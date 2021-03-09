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Отъявленные преступники, чьи имена известны и страшно становится лишь от одного их упоминания. Однако рядом с ними кто-то же жил, кто-то их любил, рожал от них детей и вел вполне себе приличную жизнь обычной примерной, а то и образцовой, семьи, зачастую даже не догадываясь, чем промышляет "папочка"
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Фрэнк Абигнейл, неуловимый мошенник, прототип героя фильма "Поймай меня, если сможешь" с семьей
Чарльз Менсон и его "семья" - молодые люди, которых он собрал в свою секту и приказывал идти на убийство
«Убийца-клоун» – Джон Гейси, серийный убийца из США, изнасиловавший и убивший 33 молодых человека. Фото с женой и дочерьми
Лаки Лучано (Charles «Lucky» Luciano) с женой. Легенда всемирной криминальной истории. Изворотливый, хитрый, беспринципный преступник, который считается отцом-основателем организованной преступности США
Анатолий Сливко, маньяк, руководитель клуба "Романтик" (позже ЧЕРГИД), убил 10 мальчиков, «Заслуженный учитель школы РСФСР»
Херб Баумайстер, убийца минимум 11 человек, его жена Джули. В браке прожили 25 лет, успели обзавестись тремя детьми и успешным бизнесом — сетью магазинов Sav-a-Lot
Тед Банди с женой и дочерью. Маньяк был осужден за серийные убийства, насилие, похищения и некрофилию. Он орудовал в 70-х годах, убив больше 35 женщин и девушек, а 12 своих жертв обезглавил с помощью ножовки
Йозеф Менгеле- нацист, врач-изуверг из концентрационного лагеря, на его щету тысячи жертв. Супруга Ирена Шёнбайн, позже родился сын, но Менгеле его не видел практически до своей смерти
Кстати умер в 1979 году от апоплексического удара, в богатстве проживая в Аргентине и имея свою частную клинику
Роберт Хансен, примерный семьянин, охотник, пекарь, уважаемый член общества. Изнасиловал и убил 20 девушек
По его биографии снят фильм "Мерзлая земля"
Авторский пост
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Партаппаратчик, коммунист, а в дальнейшем ярый антикоммунист и американский жополиз. На счету этого маньяка миллионы россияненцев, которые в святые 90е спились, умерли от инфарктов и инсультов, от наркотивов, в бандитских разборках, от недостатка лекарств и т.д.