Очередной женский бзик: фетиш и пластика коленей

У каждого человека есть фетиш. Кто-то первым делом обращает внимание на руки, другие - на уши, а есть особые ценители женских коленей. Иногда девушки так заморачиваются, мечтая о стройных и красивых ножках, что доводят себя по стола хирурга!
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7. Девушки порой так комплексуют из-за коленей, что перестают носить короткие юбки и платья
13. Некоторые девушки считают свои колени некрасивыми: они прибегают к массажам и даже пластическим операциям, чтобы исправить форму
А вы обращаете внимание на колени?
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