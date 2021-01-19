Что такое перфекционизм простыми словами

Перфекционист родом из детства – он рос среди очень требовательных родителей, которые тоже перфекционисты. Став взрослым, человек с синдромом перфекционизма может стать успешной личностью и занимать ответственные должности, но чаще перфекционизм делает человека невротиком с отсутствием радости к жизни.
Кто такой перфекционист?
Перфекционист это человек стремящийся к идеалу, совершенству во всем. Для него нет полутонов, а есть два полюса «идеально» и «неидеально». Перфекционист лучше ничего не будет делать, если считает, что не сможет достигнуть идеального результата. Значение слова перфекционизм происходит от фр. perfection – совершенство. Распознать людей перфекционистов нетрудно.
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Как понять что ты перфекционист?
Синдром отличника многогранен и включает в себя сразу несколько ярко выраженных наглядных особенностей и проявлений личностных черт. Признаки перфекциониста:
потребность держать все под контролем;
все должно быть сделано по высшему разряду, другие результаты не приемлются;
стремление угодить, понравиться другим с самого детства;
прокрастинация – из-за постановки для себя сверхзадач и неумения «идти» маленькими промежуточными шагами к цели;
боязнь ошибок, неудач;
критицизм к себе и другим;
«Я сам!» во всем, всегда и везде.
потребность держать все под контролем;
все должно быть сделано по высшему разряду, другие результаты не приемлются;
стремление угодить, понравиться другим с самого детства;
прокрастинация – из-за постановки для себя сверхзадач и неумения «идти» маленькими промежуточными шагами к цели;
боязнь ошибок, неудач;
критицизм к себе и другим;
«Я сам!» во всем, всегда и везде.
Перфекционизм это хорошо или плохо?
Перфекционизм это болезнь или нет – часто таким вопросом задаются близкие люди в окружении которых есть перфекционист, да иногда это выглядит как акцентуация характера, особенно в смеси с педантичностью, но это не является болезнью, хотя приносит немалые страдания. Перфекционизм полезен если он адекватный, человек стремящийся к улучшению себя и своих действий развивает в себе:
трудолюбие;
конструктивную критику;
требовательность;
дисциплинированность;
постоянный личностный рост;
желание совершенствовать свое мастерство дальше.
Перфекционист с невротической направленностью «развивается» в деструктивном направлении, с преобладанием во всем чрезмерности:
трудоголизм;
непереносимость критики;
навязчивость;
зацикленность;
заумность;
стремление быть совершенным во всех сферах и как результат – неумение достигать целей.
трудолюбие;
конструктивную критику;
требовательность;
дисциплинированность;
постоянный личностный рост;
желание совершенствовать свое мастерство дальше.
Перфекционист с невротической направленностью «развивается» в деструктивном направлении, с преобладанием во всем чрезмерности:
трудоголизм;
непереносимость критики;
навязчивость;
зацикленность;
заумность;
стремление быть совершенным во всех сферах и как результат – неумение достигать целей.
Как избавиться от перфекционизма?
Как бороться с перфекционизмом в себе? Если возник этот вопрос, значит есть осознание проблемы – это уже шаг навстречу самому себе и необходимости изменений. Психологи рекомендуют следующие шаги по избавлению от синдрома перфекциониста:
смириться с недостатками – это означает принять себя и других в несовершенстве, нет идеальных людей;
совершенству и стремлению к идеалу нет предела, поэтому важно ставить перед собой реальные задачи;
перестать сравнивать себя с другими людьми, всегда найдутся умнее, красивее, удачливее, поэтому сравнение приветствуется лишь с самим собой сегодняшним и тем, кто был вчера;
меньше анализа и громоздких планов по совершенствованию – больше действий;
без ошибок нет опыта;
перестать бояться критики и осуждений, помня, что другие люди судят из собственного опыта, страхов, неудач.
смириться с недостатками – это означает принять себя и других в несовершенстве, нет идеальных людей;
совершенству и стремлению к идеалу нет предела, поэтому важно ставить перед собой реальные задачи;
перестать сравнивать себя с другими людьми, всегда найдутся умнее, красивее, удачливее, поэтому сравнение приветствуется лишь с самим собой сегодняшним и тем, кто был вчера;
меньше анализа и громоздких планов по совершенствованию – больше действий;
без ошибок нет опыта;
перестать бояться критики и осуждений, помня, что другие люди судят из собственного опыта, страхов, неудач.
Перфекционизм – лечение
Cиндром перфекционизма не является психопатологией в прямом смысле, и деформация личности происходит медленно из-за стойких невротических проявлений, у человека развивается депрессия, нет гармонии с собой и окружающими, возрастает тревожность, апатия. Специфического медикаментозного лечения не существует, если невроз развился до глубокой степени, психотерапевт может назначить симптоматическую терапию с приемом антидепрессантов и транквилизаторов.
Перфекционизм в психологии
Психологи подразделяют перфекционизм на здоровый, адекватный, присущий многим людям и невротический. Перфекционизм как психическое расстройство может рассматриваться только в случае, если он становится навязчивым, со всей сопутствующей невротической симптоматикой. Канадские психологи в своих исследованиях определили следующие аспекты перфекционизма:
Я-перфекционизм – тенденция личности устанавливать для себя завышенные требования в работе, поставленных целях.
Перфекционизм, направленный на других – высокие стандарты и ожидание совершенного исполнения от других людей.
Перфекционизм направленный на мир – недостижимое стремление к тому, что все в окружающем мире должно быть красиво, аккуратно, гармонично.
Социальный перфекционизм. Потребность личности соответствовать стандартам и ожиданиям социума.
Я-перфекционизм – тенденция личности устанавливать для себя завышенные требования в работе, поставленных целях.
Перфекционизм, направленный на других – высокие стандарты и ожидание совершенного исполнения от других людей.
Перфекционизм направленный на мир – недостижимое стремление к тому, что все в окружающем мире должно быть красиво, аккуратно, гармонично.
Социальный перфекционизм. Потребность личности соответствовать стандартам и ожиданиям социума.
Перфекционизм в искусстве
Перфекционизм в живописи – это стремление художников к максимально реалистичному совершенному изображению. Пример перфекционизма рисунок Леонардо да Винчи «Ветрувинский человек» – совершенное тело с идеальными пропорциями. На основе этого рисунка, французский архитектор разработал модулор – систему универсальных гармоничных пропорций применимых в архитектуре и механике.
Известные перфекционисты мира
Музыканты, писатели, философы, художники перфекционисты в творческой среде это обычное явление. Стремление к совершенству и идеалу характерно для человека любой профессии. Известные исторические личности и люди современности, являющиеся перфекционистами:
Фридрих Ницше – немецкий философ, типичный перфекционист, даже сильно пошатнувшееся здоровье не остановило его от совершенствования своих философских произведений, развивающих идею о сверхчеловеке.
Александр Македонский. Психологи приписывают стремление завоевать чужие страны наличием у великого полководца перфекционизма, что толкало его к новым походам и завоеваниям.
Лев Толстой. Писатель во всем стремился к идеалу и совершенству, являя собой образец перфекциониста многократно переписывал свои произведения, «Война и мир» по разным данным была переписана от 8 до 12 раз.
Стив Джобс. Американский изобретатель в сфере в сфере IT-технологий, создатель Apple очень внимательно относился даже к малейшим деталям. Примером проявления перфекционизма может служить то, что Стив на протяжении полугода заставлял дизайнеров переделывать линейку прокрутки в операционной системе ОS Х, тем самым задержав выпуск масштабного проекта.
Эдвард Нортон. Актер с очень сложным характером и стремлением постоянно улучшать, дорабатывать свои роли, чем иногда раздражает съемочную группу. После съемок «Невероятного Халка» Нортон решил присутствовать при монтаже, чтобы убедиться, что все идеально, на что получил отказ, обидевший его.
Фридрих Ницше – немецкий философ, типичный перфекционист, даже сильно пошатнувшееся здоровье не остановило его от совершенствования своих философских произведений, развивающих идею о сверхчеловеке.
