Подборка интересных исторических ретро фотографий
2.
Металл
В 2003 году американская метал-группа Metallica приехала в тюрьму Сан-Квентин, чтобы устроить там бесплатный концерт для заключенных, а также сделать им пожертвование в размере 10 000 долларов на строительство бейсбольной площадки.
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4.
Командир американского торпедного катера РТ-109 лейтенант Джон Кеннеди (будущий президент США). 1943
5.
Брюс Уиллис
Не слушайте того, кто скажет вам, что быть актером — тяжелая работа. Тяжелая работа — это вкалывать на фабрике 20 лет. Или ходить день за днем на работу, которую вы терпеть не можете.
6.
«Витаметр» от всех болезней, Бразилия, 1926 год
Популярность бесполезных и даже шарлатанских способов лечения в XX веке стала возрастать. Много чего изобрели.
Вот один из бесчисленных примеров: «витаметр» бразильского врача Октавиу Феликса Педрозу (Octavio Felix Pedroso). По словам изобретателя, прибор способен диагностировать и вылечить любую болезнь, корректируя состояние крови, проходящей через лёгкие
Вот один из бесчисленных примеров: «витаметр» бразильского врача Октавиу Феликса Педрозу (Octavio Felix Pedroso). По словам изобретателя, прибор способен диагностировать и вылечить любую болезнь, корректируя состояние крови, проходящей через лёгкие
10.
Троллейбусный маршрут Симферополь — Алушта, подъём к Ангарскому перевалу. 1965 год
Крымский троллейбус — уникальная система междугородного троллейбуса, связывающая Симферополь с курортами Южного берега Крыма, включающая самый длинный в мире междугородный троллейбусный маршрут (84 км; от симферопольского аэропорта — 96 км), а также наличие на ряде участков 4-путных и даже 6-путных участков. Они позволяют производить опережение одного троллейбуса другим (например, городского междугородным) с минимальным использованием воздушных стрелок, и это подчёркивает уникальность.
Первая очередь, Симферополь — Алушта протяжённостью 52 км, была построена и сдана в эксплуатацию в рекордно короткий срок за 11 месяцев
Первая очередь, Симферополь — Алушта протяжённостью 52 км, была построена и сдана в эксплуатацию в рекордно короткий срок за 11 месяцев
12.
Василий Лановой и Алиса Фрейндлих в фильме Евгения Хринюка "Анна и командор", 1974 год/ РИА Новости
18.
Михаил Егоров - станочник в РМЦ на молокозаводе (фото сделано после войны)
Весной 1942 года группа подрывников партизанского отряда " Тринадцать", направляясь на задание, встретили в лесу двух местных жителей - мать и сына. Выяснилось, что опасаясь угона в Германию, мать и сын решили уйти в лес к партизанам. Вскоре Михаил и сам стал подрывником - на его " личном счету" было шесть пущенных под откос вражеских составов. В партизанском отряде Михаил провоевал до весны 1944 года.
Весной 1944 года его отряд с боями прорывался из окружения на соединение с Красной Армией. Во время прорыва Михаил был ранен, а после излечения был призван в Красную Армию.
В мае 1945 года бывший партизан - подрывник, а теперь сержант Михаил Егоров, вместе с младшим сержантом Кантария и лейтенантом Берестом, водрузил Знамя Победы над поверженным Рейхстагом.
Из армии Михаил будет демобилизован в 1947 году.
Весной 1944 года его отряд с боями прорывался из окружения на соединение с Красной Армией. Во время прорыва Михаил был ранен, а после излечения был призван в Красную Армию.
В мае 1945 года бывший партизан - подрывник, а теперь сержант Михаил Егоров, вместе с младшим сержантом Кантария и лейтенантом Берестом, водрузил Знамя Победы над поверженным Рейхстагом.
Из армии Михаил будет демобилизован в 1947 году.
21.
Махараджа сэр Бхупиндер Сингх из Патиалы, правитель махараджей княжеского государства Патиала с 1900 по 1938 год, сфотографирован в короне стоимостью примерно 33 миллиона долларов. 1911 год
22.
Джордж Маклорен, первый афроамериканский студент вынужден был сидеть за столом, поставленным отдельно от других. 1948 год
23.
Ветеран ВМВ Мерле Ларсон вручную заводит заглохший мотор своего самолёта Piper J3, США, 1946 год
Известный кадр был сделан фотографом Уильямом Ларкинсом во время авиашоу в Калифорнии в аэропорту Бьюкенен Филд. В сети гуляет множество версий относительно действий пилота, одни говорят, что он хочет завести заглохнувший двигатель, толкнув рукой винт, другие всячески с аргументами и без, опровергают первых, называя действия аля цирк\фотошоп
24.
