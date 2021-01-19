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Секретная информация на ценниках, которая может пригодиться покупателям Пятёрочки

Секретная информация на ценниках, которая может пригодиться покупателям Пятёрочки (6 фото)

Автор:
19 января 2021 11:16
Сообщество : Авторские посты
Метки: Пятёрочка   информация для работников   информация на ценниках   сетевые магазины   супермаркеты   ценники   
3055
6

Примерно год назад в социальных сетях начала распространяться информация о кодах, которые распечатывают на ценниках сети магазинов Пятёрочка. Я решил проверить актуальность информации.

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Метки: Пятёрочка   информация для работников   информация на ценниках   сетевые магазины   супермаркеты   ценники   
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1  комментарий
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Maddy8 19 минут назад
Ну в пятаках висят сканеры ценников,подошёл,пикнул.
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