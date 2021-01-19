Что такое перфекционизм простыми словами

Тема перфекционизма хорошо раскрыта в следующих фильмах:



«Перфекционист / Un Grand Panron» французский фильм о хирурге Луи Делаже, посвятившему медицине всю свою жизнь. Он делает свою работу идеально, но его семейная жизнь терпит крах – Луи перфекционист в работе, на все остальное у него нет времени, что очень болезненно воспринимается супругой Флоренс.



«Черный лебедь / Black Swan» Нина Сейерс – балерина, она трудится много и упорно и она маниакально-компульсивный перфекционист. Нина стремится добиться совершенства с навязчивой настойчивостью, что приводит к ее в конечном итоге к трагическому финалу.



«За морем/ Beyond The See». Фильм основан на биографии легенды мировой музыки Бобби Дэрина. Показан его путь становления. Мальчик из бедной семьи, с серьезным заболеванием – врачи отвели ему не более 15 лет жизни, но он прожил 37 благодаря тому, что был страстно увлечен музыкой и мечтал остаться в сердцах людей великим исполнителем своего времени.



«Джобс: империя соблазна / Jobs». Стив Джобс – легендарная личность. Он трудоголик и перфекционист и это помогло ему стать тем, кем он стал. Фильм-биография.



«Амадей / Amadeus». Вольная интерпретация биографий двух композиторов Моцарта и Сальери. У Моцарта талант от Бога, а Сальери надо много и тяжело трудиться, но музыка выходит посредственной, без вдохновения. Сальери с его перфекционизмом никак не может смириться с тем, что Моцарт более талантливый композитор.