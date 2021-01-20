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Сообщество Урбанистика всякая 466 постов • 133 подписчика подписаться
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Поступили в продажу дома в первом плавучем городе в мире

Поступили в продажу дома в первом плавучем городе в мире (12 фото)

Автор:
20 января 2021 19:33
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: искусственный остров   карибское море   недвижимость   урбанистика   устойчивое развитие   
802
12

Дома выставили на продажу 18 января. Цены на недвижимость на искусственном острове в Карибском море начинаются от 25 000 долларов за квартиру-студию, а самый роскошный дворец обойдется всего в 1,5 миллиарда долларов.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: искусственный остров   карибское море   недвижимость   урбанистика   устойчивое развитие   
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19  комментариев
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37k
Прораб 2 часа назад
"Хотя дома уже выставили на продажу, строительство острова начнется не раньше 2022 года"

"Хотя дома уже выставили на продажу, строительство острова начнется не раньше 2022 года"
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1k
aklinks Час назад
полюбас на бабки кинут, не буду брать ниче там
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8k
Владимир Час назад
Сайт настолько корявый, что я бы сказал, что это развод.
https://theblueestate.com/https://theblueestate.com/
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857
Максим Алтадуков 2 часа назад
А шлюпок то хватит, или он из того же самого класса "Непотопляемых"?
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3k
Andrew_Nice 2 часа назад
Ну собственно, цель всей этой затеи описана в последнем абзаце :) Все остальное - шелуха.
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7k
Караганда 2 часа назад
а где виды на предложения в 25 000 долларов за квартиру?за 1,5 миллиарда долларов можете не показывать.
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5k
Lucky 2 часа назад
Интересно, чем они будут удерживать этот остров на месте, ведь масса всего этого сооружения будет просто огромна и удержать его от смещения не простая задача.
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27k
lem02 Lucky 2 часа назад
Буровые удерживают, даже в шторм, простым подруливанием.
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5k
Lucky lem02 48 минут назад
У буровых установок корпус не водоизмещаяющий, да и к тому же буровые установки стоят на якорях
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27k
lem02 Lucky 40 минут назад
На якорях до 200 метров.
https://vuzlit.ru/998289/sistemy_uderzhaniya_plavuchih_burovyh_sredstvhttps://vuzlit.ru/998289/sistemy_uderzhaniya_plavuchih_burovyh_sredstv
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3k
livaneth 2 часа назад
WTF?
WTF?
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632
Электросаркома livaneth 2 часа назад
Квартира-студия
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4k
hairov 2 часа назад
С жиру бесятся.
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3k
Taf Taffus 2 часа назад
340 солнечных дней + 26 болтанки в ураганах. Отлично, чё.

Вообще интересно будет посмотреть как эту баржу будут от ураганов таскать туда-сюда-обратно, постоянно борясь "с сильными карибскими течениями". И какой в результате будет "отрицательный углеродный баланс".

Вот о чем не врут, так это о "многочисленных предприятиях". Вы только представьте сколько можно там разместить лабораторий про переработке кокса и опия сырца. А уж когда туда доберутся китаезы, то и чистую синтетику гнать смогут в условиях "офшора и свободной конкуренции". Тартуга, ёпт!
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71k
Салат Оливье 3 часа назад
Интернациональная школа это опять с неграми?..Да и загадят все вокруг , кто жил в портовых городах поймет.
Инвестиция на любителя..
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10k
[email protected] Салат Оливье 2 часа назад
Ненавижу расизм и негров....(((
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12k
Денис 3 часа назад
Ёппа. Это новое поколение аццких дезигнеров какое-то. Они по ходу теперь в SIMS4 просто макеты делают :)
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