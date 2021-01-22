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В Крыму раскрыли тайну пропажи сала для птиц с кустов

В Крыму раскрыли тайну пропажи сала для птиц с кустов (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 13:51
Сообщество : Животные
Метки: воровка   кормушка для птиц   лиса   сало   
523
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Воришку не испугали даже люди и камеры.
Автор видео Татьяна и её муж 6 лет назад сделали-организовали кормушку для зимующих в Крыму птиц.
Со второго года существования этого «стационара» сало,
которое они развешивали дли птиц на ветках зимой, стало регулярно пропадать.
И вот наконец тайна оказалась раскрыта.

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Метки: воровка   кормушка для птиц   лиса   сало   
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11  комментариев
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19k
Слепой Пью 5 часов назад
Ну людишки! Понавешают вкусняшек высоко на кусты, а Патрикеевне изображай акробатку!
Завтра сарделек принесите!
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15k
Alush Час назад
Однажды бог послал лисе кусочек сала...
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5k
corell 2 часа назад
Сколько в лес хожу зимой - всегда деревья голые стоят. Наверное, лисы объели.
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176
olegga 4 часа назад
Про хохлов уже шутили?
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17k
SolomonA 4 часа назад
Та это синица!
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1k
Андрей Еделькин 4 часа назад
Лисице бог послал кусочек сала.
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20k
Батончик с маком 5 часов назад
понятно от кого произошли белки
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584
neo 5 часов назад
Фотки - огонь!
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5k
Игорь 5 часов назад
То же мне тайна
То же мне тайна
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3k
Wolf Игорь 4 часа назад
Мы поэтому тоже перестали вешать. Местные коты на обед прилетают раньше птичек.
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5k
Игорь Wolf 3 часа назад
Я котов кормлю отдельно :)
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