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Советская оттепель в колоритных фотографиях Джерри Кука

Советская оттепель в колоритных фотографиях Джерри Кука (49 фото)

Автор:
20 января 2021 20:37
Метки: СССР   Фотограф Джерри Кук   Фотографии.   интересно   люди   страна   
1222
49
Фотограф Джерри Кук родился в России в 1921 году, но уже через два года его семья, потерявшая почти все имущество во время революции, уехала за границу.
В Нью-Йорке он сделал успешную карьеру, возглавив фотослужбу популярного журнала Sports Illustrated.
После смерти Сталина железный занавес стал менее железным, и Кук был одним из первых западных фотокорреспондентов, кому разрешили свободно фотографировать в СССР.
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Метки: СССР   Фотограф Джерри Кук   Фотографии.   интересно   люди   страна   
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9k
Bill 12 часов назад
Усталось узнать причем здесь слово "оттепель"?
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2
Виктор Бородин Bill 12 часов назад
Хрущёвская оттепель неофициальное обозначение периода в истории СССР после смерти И. В. Сталина, продолжавшегося около десяти лет (середина 1950-х середина 1960-х годов). Характеризовался во внутриполитической жизни СССР осуждением культа личности Сталина и репрессий 1930-х годов, освобождением политических заключённых, ликвидацией ГУЛАГа, ослаблением тоталитарной власти, появлением некоторой свободы слова, относительной либерализацией политической и общественной жизни, открытостью западному миру, большей свободой творческой деятельности. Название связано с пребыванием на посту первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва (1955 1964).
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49k
smakido 12 часов назад
Прошло 15 лет всего после окончания кровавой и разрушительной войны. Страна работает, строится, учится, мечтает, поёт песни, танцует! Респект фотографу - он все неплохо отобразил!
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