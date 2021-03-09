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Обычные папы и мужья: 15 фото отъявленных преступников и маньяков в кругу семьи

Обычные папы и мужья: 15 фото отъявленных преступников и маньяков в кругу семьи (15 фото)

Автор:
09 марта 2021 11:23
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   биография   дети   жена   маньяки   преступники   семья   убийцы   
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Отъявленные преступники, чьи имена известны и страшно становится лишь от одного их упоминания. Однако рядом с ними кто-то же жил, кто-то их любил, рожал от них детей и вел вполне себе приличную жизнь обычной примерной, а то и образцовой, семьи, зачастую даже не догадываясь, чем промышляет "папочка"

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Метки: Исторические факты   биография   дети   жена   маньяки   преступники   семья   убийцы   
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★Lucifer★ 49 минут назад
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Frank Borman 12 минут назад
Борис Ельцин
Партаппаратчик, коммунист, а в дальнейшем ярый антикоммунист и американский жополиз. На счету этого маньяка миллионы россияненцев, которые в святые 90е спились, умерли от инфарктов и инсультов, от наркотивов, в бандитских разборках, от недостатка лекарств и т.д.
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