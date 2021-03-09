Отъявленные преступники, чьи имена известны и страшно становится лишь от одного их упоминания. Однако рядом с ними кто-то же жил, кто-то их любил, рожал от них детей и вел вполне себе приличную жизнь обычной примерной, а то и образцовой, семьи, зачастую даже не догадываясь, чем промышляет "папочка"