Советская оттепель в колоритных фотографиях Джерри Кука

Фотограф Джерри Кук родился в России в 1921 году, но уже через два года его семья, потерявшая почти все имущество во время революции, уехала за границу.
В Нью-Йорке он сделал успешную карьеру, возглавив фотослужбу популярного журнала Sports Illustrated.
После смерти Сталина железный занавес стал менее железным, и Кук был одним из первых западных фотокорреспондентов, кому разрешили свободно фотографировать в СССР.
В Нью-Йорке он сделал успешную карьеру, возглавив фотослужбу популярного журнала Sports Illustrated.
После смерти Сталина железный занавес стал менее железным, и Кук был одним из первых западных фотокорреспондентов, кому разрешили свободно фотографировать в СССР.
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