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15 товаров, которые тайком обдирают семейный бюджет

15 товаров, которые тайком обдирают семейный бюджет (20 фото)

Автор:
22 января 2021 19:17
Метки: интересно   товары   торговля   
2503
20

Эти товары даже могут показаться не таким дорогими, но самая большая наценка идет именно на них. Каждый из 15 пунктов со всей силы опустошает кошелек покупателя и приносит максимум радости продавцу. Полезно знать, на чем именно магазины делают самую безжалостную наценку.

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Метки: интересно   товары   торговля   
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26  комментариев
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13k
Broser 2 часа назад
На лекарствах ещё похлеще обманывают. Мало того, такие как Малышева призывают не пользоваться копеечными таблетками и препаратами, которые были созданы и разработаны при Союзе, уверяя в их неэффективности.
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7k
Barachek_Obachek 38 минут назад
Батарейки пальчиковые беру только наши по 20 руб алкалиновые. Покупать приходится для работы, испробовал разные. В фонарике держат долго. Туалетная бумага стоит копейки. Беру в цехе где производят. Правда меньше упаковки не продадут. 40 шт - 96 руб
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170
JJg 42 минуты назад
Только было настроился про кофе почитать, как в первом же пункте автор публикует фото какого-то шмурдяка типа "5 в 1" и радостно заявляет про то, что там состав ужас-ужас. Следующий пост будет "производители хлеба нас дурят, возьмём, к примеру, эти ароматизированные сухари к пиву с глутаматом"
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2k
Paul 49 минут назад
Ипотека и жкх - вот главные пожиратели бюджета. Всё остальное мелочи.
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6k
Курык Марий™ Paul 6 минут назад
Ты про бензин забыл, страховки и пенсионные очисления...
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2k
newegg Час назад
Они обдирают семейный бюджет.

Они обдирают семейный бюджет.
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17k
kamanch newegg 56 минут назад
Не покупай шлюх, бери в краткосрочную аренду. Выгоднее всего поачсовую.
Можно еще с другими семьями скинуться, там такой тариф есть.
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7k
Саша Смирнов Час назад
Комментарий к фото
Текила в жёлтом черепе - покупал в местном магазине за 36 евро. При курсе 91,49 рублей за 1 евро цена получается примерно 3293 рубля за "череп".
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2k
Литоффчег Час назад
Растворимые кофейные напитки а не растворимое кофе.
Растворимые кофейные напитки а не растворимое кофе.
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7k
Михаил Час назад
1. Автор путает растворимый кофе с разными добавками/кримерами и просто растворимый кофе без всяких добавок.

1. Автор путает растворимый кофе с разными добавками/кримерами и просто растворимый кофе без всяких добавок.
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79k
Taras Kozalupko Михаил Полчаса назад
Года три назад отучил таки себя от растворимого кофе.
Только самоварный и обязательно своего помола.
Теперь растворимый любой, дешевый-дорогой,не заходит никак. На работе просто иногда воду пью, вместо этой бурды.
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828
Олеся Час назад
Что там было про фрукты и ягоды?

Что там было про фрукты и ягоды?
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3k
Wolf Час назад
Ну про энергетики - неправда. Если выпить - остановка через каждые, блин, 30 км, точно не уснешь.
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12k
Денис 2 часа назад
Тархун, например, как и байкал, дюшес, ситро и прочее бывает самое разное.
Есть гуано, как например "из Черноголовки" - там да, вообще не похоже на то, что в СССР продавалось, а есть вполне норм варианты.

Второй момент - фрукты вне сезона. Ну я люблю арбузы и чернику. Вот прямо сейчас у меня две банки свежей черники, по 300 граммов. Не понимаю автора - почему нет?
А вот насчет всякой хрени типа кексов или круасанов со сроком годности пару лет - это да, вызывает только смех, не более :)
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646
DDM Денис Полчаса назад
Воу-воу! Черноголовку не трожь! У них, на мой вкус, самый правильный и вкусный лимонад.
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49k
Похабыч 2 часа назад
Энергетики - пойло для дебилов, по поводу воды - ставишь дома обратный ОСМОС с минерализатором и навсегда забываешь про покупку воды.
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16k
Anna Похабыч 2 часа назад
ну да ну да, если вода хорошая, то смысл в обратном осмосе, если плохая, то он забьется через пару месяцев, не помогает многоступенчатая очистка (у знакомых через полтора месяца перестал работать). т.е. про покупку воды забываешь, зато про покупку картриджа с обратным осмосом и минерализатором (иначе дистиллированная вода) помнишь всегда.
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2k
newegg Похабыч 42 минуты назад
Энергетики - очень нужная вещь. Особенно для тех, кто не любит кофе.
Там кофеин, таурин, гуарана, женшень, глюкоза, L-карнитин. Здорово выручает в ситуациях, когда надо взбодриться на пару часов и время поджимает.
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357k
NAZARETH 2 часа назад
Комментарий к фото
Вспомнилось - За окном метель , понедельник , надо на работу. Наливаю нескафе - какое утро , такой и кофе
Вспомнилось - За окном метель , понедельник , надо на работу. Наливаю нескафе - какое утро , такой и кофе
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4k
RomaXz 2 часа назад
Вот то, что " обдирает" мой бюджет

А вообще - люблю растворимый кофе, мягкую туалетную бумагу, фрукты, злаковый хлеб и кексы. Кстати, не знаю, как у автора, но обычно срок годности нормальных магазинных кексов не больше недели. Ополаскиватель для рта - полезная вещь.
Ещё покупаю бутилированную воду, батарейки и энергетики иногда.
Ужас ужас

Вот то, что " обдирает" мой бюджет А вообще - люблю растворимый кофе, мягкую туалетную бумагу, фрукты, злаковый хлеб и кексы. Кстати, не знаю, как у автора, но обычно срок годности нормальных магазинных кексов не больше недели. Ополаскиватель для рта - полезная вещь. Ещё покупаю бутилированную воду, батарейки и энергетики иногда. Ужас ужас
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16k
Anna RomaXz Час назад
задрот?
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4k
RomaXz Anna Час назад
Именно
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81
Alexander 2 часа назад
Просто нужно не зацикливаться на одной торговой точке а закупаться, потратив чуть больше времени, обойдя близлежащие магазины в поиске более доступных для Вашего бюджета товаров, и я уверен - это вполне возможно.
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37k
Прораб 2 часа назад
Ишь ты, оказывается я крут. Только батарейки и туалетная бумага
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955
Виталий Касандров 2 часа назад
Туалетную бумагу беру самую дешевую. Кексы предпочитаю в местной пекарне а не в сетевых.
У меня пальчиковые и мизинчиковые аккумуляторы . Воду в бутылках - ну минеральную беру. Обычную если только на рыбалку с ночевкой да и опять же самую дешевую .
Все остальное вообще не покупаю .
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