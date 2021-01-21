18.

Весной 1942 года группа подрывников партизанского отряда " Тринадцать", направляясь на задание, встретили в лесу двух местных жителей - мать и сына. Выяснилось, что опасаясь угона в Германию, мать и сын решили уйти в лес к партизанам. Вскоре Михаил и сам стал подрывником - на его " личном счету" было шесть пущенных под откос вражеских составов. В партизанском отряде Михаил провоевал до весны 1944 года.

Весной 1944 года его отряд с боями прорывался из окружения на соединение с Красной Армией. Во время прорыва Михаил был ранен, а после излечения был призван в Красную Армию.

В мае 1945 года бывший партизан - подрывник, а теперь сержант Михаил Егоров, вместе с младшим сержантом Кантария и лейтенантом Берестом, водрузил Знамя Победы над поверженным Рейхстагом.

Из армии Михаил будет демобилизован в 1947 году.