Манул – одинокий кот

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Неожиданные последствия от употребления лапши быстрого приготовления (5 фото) Неожиданные последствия от употребления лапши быстрого... Спалился: истории девушек, уличивших парней в изменах Спалился: истории девушек, уличивших парней в изменах Секретная информация на ценниках, которая может пригодиться покупателям Пятёрочки Секретная информация на ценниках, которая может пригодиться... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 15 раз, когда сравнение некоторых вещей может взорвать мозг 15 раз, когда сравнение некоторых вещей может взорвать мозг Без шансов на спасение: 20 примеров жестокости природы по отношению к своим детям Без шансов на спасение: 20 примеров жестокости природы по... В результате погони за нарушителем сотрудники ДПС настигли... Своего проверяющего: видео В результате погони за нарушителем сотрудники ДПС настигли...... 10 интересных конструкторских решений на старых авто, которые ушли в небытие 10 интересных конструкторских решений на старых авто, которые ушли... Вакцинация от COVID-19 в России: местами очень неожиданная реакция соцсетей Вакцинация от COVID-19 в России: местами очень неожиданная реакция... 25 фактов о мире Гарри Поттера, которые знает настоящий фанат 25 фактов о мире Гарри Поттера, которые знает настоящий фанат Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Лучшие саундтреки из видеоигр всех времён Лучшие саундтреки из видеоигр всех времён Как снимали киноэпопею «Освобождение» (Часть 2) Как снимали киноэпопею «Освобождение» (Часть 2) Урок математики от странного пассажира в украинском автобусе Урок математики от странного пассажира в украинском автобусе Ретро фотографии Ретро фотографии На зависть Рублёвке: Бузеску — элитный цыганский посёлок На зависть Рублёвке: Бузеску — элитный цыганский посёлок 30 интересных фактов из жизни Есенина 30 интересных фактов из жизни Есенина Наши любимые советские актёры в школьные годы. Фото Наши любимые советские актёры в школьные годы. Фото Иллюзия успеха - истории о талантливых мастерах пускать пыль в глаза Иллюзия успеха - истории о талантливых мастерах пускать пыль в глаза
Манул – одинокий кот

Манул – одинокий кот (5 фото)

Автор:
19 января 2021 11:46
Метки: интересно   коты   манул   
709
5

Некоторые ученые полагают, что прародителем всех кошачьих на Земле был дикий кот манул, обитатель степных мелкосопочников Казахстана. Именно от манула пошли ласковые домашние киски, грозные тигры, быстрые гепарды, грациозные пумы. Увидеть манула – все равно, что оглянуться на 12 миллионов лет назад, с тех пор он мало изменился.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интересно   коты   манул   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Vazari 7 часов назад
Харизма у этого кошака просто зашкаливает).Причем с детства.
Харизма у этого кошака просто зашкаливает).Причем с детства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
520
Симплекс 49 минут назад
Странно, что такую красоту до сих пор не одомашнили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Manul Otocolobus Симплекс Полчаса назад
Манулы практически не приручаются - по натуре очень скрытные и не общительные, да и нельзя их в домашних условиях держать - очень подвержены инфекциям, поскольку в холодных степях вирусов немного и иммунитет у манулов очень слабый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ivan 3 часа назад
Манул – одинокий кот
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Mexanik79 4 часа назад
Ссылка coub.com
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Андрей Эйнав 4 часа назад
Не согласен только с одним,-почему "не красивый"?Брутальный красавец!Как может на такое чудо рука подняться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ваня панкин 4 часа назад

Манул – одинокий кот
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Жорик 5 часов назад
Эх, побояню

Чтобы погладить манула, вам потребуется:
1. Кусок мяса.
2. Медицинский жгут.
3. Мобильный телефон.
4. Переносной холодильник (для пикников).
5. Обезболивающее.

Порядок действий:
1. Вызовите скорую помощь по адресу, где Вы находитесь (не забудьте, что скорая может задержаться, поэтому вызов нужно совершить заранее).
2. Перетяните жгутом правую руку выше локтя.
3. Вколите обезболивающее (потребуется несколько минут, чтоб оно подействовало).
4. ПОГЛАДЬТЕ МАНУЛА.
5. Отвлеките манула от своей руки мясом.
6. Подберите руку и поместите её в холодильник.
7. Дождитесь машины скорой помощи.

Поздравляем, Вы погладили манула! Пришитая рука снова начнёт работать через несколько месяцев (есть вероятность, что не все функции восстановятся).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
uutb 6 часов назад
Манул – одинокий кот
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
SolomonA 6 часов назад
Манул – одинокий кот
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
574
MrMopnex 7 часов назад
"Он не красавец, из-за густого меха больше похож на неповоротливого толстяка, вечно недовольного жизнью."
Вот как раз в этом и есть его красота. КРАСОТИЩА, даже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Manul Otocolobus 7 часов назад
Казахи, не трогайте манулов! Ничего плохого они вам не делают! :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
владимир Manul Otocolobus 4 часа назад
Ты как официальный делегат ( судя по аватаре и нику) обращаешься с заявлением?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Manul Otocolobus владимир Полчаса назад
Конечно, манулов обижать низзя!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
История прививок: от создания до наших дней История прививок: от создания до наших дней 10 самых интересных фактов о грибах 10 самых интересных фактов о грибах Думаете, что пингвины милые и ласковые? Ошибаетесь Думаете, что пингвины милые и ласковые? Ошибаетесь Что означает локдаун? Что означает локдаун? Всё что вы должны знать o Mepкуpии Всё что вы должны знать o Mepкуpии 10 интересных фактов о планете Уран 10 интересных фактов о планете Уран
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3342770



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Спасение кота из западни
1
104
Спасение кота из западни
Фотограф помог дворнику из Уфы собрать сотни тысяч рублей на погашение долга
2
53
Фотограф помог дворнику из Уфы собрать сотни тысяч рублей на погашение долга
﻿
Набирающие популярность
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
0
11
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
Матовый карбон: гиперкар McLaren Senna с уникальным набором опций
0
8
Матовый карбон: гиперкар McLaren Senna с уникальным набором опций
История прививок: от создания до наших дней
История прививок: от создания до наших дней
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
5
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#приколы#Россия#кино#картинки#прикол#история#комментарии#кот
#интересно#познавательно#интересное#аварии#подборки#сша#автомобили#человек#позитив#космос
#факты#животные#истории#дтп#авария дня#авто аварии#автомир#девушки#в мире#люди

На что жалуетесь?

Вернуться