Очередной женский бзик: фетиш и пластика коленей

У каждого человека есть фетиш. Кто-то первым делом обращает внимание на руки, другие - на уши, а есть особые ценители женских коленей. Иногда девушки так заморачиваются, мечтая о стройных и красивых ножках, что доводят себя по стола хирурга!

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1. Женские колени привлекают мужчин 0 Источник:

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2. Это и не удивительно, ведь стройные ножки - это красиво 0 Источник:

3. Однако даже у стройных девушек могут быть комплексы из-за коленей 0 Источник:

4. Ниже фотоответ 0 Источник:

5. Видите лица младенцев? А они есть! 0 Источник:

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7. Девушки порой так комплексуют из-за коленей, что перестают носить короткие юбки и платья 0 Источник:

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9. Пользователи уже рассмотрели детские лица 0

10. Для особых ценителей полежать на женских коленях создали даже специальные подушки 0 Источник:

11. Колени, кстати, как руки и шея, выдают реальный возраст женщин 0 Источник:

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13. Некоторые девушки считают свои колени некрасивыми: они прибегают к массажам и даже пластическим операциям, чтобы исправить форму 0 Источник:

Часто всему виной - скопление жировых отложений 0

14. Ну зачем?! 0 Источник: