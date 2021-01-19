Свеча с запахом половых органов Гвинет Пелтроу чуть не сожгла дом

Свеча с «запахом влагалища Гвинет Пелтроу» от ее компании Goop взорвалась в доме одной англичанки. Но женщине повезло: она успела выкинуть предмет в окно, несмотря на столб пламени, который он извергал.
Компания Goop, которую создала Гвинет Пелтроу, занимается двумя основными направлениями — публикацией статей об образе жизни и продажей своей продукции для «здоровья и молодости». Бренд уже неоднократно обвиняли в псевдонаучных утверждениях и продаже веществ с недоказанной эффективностью. Несмотря на это, Гвинет все продолжает «радовать» своих клиентов товарами с сомнительной репутацией.
Но лучше уж пусть товары не приносят вообще никакой пользы, чем наносят вред. Оказалось, что продукция Goop не просто бесполезна, но еще и опасна. Одна из ароматических свечей, которые производит компания, взорвалась в доме жительницы Лондона. 50-летняя Джоди Томпсон зажгла купленный в интернет-магазине Goop товар с «запахом влагалища» и отнесла его в гостиную. Едва женщина успела выйти из комнаты, как свеча вспыхнула и начала извергать из себя «огромное пламя».
The Sun сообщает, что женщина с трудом смогла подойти к полыхающему предмету и выкинуть его в окно. После того, как факел догорел, Джоди Томпсон подобрала его остатки и сфотографировала. Видно, что пластиковый корпус наверху и внизу выдержал высокую температуру пламени, а вот в центральной части свечи видимо и произошел взрыв — ей досталось больше всего.
Но лучше уж пусть товары не приносят вообще никакой пользы, чем наносят вред. Оказалось, что продукция Goop не просто бесполезна, но еще и опасна. Одна из ароматических свечей, которые производит компания, взорвалась в доме жительницы Лондона. 50-летняя Джоди Томпсон зажгла купленный в интернет-магазине Goop товар с «запахом влагалища» и отнесла его в гостиную. Едва женщина успела выйти из комнаты, как свеча вспыхнула и начала извергать из себя «огромное пламя».
The Sun сообщает, что женщина с трудом смогла подойти к полыхающему предмету и выкинуть его в окно. После того, как факел догорел, Джоди Томпсон подобрала его остатки и сфотографировала. Видно, что пластиковый корпус наверху и внизу выдержал высокую температуру пламени, а вот в центральной части свечи видимо и произошел взрыв — ей досталось больше всего.
Скорее всего, во взрыве виноваты пары летучих органических соединений, которые отвечают за «аромат влагалища». Чаще всего в качестве растворителя для приготовления парфюма, который в том числе лежит в основе продукта Goop, используется этиловый спирт. Его пары хорошо горят и могут вызвать взрыв при достаточном давлении.
После инцидента на сайте компании появилось предупреждение о том, что при использовании свечу надо держать на виду, хранить в недоступном для детей месте и обрезать фитиль на 0,3 сантиметра после каждого использования. Также производитель рекомендует не использовать вещь более двух часов подряд.
После инцидента на сайте компании появилось предупреждение о том, что при использовании свечу надо держать на виду, хранить в недоступном для детей месте и обрезать фитиль на 0,3 сантиметра после каждого использования. Также производитель рекомендует не использовать вещь более двух часов подряд.
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Метки: Гвинет Пелтроу Юмор прикол свеча
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