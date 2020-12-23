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В Риге появилась огромная лиса

В Риге появилась огромная лиса (5 фото)

Автор:
23 декабря 2020 11:06
Сообщество : Искусство
Метки: art   Арт-Объект   животное   искусство   лиса   рига   
244
5
Авторы огромной лисы - Александр Мариноха и Олег Мариноха, задачей которых было создание экологического объекта в городской среде.
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Метки: art   Арт-Объект   животное   искусство   лиса   рига   
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4  комментария
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Это прибалтийский тигр сдулся и пришёл чёрный песец.
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Qarantin 19 минут назад
Мне нравится!
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9k
Bill 49 минут назад
В Риге появилась огромная лиса
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2k
V2.Smirnov Час назад
От создателей Аннушки?
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