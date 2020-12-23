В Риге появилась огромная лиса

Он сделан из стали, матросской веревки и стекла.



Огромная лисица уже заслужила внимание пользователей - всего за час ее фотографиями поделились 300 человек и почти 1000 отметили их лайками.



Объект находится на улице Тургенева, 17, но Латвийская академия художеств призывает всех быть осторожными и не приходить группами.