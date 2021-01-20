Московский скульптор создает уникальные мини-бюсты

Столичный скульптор-миниатюрист Дмитрий Брылин практикует создание бюстов современных знаменитостей. Художник творит из пластилина или полимерной глины. На создание некоторых фигур уходит всего несколько дней, но другие знаменитости требуют несколько недель, а то и месяц из-за корректировок.
Корпус и очертания Дмитрий создает пальцами, а вот детали приходится вырезать стоматологическим инструментом. В коллекции художника миниатюрные бюсты актеров, певцов, блогеров, мультипликационных героев.
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