15 товаров, которые тайком обдирают семейный бюджет

Представьте, что вы продаете бумагу. И еще двадцать контор рядом с вами а полке продают такую же. Как выделиться? Почему покупатель должен взять именно вашу?

Вот ребят и напрягаются со всей силы. Бумага с ароматом персика, с пупырышками, любого цвета радуги, 8 слоев, со втулкой, которую можно смыть. Это все забавно, если не знать, что они регулярно сокращают длину рулонов. Сейчас стандартный рулон уже 20-25 метров, вместо всем известных 52 по ГОСТу Р52354-2005.

3. Энергетики