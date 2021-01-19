Манул – одинокий кот

Но увидеть манула в естественных условия практически невозможно. Он скрытен и умеет отлично маскироваться. В дикой природе вы можете пройти в двух шагах от него и не заметить. Даже в зоопарке, где он весьма редкий гость, в пустой клетке он умудряется хитроумно запрятаться.

Впервые об этой породе диких кошек написал немецкий натуралист Петер Паллас, открывший манула на побережье Каспийского моря в XVIII веке. После этого манул получил свое второе название – палласов кот. Несмотря на грозный и суровый вид, размером он не превышает домашнюю кошку и считается самым медлительным и неповоротливым среди всех диких, а, может быть, и домашних котов. Бегать он не умеет, от врагов предпочитает затаиваться или забираться на камни и скалы. В этом ему помогает камуфлирующий окрас пушистого и густого меха, представляющего собой комбинацию светло-серого и палево-охристого цветов. Причем волоски имеют белые кончики, в результате чего создаётся впечатление, что мех манула припорошен снегом. Так как манул предпочитает жить в степных мелкосопочниках с наличием каменных россыпей и скальных расселин, то такой маскировочный окрас помогает ему и прятаться, и охотиться на птиц и мелких грызунов, особенно на пищух – излюбленное лакомство.