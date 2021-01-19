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Свеча с запахом половых органов Гвинет Пелтроу чуть не сожгла дом

Свеча с запахом половых органов Гвинет Пелтроу чуть не сожгла дом (2 фото)

Автор:
19 января 2021 21:08
Метки: Гвинет Пелтроу   Юмор   прикол   свеча   
679
2
Свеча с «запахом влагалища Гвинет Пелтроу» от ее компании Goop взорвалась в доме одной англичанки. Но женщине повезло: она успела выкинуть предмет в окно, несмотря на столб пламени, который он извергал.

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Метки: Гвинет Пелтроу   Юмор   прикол   свеча   
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7k
kaboza 4 часа назад
дом чуть 3.14--дой не накрылся)))
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2k
Слава Кокаинум 53 минуты назад
собственно пиз.дец как он есть, безо всяких там эвфемизмов
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1k
Homer 2 часа назад
ОСТАНОВИТЕ ЗЕМЛЮ, Я СОЙДУ!!!
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2k
евгений 2 часа назад
а че нормальный ход, бузова тоже могла быть стартап открыть подобный))) и малышева (аромат пукающей вагины)) наверное бы в очередь выстраивались, как за айфонами
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10k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Фу... Противно.
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2k
евгений 2 часа назад
а че, у неё 3.14зда чем то особенным пахнет?
или это так работает, намазала допустим чесночным соусом - получилась с ароматом соуса, намазала дыней - вкус дыни аромат то есть ахаха
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8k
harlamov 2 часа назад
Новости, которые даже мы не заслужили.
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1k
DrKlizmi 2 часа назад
Тупая овца,могла бы просто свою шмоньку занюхать,и никаких взрывов.
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1k
Peter Griffin 3 часа назад
И ведь находятся идиотки,ведущиеся на жидовский развод.
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2k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Кто более ибанутый? Кто делает эти свечи или кто их покупает? А может сама эта соска, которая дала понюхать свой тоннель?
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20k
Батончик с маком 3 часа назад
может это вагинальная свеча и поджигать её не надо было
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12k
Иван 3 часа назад
странно, запах - из влагалища, а полыхнула, как пердак
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18k
ПаганецЪ 3 часа назад
Где-то горько заплакал один Парфюмер.
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4k
Ya 3 часа назад
Только в стране моральных уродов могут такое придумать, а потом эта дурь расползается по миру.
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4k
Sanar 3 часа назад
Мадам конечно симпатичная, но нюхать я её вагину точно бы не стал.
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8k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Буду краток:
П.и.з.д.е.ц
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Вот это поворот! Зажжешь свечку с запахов вагины - и дому приходит п@зда. Как страшно жить.
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355
Serega 3 часа назад
"Горячая штучка"
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4k
prostoVetal22 3 часа назад
Пиз.датая свеча с запахом пиз.ды [мат].ато пиз.данула у пиз.ды в пиз.датой квартире и пиз.дато улетела в окно как в пиз.ду.

Я за всех высказался?
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529
Вадим 3 часа назад
Мало кто знает, но Гвинет Пэлтроу пахнет сгоревшими волосами
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2k
Владимир Вадим 3 часа назад
скорее всего-как у всех немытых-селедкой...
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4k
prostoVetal22 Владимир 3 часа назад
Стесняюсь спросит,друг уточняет,а вы у всех нюхали?
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22k
Dobry vojak Svejk 3 часа назад
пиз.дато бахнуло )))))
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