Поступили в продажу дома в первом плавучем городе в мире

Дома выставили на продажу 18 января. Цены на недвижимость на искусственном острове в Карибском море начинаются от 25 000 долларов за квартиру-студию, а самый роскошный дворец обойдется всего в 1,5 миллиарда долларов.
Размер искусственного острова Blue Estate, который построят из бетонных модулей «со сверхвысокими свойствами», составит 1,5 x 1 километр — это половина Монако. Хотя дома уже выставили на продажу, строительство острова начнется не раньше 2022 года, а полностью завершится лишь в 2025 году. Некоторые объекты будут готовы к 2023 году.
По словам застройщиков, которые тоже зовутся Blue Estate, плавучий город вместит более 15 000 постоянных жителей, многочисленные предприятия, современную клинику и интернациональную школу. По их словам, до города будет легко и быстро добраться из Майами и с Багамских островов. По их оценкам, выгодное расположение острова обеспечит жителям как минимум 340 солнечных дней в год.
Согласно компании Blue Estate, размер плавучего города делает его сверхустойчивым. Они говорят, что жители не заметят даже малейшего движения, и что остров «намного превосходит устойчивость крупнейших круизных лайнеров». По словам застройщика, внешние стены высотой около 50 метров «остановят даже самые большие волны» и защитят город от сильных течений Карибского моря. А на случай сильного ветра будут установлены автоматические противоураганные ставни, которые защитят город, и остров можно будет убрать с пути надвигающегося шторма.
Застройщики заявляют, что вся энергия, используемая на острове, будет вырабатываться из возобновляемых источников, чтобы поддерживать отрицательный выброс углерода. Они надеются, что благодаря комплексным концепциям устойчивого развития и переработки город станет одним из «самых зеленых сообществ в мире».
Blue Estate планирует «в полной мере воспользоваться офшорным расположением [острова]» и будет способствовать созданию благоприятной для бизнеса среды с нулевыми налогами и минимальными ограничениями.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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https://theblueestate.com/https://theblueestate.com/
https://vuzlit.ru/998289/sistemy_uderzhaniya_plavuchih_burovyh_sredstvhttps://vuzlit.ru/998289/sistemy_uderzhaniya_plavuchih_burovyh_sredstv
Вообще интересно будет посмотреть как эту баржу будут от ураганов таскать туда-сюда-обратно, постоянно борясь "с сильными карибскими течениями". И какой в результате будет "отрицательный углеродный баланс".
Вот о чем не врут, так это о "многочисленных предприятиях". Вы только представьте сколько можно там разместить лабораторий про переработке кокса и опия сырца. А уж когда туда доберутся китаезы, то и чистую синтетику гнать смогут в условиях "офшора и свободной конкуренции". Тартуга, ёпт!
Инвестиция на любителя..