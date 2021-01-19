Секретная информация на ценниках, которая может пригодиться покупателям Пятёрочки

"С" — это "сезонная акция". Не стоит ожидать, что в ближайшее время цена на этот товар изменится. Чуть ниже можно заметить дату распечатки ценника.

Помните, что надпись "выгодно", красный или жёлтый цвет ценника по факту могут никакой выгоды не нести. Разве выгодно покупать масло по цене 109 рублей за 1 литр?

Подведём итоги:

"Ц" — самая низкая цена среди аналогичных товаров

"П" — товар изготовлен местным производителем.

Вот и всё, что можно запомнить ^_^

Подобные маркировки одно время встречались в Эльдорадо.

Специально для фишкян фотографии с доказательствами были сделаны вечером 18 января 2021 года.