Это племя проживает в Намибии и в начале прошлого века успело прославиться своими нереальными косами, которые женщины мбаланту носят на голове. Длина волос во многом определяла женский статус
Среди женщин племени мбаланту из Намибии веками популярна прическа под названием "эембуви" — увесистые толстые косы до пят.
Чтобы обзавестись такими косами девушки перестают стричь волосы в 12 лет, а чтобы росли причёски более интенсивно, наносят на волосы смесь из тонко измельченной коры дерева и масла
Чтобы обзавестись такими косами девушки перестают стричь волосы в 12 лет, а чтобы росли причёски более интенсивно, наносят на волосы смесь из тонко измельченной коры дерева и масла
25.
Мавзолей Ленина и Сталина. СССР, Москва. 9 мая 1961 года. А уже в октябре Сталина убрали из Мавзолея
26.
Гарри Гудини готовится к трюку в Бостоне. 1906 год
Морозным днем 27 ноября 1906 г. на берегу скованной льдом реки Гудзон, что в среднеатлантическом районе США, около моста Бель-Айленд, собралось огромное количество людей. Они пришли сюда, чтобы лично увидеть аттракцион известного Гарри Гудини, которого, если верить газетным анонсам, должны были сбросить с десятиметрового моста в прорубь.
При этом руки смельчака должны были быть закованы в новейшие в то время металлические наручники с двойным «мертвым» замком
При этом руки смельчака должны были быть закованы в новейшие в то время металлические наручники с двойным «мертвым» замком
29.
Фермер
Фермер, бежавший с семьей от сильной засухи в Миссури ждёт начала сезона по сбору апельсинов в Портервилле, Калифорния. Ноябрь 1936 года
32.
Полицейский допрашивает мальчика, который ловил рыбу в фонтане на Трафальгарской площади. Лондон. Великобритания. 1892 год
33.
Ширвиндт и коряга, Пестово, 1957 год. (Подпись А.Ширвиндта: "Ширвиндт - справа, коряга - слева".)
36.
Удивительно, но реклама «Toyota» с Брэдом Питтом была запрещена в Малайзии.
Дело в том, что актёр выглядит на ней чересчур красивым, из-за чего местные жители чувствовали себя неполноценными и впадали в депрессию.
37.
Реклама экспортной водки «Столичная» для внешнеторгового объединения «Союзплодимпорт». 1973 год
Крайний справа – 26-летний артист театра «Современник» Юрий Богатырев. Блондинка в центре – 26-летняя манекенщица Всесоюзного дома моделей на Кузнецком мосту Татьяна Шигаева, в том же году она выйдет замуж за кинорежиссера Никиту Михалкова.
Прислонился к дереву актер МХАТа Юрий Меншагин. И, также манекенщица Вячеслава Зайцева
Наталья Готовцева, будущая жена В. Ежова, автора «Баллады о солдате».
Фотограф – Валерий Плотников.
Место съемки – Переделкино, дача писателя Льва Кассиля.
Писатель умер в 1970-м, дачу унаследовала его дочь Ирина Собинова-Кассиль. Плотников учился с ней во ВГИКе, тогда они и поженились. На снимке Ирина Львовна - крайняя слева. Графин и рюмки на столе - старинные, из них пили еще Лев Кассиль и его жена Светлана Собинова, а может быть и тесть Кассиля, великий певец Леонид Собинов...
Прислонился к дереву актер МХАТа Юрий Меншагин. И, также манекенщица Вячеслава Зайцева
Наталья Готовцева, будущая жена В. Ежова, автора «Баллады о солдате».
Фотограф – Валерий Плотников.
Место съемки – Переделкино, дача писателя Льва Кассиля.
Писатель умер в 1970-м, дачу унаследовала его дочь Ирина Собинова-Кассиль. Плотников учился с ней во ВГИКе, тогда они и поженились. На снимке Ирина Львовна - крайняя слева. Графин и рюмки на столе - старинные, из них пили еще Лев Кассиль и его жена Светлана Собинова, а может быть и тесть Кассиля, великий певец Леонид Собинов...
38.
Михаил Шуфутинский с первой женой Татьяной Ростовой
«Мы учились вместе на начальных курсах. Вопреки всем мы решили пожениться. Мы это сделали. Это длилось недолго — пару месяцев. Татьяна ее звали. У нас был прекрасный роман. Я был не так хорош, как хотелось бы, поэтому и расстались»
Авторский пост
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