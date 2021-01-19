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Что такое перфекционизм простыми словами

Что такое перфекционизм простыми словами (6 фото)

Автор:
19 января 2021 10:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: идеал   идеально   интересно   перфекционизм   факты   фото   
365
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Перфекционист родом из детства – он рос среди очень требовательных родителей, которые тоже перфекционисты. Став взрослым, человек с синдромом перфекционизма может стать успешной личностью и занимать ответственные должности, но чаще перфекционизм делает человека невротиком с отсутствием радости к жизни.
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Метки: идеал   идеально   интересно   перфекционизм   факты   фото   
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47k
alertol 2 часа назад
Что такое перфекционизм простыми словами
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Андрей Час назад
Я - перфекциох.ист: вроде и надо лучше, но и так сойдёт.
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