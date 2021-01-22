В Крыму раскрыли тайну пропажи сала для птиц с кустов

По словам Татьяны, они с мужем как раз повесили на ветки свежее сало и наблюдали за поедавшими его синицами и сойками, как к кормушке пришла лиса.

Рыжую настолько манило сало, что она даже не обращала внимания на щелчки фотоаппарата.

С земли достать лакомство не удалось, и когда лиса пропала за кустом, автор подумала, что та ушла. Однако так просто лиса сдаваться была не намерена: она запрыгнула на куст и по тонким веткам стала пробираться к цели.

«Она пыталась стянуть сало, падала, забиралась опять и опять.

Раза с четвертого, сломав ветку, она все же стянула этот аппетитный кусок», — пишет Татьяна.

Съев «добычу» на месте, лиса отправилась за другим куском, висевшем на соседнем кусте.

Добыв и вторую порцию, рыжая унесла ее с собой про запас.