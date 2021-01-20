Поступили в продажу дома в первом плавучем городе в мире

Согласно компании Blue Estate, размер плавучего города делает его сверхустойчивым. Они говорят, что жители не заметят даже малейшего движения, и что остров «намного превосходит устойчивость крупнейших круизных лайнеров». По словам застройщика, внешние стены высотой около 50 метров «остановят даже самые большие волны» и защитят город от сильных течений Карибского моря. А на случай сильного ветра будут установлены автоматические противоураганные ставни, которые защитят город, и остров можно будет убрать с пути надвигающегося шторма.