В Крыму раскрыли тайну пропажи сала для птиц с кустов

Воришку не испугали даже люди и камеры.
Автор видео Татьяна и её муж 6 лет назад сделали-организовали кормушку для зимующих в Крыму птиц.
Со второго года существования этого «стационара» сало,
которое они развешивали дли птиц на ветках зимой, стало регулярно пропадать.
И вот наконец тайна оказалась раскрыта.
Автор видео Татьяна и её муж 6 лет назад сделали-организовали кормушку для зимующих в Крыму птиц.
Со второго года существования этого «стационара» сало,
которое они развешивали дли птиц на ветках зимой, стало регулярно пропадать.
И вот наконец тайна оказалась раскрыта.
Забавное и необычное видео сняла автор блога и канала о дикой природе Крыма My-Mriya Татьяна.
Как рассказала Татьяна в своем блоге в «Живом журнале»,
кормушку для зимующих птиц они соорудили в зарослях Симферопольского водохранилища.
Как рассказала Татьяна в своем блоге в «Живом журнале»,
кормушку для зимующих птиц они соорудили в зарослях Симферопольского водохранилища.
Тайна раскрыта
По словам Татьяны, они с мужем как раз повесили на ветки свежее сало и наблюдали за поедавшими его синицами и сойками, как к кормушке пришла лиса.
Рыжую настолько манило сало, что она даже не обращала внимания на щелчки фотоаппарата.
С земли достать лакомство не удалось, и когда лиса пропала за кустом, автор подумала, что та ушла. Однако так просто лиса сдаваться была не намерена: она запрыгнула на куст и по тонким веткам стала пробираться к цели.
«Она пыталась стянуть сало, падала, забиралась опять и опять.
Раза с четвертого, сломав ветку, она все же стянула этот аппетитный кусок», — пишет Татьяна.
Съев «добычу» на месте, лиса отправилась за другим куском, висевшем на соседнем кусте.
Добыв и вторую порцию, рыжая унесла ее с собой про запас.
Рыжую настолько манило сало, что она даже не обращала внимания на щелчки фотоаппарата.
С земли достать лакомство не удалось, и когда лиса пропала за кустом, автор подумала, что та ушла. Однако так просто лиса сдаваться была не намерена: она запрыгнула на куст и по тонким веткам стала пробираться к цели.
«Она пыталась стянуть сало, падала, забиралась опять и опять.
Раза с четвертого, сломав ветку, она все же стянула этот аппетитный кусок», — пишет Татьяна.
Съев «добычу» на месте, лиса отправилась за другим куском, висевшем на соседнем кусте.
Добыв и вторую порцию, рыжая унесла ее с собой про запас.
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Метки: воровка кормушка для птиц лиса сало
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