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Очередной женский бзик: фетиш и пластика коленей

Очередной женский бзик: фетиш и пластика коленей (16 фото)

Автор:
22 января 2021 11:05
Метки: женские колени   женский бзик   забавно   прикол   смешные колени   фетиш   
1822
16
У каждого человека есть фетиш. Кто-то первым делом обращает внимание на руки, другие - на уши, а есть особые ценители женских коленей. Иногда девушки так заморачиваются, мечтая о стройных и красивых ножках, что доводят себя по стола хирурга!
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Метки: женские колени   женский бзик   забавно   прикол   смешные колени   фетиш   
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11k
Serg2001 50 минут назад
Чего только косметологи не придумают, чтобы с молодящихся дурочек деньги сосать...
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RomaXz Час назад
На колени отдельно - нет. На ноги - да
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10k
Юрий Николаевич Час назад
Комментарий к фото
Старые "младенцы" на коленях.
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
когда нет сисек
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