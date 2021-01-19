Манул – одинокий кот

Некоторые ученые полагают, что прародителем всех кошачьих на Земле был дикий кот манул, обитатель степных мелкосопочников Казахстана. Именно от манула пошли ласковые домашние киски, грозные тигры, быстрые гепарды, грациозные пумы. Увидеть манула – все равно, что оглянуться на 12 миллионов лет назад, с тех пор он мало изменился.
Но увидеть манула в естественных условия практически невозможно. Он скрытен и умеет отлично маскироваться. В дикой природе вы можете пройти в двух шагах от него и не заметить. Даже в зоопарке, где он весьма редкий гость, в пустой клетке он умудряется хитроумно запрятаться.
Впервые об этой породе диких кошек написал немецкий натуралист Петер Паллас, открывший манула на побережье Каспийского моря в XVIII веке. После этого манул получил свое второе название – палласов кот. Несмотря на грозный и суровый вид, размером он не превышает домашнюю кошку и считается самым медлительным и неповоротливым среди всех диких, а, может быть, и домашних котов. Бегать он не умеет, от врагов предпочитает затаиваться или забираться на камни и скалы. В этом ему помогает камуфлирующий окрас пушистого и густого меха, представляющего собой комбинацию светло-серого и палево-охристого цветов. Причем волоски имеют белые кончики, в результате чего создаётся впечатление, что мех манула припорошен снегом. Так как манул предпочитает жить в степных мелкосопочниках с наличием каменных россыпей и скальных расселин, то такой маскировочный окрас помогает ему и прятаться, и охотиться на птиц и мелких грызунов, особенно на пищух – излюбленное лакомство.
Манул необычайно скрытен, и поэтому является наименее изученной дикой кошкой в мире. Ареал его распространения широк – от Ирана до Восточной Монголии и северного Китая, однако на всем этом протяжении встречается он редко. Наиболее крупная популяция манула в Казахстане, хотя и у нас он находится на грани исчезновения.
Всему виной богатый мех – манула. До 60-80-х годов прошлого века заготовки шкур манулов велись в промышленных масштабах, что и привело его в «Красную книгу» со статусом «близкий к исчезновению». Сегодня на снижение его численности влияет браконьерская охота ради меха, беспривязное содержание собак, массовое использование петель и капканов для отлова зайцев и лисиц. Много зверей, особенно молодых, уничтожают волки и филины; в раннем возрасте велика смертность от инфекционных заболеваний.
Он не красавец, из-за густого меха больше похож на неповоротливого толстяка, вечно недовольного жизнью. Живет в глухом отшельничестве и лишь раз в год нарушает обет одиночества, когда вступает в брачный период. С февраля по март самцы пытаются завоевать сердца самок, причем происходит это обычно с большим шумом и драками. Но потомство кошки выращивают одни – коты совершенно не интересуются его судьбой.
Самка вынашивает детенышей в течение двух месяцев, после чего у нее появляется от двух до шести слепых, беспомощных котят, которые весят не более 70-100 граммов. Заботливая мать старательно оберегает их, кормит и готовит к первой охоте, которая случается примерно в возрасте трех месяцев.
Многие люди мечтают завести себе дома кота манула. Но практически никому это не удается – эта кошка предпочитает свободу и гуляет сама по себе. Манул плохо размножается в неволе, хотя в зоопарках России добились успешных результатов. Изображения этого животного украшают почтовые марки, выпущенные в Монголии, Таджикистане, Азербайджане, Кыргызстане и даже почему-то в далеком африканском государстве Бенин, где манула отродясь не было.
В Туркмении даже выпустили памятную серебряную монету номиналом 500 манат, на одной стороне которой изображен манул. В конце 2012 года манул получил наивысшее признание – став официальным талисманом Московского зоопарка.
А вот в Казахстане, на его исторической родине, манула не очень любят. Среди чабанов бытует мнение, что манулы нападают на скот, в том числе на коров и коней, вгрызаясь им в шею. Поэтому на них натравливают самых грозных врагов – собак.
Каждый день мир вокруг нас беднеет, исчезают редкие животные, не выдержавшие жизни рядом с людьми. Неужели такая же участь ждет неповоротливого толстяка-манула?
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Чтобы погладить манула, вам потребуется:
1. Кусок мяса.
2. Медицинский жгут.
3. Мобильный телефон.
4. Переносной холодильник (для пикников).
5. Обезболивающее.
Порядок действий:
1. Вызовите скорую помощь по адресу, где Вы находитесь (не забудьте, что скорая может задержаться, поэтому вызов нужно совершить заранее).
2. Перетяните жгутом правую руку выше локтя.
3. Вколите обезболивающее (потребуется несколько минут, чтоб оно подействовало).
4. ПОГЛАДЬТЕ МАНУЛА.
5. Отвлеките манула от своей руки мясом.
6. Подберите руку и поместите её в холодильник.
7. Дождитесь машины скорой помощи.
Поздравляем, Вы погладили манула! Пришитая рука снова начнёт работать через несколько месяцев (есть вероятность, что не все функции восстановятся).
Вот как раз в этом и есть его красота. КРАСОТИЩА, даже