некая дань моде, но зачем его покупать в магазине? Не особо полезный и очень дорогой продукт. Как же мощно работает реклама и маркетинговые установки. Люди даже выйдя из кинотеатров продолжают платить за соленую кукурузу с воздухом.
10. Кексы
Как думаете, насколько полезны кексы со сроком годности 1 год? На такой вопрос мне как-то ответили: "Это же хорошо. Я беру их про запас. Пусть будут." Знаете, в чем ирония? Такие сладости не пролежат и несколько дней — сразу же будут съедены.
Цена производства кексов копеечная, а огромные сроки годности позволяют продавать их по заоблачной цене. Хранились бы 2 года, то можно было бы и по 300 рублей выставлять. Кто-то все равно возьмет.
11. Дорогой алкоголь
Часто покупатели питают иллюзию, что дорогой товар будет лучше дешевого. Мол, цена обязывает производителя делать качественнее. Нет, не обязывает. Алкоголь хорошо это демонстрирует.
Часто недорогое вино оказывается намного приятнее раскрученного бренда, а 10 летний коньяк даже профессионалы из индустрии не смогут отличить от годовалого. В этом отделе нет смысла переплачивать.
12. Пресса
Продажи прессы падают каждый год. Современное поколение вообще не понимает, зачем тратить деньги на газету, когда все можно найти в сети. К сожалению, частые покупатели прессы — люди пожилого возраста.
Обидно смотреть, как старики отдают свои деньги за какую-нибудь телепрограмму, когда её за пару секунд бесплатно можно найти в интернете.
13. Фрукты вне сезона
Хотите дыню за 1000 рублей? Думаете, она того стоит? Есть один интересный способ, как определить ценность любого товара. Способ называется "тест незнакомца".
Представьте, что у вас уже есть такая дыня (лежит дома в холодильнике) и незнакомый человек предлагает продать её за 1000 рублей. Согласитесь взять деньги или оставите дыню себе?
14. Ретро
К сожалению, это совсем не тот тархун, который вы действительно хотите купить. Он не подарит счастливые моменты из молодости. Маркетологи очень грамотно отыгрывают на желаниях людей прикоснуться к чему-то знакомому из юности.
Даже рецептура этого тархуна может за годы стать лучше, но это не будет тот вкус, за который люди платят деньги. Если понимаете, о чем я.
15. Хлеб злаковый
Со злаками, с морковью, без глютена, без ГМО, обогащенный чем-то очень полезным. Когда работал в магазине, то мне нравилось покупать и пробовать каждую новинку в хлебном отделе. Из опыта и разговоров с поставщиками могу сказать, что хлебники уже не знают, что придумать, чтоб привлечь внимание к своей продукции.
Из-за желания выделиться могут легко пожертвовать качеством. По совету представителя хлебозавода, уже много лет ем обычный черный Бородинский. Дешево, полезно и вкусно.
Источник:
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Можно еще с другими семьями скинуться, там такой тариф есть.
Только самоварный и обязательно своего помола.
Теперь растворимый любой, дешевый-дорогой,не заходит никак. На работе просто иногда воду пью, вместо этой бурды.
Есть гуано, как например "из Черноголовки" - там да, вообще не похоже на то, что в СССР продавалось, а есть вполне норм варианты.
Второй момент - фрукты вне сезона. Ну я люблю арбузы и чернику. Вот прямо сейчас у меня две банки свежей черники, по 300 граммов. Не понимаю автора - почему нет?
А вот насчет всякой хрени типа кексов или круасанов со сроком годности пару лет - это да, вызывает только смех, не более :)
Там кофеин, таурин, гуарана, женшень, глюкоза, L-карнитин. Здорово выручает в ситуациях, когда надо взбодриться на пару часов и время поджимает.
А вообще - люблю растворимый кофе, мягкую туалетную бумагу, фрукты, злаковый хлеб и кексы. Кстати, не знаю, как у автора, но обычно срок годности нормальных магазинных кексов не больше недели. Ополаскиватель для рта - полезная вещь.
Ещё покупаю бутилированную воду, батарейки и энергетики иногда.
Ужас ужас
У меня пальчиковые и мизинчиковые аккумуляторы . Воду в бутылках - ну минеральную беру. Обычную если только на рыбалку с ночевкой да и опять же самую дешевую .
Все остальное вообще не покупаю .