Свеча с запахом половых органов Гвинет Пелтроу чуть не сожгла дом

Компания Goop, которую создала Гвинет Пелтроу, занимается двумя основными направлениями — публикацией статей об образе жизни и продажей своей продукции для «здоровья и молодости». Бренд уже неоднократно обвиняли в псевдонаучных утверждениях и продаже веществ с недоказанной эффективностью. Несмотря на это, Гвинет все продолжает «радовать» своих клиентов товарами с сомнительной репутацией.



Но лучше уж пусть товары не приносят вообще никакой пользы, чем наносят вред. Оказалось, что продукция Goop не просто бесполезна, но еще и опасна. Одна из ароматических свечей, которые производит компания, взорвалась в доме жительницы Лондона. 50-летняя Джоди Томпсон зажгла купленный в интернет-магазине Goop товар с «запахом влагалища» и отнесла его в гостиную. Едва женщина успела выйти из комнаты, как свеча вспыхнула и начала извергать из себя «огромное пламя».



The Sun сообщает, что женщина с трудом смогла подойти к полыхающему предмету и выкинуть его в окно. После того, как факел догорел, Джоди Томпсон подобрала его остатки и сфотографировала. Видно, что пластиковый корпус наверху и внизу выдержал высокую температуру пламени, а вот в центральной части свечи видимо и произошел взрыв — ей досталось больше всего.