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Московский скульптор создает уникальные мини-бюсты

Московский скульптор создает уникальные мини-бюсты (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 15:41
Сообщество : Искусство
Метки: 360подмосковье   бюст   видео   звезды   знаменитости   скульптор   
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Столичный скульптор-миниатюрист Дмитрий Брылин практикует создание бюстов современных знаменитостей. Художник творит из пластилина или полимерной глины. На создание некоторых фигур уходит всего несколько дней, но другие знаменитости требуют несколько недель, а то и месяц из-за корректировок.

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Метки: 360подмосковье   бюст   видео   звезды   знаменитости   скульптор   
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3  комментария
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17k
иванов дмитрий 3 часа назад
в китае - для туристов лепят твой мини бюстик , за пол часа . стоило примерно 10 ;
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87k
сапер Водичка Час назад
Д.о.л.б.о.е.б.
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−7
Alexander 3 часа назад
первого размера что-ли?
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