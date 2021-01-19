Секретная информация на ценниках, которая может пригодиться покупателям Пятёрочки

Примерно год назад в социальных сетях начала распространяться информация о кодах, которые распечатывают на ценниках сети магазинов Пятёрочка. Я решил проверить актуальность информации.
Какие встречаются обозначения на ценниках?
Есть ценники без звёздочек и букв. Если вы внимательно присмотритесь, то обнаружите, что таких ценников в Пятёрочке большинство.
Что означает звёздочка на ценнике в Пятёрочке?
Часто встречаются звёздочки на ценниках. Они означают то, что товар произведён специально по заказу торговой сети.
Что означает буква "Р" на ценнике?
Расшифровывается как "Регулярная промоакция". Сотрудники обращают внимание на ценники с меткой "Р" в первую очередь, поскольку цена на товар может быстро меняться. Если вы не хотите "сюрпризов", то старайтесь избегать подобных товаров, поскольку с высокой долей вероятности настоящая и заявленная цена могут отличаться.
Что означает буква "Ц" на ценнике?
Буквой "Ц" помечаются товары с самой низкой ценой среди подобных товаров. Если вопрос цены для вас стоит на первом месте, то смело берите товары с этой пометкой. Стоит отметить, что качество товара может быть очень низким у товара с меткой "Ц".
Что означает буква "П" на ценнике?
Дословно "П" обозначает как "покупай местное". Буквой "П" промаркированы все товары, произведённые местными производителями.
Что означает буква "С" на ценнике?
"С" — это "сезонная акция". Не стоит ожидать, что в ближайшее время цена на этот товар изменится. Чуть ниже можно заметить дату распечатки ценника.
Помните, что надпись "выгодно", красный или жёлтый цвет ценника по факту могут никакой выгоды не нести. Разве выгодно покупать масло по цене 109 рублей за 1 литр?
Подведём итоги:
"Ц" — самая низкая цена среди аналогичных товаров
"П" — товар изготовлен местным производителем.
Вот и всё, что можно запомнить ^_^
Подобные маркировки одно время встречались в Эльдорадо.
Специально для фишкян фотографии с доказательствами были сделаны вечером 18 января 2021 года.
Источник:
- Самое чудное место для чудаков - магазин и супермаркет
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- Самый правдивый пост о том, что на самом деле творится в супермаркетах
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