Советская оттепель в колоритных фотографиях Джерри Кука

Фотограф Джерри Кук родился в России в 1921 году, но уже через два года его семья, потерявшая почти все имущество во время революции, уехала за границу.

В Нью-Йорке он сделал успешную карьеру, возглавив фотослужбу популярного журнала Sports Illustrated.

После смерти Сталина железный занавес стал менее железным, и Кук был одним из первых западных фотокорреспондентов, кому разрешили свободно фотографировать в СССР.

1. 0 Украина. На полевые работы, 1960 г.

2. 0 Производственная гимнастика в типографии, 1957 год.

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3. 0 Харьков, 1960 год.

4. 0 На пляже в Виннице, 1960 год.

5. 0 Карибский кризис. Антивоенная демонстрация у американского посольства в Москве, 1962 год.

6. 0 Фотоателье, 1957 год.

7. 0 Трамплин под Ленинградом, 1959 год.

8. 0 Москва, 1962 год.

9. 0 Ленинград, 1959 год.

10. 0 У касс московского ипподрома, 1958 год.

11. 0 Крещение в православной церкви, 1958 год.

12. 0 В московской школе фигурного катания, 1958 год.

13. 0 Сочи, утренняя гимнастика в санатории, 1957 год.

14. 0 Колхозник с сыном, Иркутск, 1959 год.

15. 0 Иркутск, 1959 г.

16. 0 Торговля книгами на московской улице, 1958 год.

17. 0 На футболе, Ленинград, 1959 год.

18. 0 Солнечные ванны у стены Петропавловской крепости, 1958 год.

19. 0 Смоленск, 1960 год.

20. 0 Москва, 1962 год

21. 0 Прохожие разглядывают новый американский автомобиль у подъезда гостиницы «Националь».

22. 0

23. 0 В ГУМе.

24. 0 На полевых работах под Харьковом, 1957 год.

25. 0 Лыжники у Белорусского вокзала, 1958 год.

26. 0 В московском детском саду, 1957 год.

27. 0 На пляже у Петропавловской крепости, 1957 год.

28. 0 Валерий Брумель устанавливает новый мировой рекорд в прыжках в высоту, Ленинград, 1964 год.

29. 0 В московской консерватории, 1957 год.

30. 0 Магазин на окраине Москвы, 1957 год.

31. 0 Дети на уроке в одной из школ Самарканда, 1960 год.

32. 0 Смоленск, 1960 год.

33. 0 Киев, 1960 год.

34. 0 Львов, 1960 год.

35. 0 Обновление цветочного портрета Ленина, Харьков, 1960 год.

36. 0 Харьков, 1960 год.

37. 0 Московский таксист, 1962 г.

38. 0 Танцы.

39. 0 Молодая пара получают от работника ЗАГСа рукопожатие и сертификат после того, как завершилась гражданская церемония бракосочетания

40. 0 Венчание.

41. 0 Молодая пара с цветами.

42. 0 Телевизионные антенны на крышах домов. Подольск

43. 0 Деревня у поля подсолнечника. Полтава

44. 0 Дети пасут гусей. Полтава

45. 0 Продажа мотоциклов. Харьков

46. 0 Доярка у себя дома

47. 0 Пионеры машут из окна автобуса. Москва

48. 0 Уборочная страда.