Александр Македонский. Психологи приписывают стремление завоевать чужие страны наличием у великого полководца перфекционизма, что толкало его к новым походам и завоеваниям.
Лев Толстой. Писатель во всем стремился к идеалу и совершенству, являя собой образец перфекциониста многократно переписывал свои произведения, «Война и мир» по разным данным была переписана от 8 до 12 раз.
Стив Джобс. Американский изобретатель в сфере в сфере IT-технологий, создатель Apple очень внимательно относился даже к малейшим деталям. Примером проявления перфекционизма может служить то, что Стив на протяжении полугода заставлял дизайнеров переделывать линейку прокрутки в операционной системе ОS Х, тем самым задержав выпуск масштабного проекта.
Эдвард Нортон. Актер с очень сложным характером и стремлением постоянно улучшать, дорабатывать свои роли, чем иногда раздражает съемочную группу. После съемок «Невероятного Халка» Нортон решил присутствовать при монтаже, чтобы убедиться, что все идеально, на что получил отказ, обидевший его.
Фильмы про перфекционистов
Тема перфекционизма хорошо раскрыта в следующих фильмах:
«Перфекционист / Un Grand Panron» французский фильм о хирурге Луи Делаже, посвятившему медицине всю свою жизнь. Он делает свою работу идеально, но его семейная жизнь терпит крах – Луи перфекционист в работе, на все остальное у него нет времени, что очень болезненно воспринимается супругой Флоренс.
«Черный лебедь / Black Swan» Нина Сейерс – балерина, она трудится много и упорно и она маниакально-компульсивный перфекционист. Нина стремится добиться совершенства с навязчивой настойчивостью, что приводит к ее в конечном итоге к трагическому финалу.
«За морем/ Beyond The See». Фильм основан на биографии легенды мировой музыки Бобби Дэрина. Показан его путь становления. Мальчик из бедной семьи, с серьезным заболеванием – врачи отвели ему не более 15 лет жизни, но он прожил 37 благодаря тому, что был страстно увлечен музыкой и мечтал остаться в сердцах людей великим исполнителем своего времени.
«Джобс: империя соблазна / Jobs». Стив Джобс – легендарная личность. Он трудоголик и перфекционист и это помогло ему стать тем, кем он стал. Фильм-биография.
«Амадей / Amadeus». Вольная интерпретация биографий двух композиторов Моцарта и Сальери. У Моцарта талант от Бога, а Сальери надо много и тяжело трудиться, но музыка выходит посредственной, без вдохновения. Сальери с его перфекционизмом никак не может смириться с тем, что Моцарт более талантливый композитор.
«Перфекционист / Un Grand Panron» французский фильм о хирурге Луи Делаже, посвятившему медицине всю свою жизнь. Он делает свою работу идеально, но его семейная жизнь терпит крах – Луи перфекционист в работе, на все остальное у него нет времени, что очень болезненно воспринимается супругой Флоренс.
«Черный лебедь / Black Swan» Нина Сейерс – балерина, она трудится много и упорно и она маниакально-компульсивный перфекционист. Нина стремится добиться совершенства с навязчивой настойчивостью, что приводит к ее в конечном итоге к трагическому финалу.
«За морем/ Beyond The See». Фильм основан на биографии легенды мировой музыки Бобби Дэрина. Показан его путь становления. Мальчик из бедной семьи, с серьезным заболеванием – врачи отвели ему не более 15 лет жизни, но он прожил 37 благодаря тому, что был страстно увлечен музыкой и мечтал остаться в сердцах людей великим исполнителем своего времени.
«Джобс: империя соблазна / Jobs». Стив Джобс – легендарная личность. Он трудоголик и перфекционист и это помогло ему стать тем, кем он стал. Фильм-биография.
«Амадей / Amadeus». Вольная интерпретация биографий двух композиторов Моцарта и Сальери. У Моцарта талант от Бога, а Сальери надо много и тяжело трудиться, но музыка выходит посредственной, без вдохновения. Сальери с его перфекционизмом никак не может смириться с тем, что Моцарт более талантливый композитор.
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