В Риге появилась огромная лиса

Авторы огромной лисы - Александр Мариноха и Олег Мариноха, задачей которых было создание экологического объекта в городской среде.
Он сделан из стали, матросской веревки и стекла.
Огромная лисица уже заслужила внимание пользователей - всего за час ее фотографиями поделились 300 человек и почти 1000 отметили их лайками.
Объект находится на улице Тургенева, 17, но Латвийская академия художеств призывает всех быть осторожными и не приходить группами.
Огромная лисица уже заслужила внимание пользователей - всего за час ее фотографиями поделились 300 человек и почти 1000 отметили их лайками.
Объект находится на улице Тургенева, 17, но Латвийская академия художеств призывает всех быть осторожными и не приходить группами.
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