Японскую деревню-музей заливают водой для тренировки

Старинная деревня Каябуки-но-Сато в префектуре Киото знаменита своими традиционными домами с крышами из тростниковой соломы. Ее название так и переводится - "деревня камышовых крыш". Соломенные, очень покатые крыши здесь строили с XI - века - такая конструкция лучше других спопобна выдерживать обильные зимние снегопады, не проваливаясь под слоем снега. В 1995 году деревня включена в список Всемирного исторического наследия ЮНЕСКО. Японцы ценят и берегут наследие, главная опасность для которого - пожар, ведь деревянные дома с тростниковыми крышами выгорают мгновенно. Чтобы обезопасить деевню, здесь установили необычную мощную систему пожаротушения, которую испытывают раз в два года, и это необычное зрелище привлекает в деревню тысячи туристов.