FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Путешествия 1800 постов • 416 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Японскую деревню-музей заливают водой для тренировки

Японскую деревню-музей заливают водой для тренировки (3 фото + 1 видео + 2 гиф)

Автор:
01 ноября 2020 18:47
Сообщество : Путешествия
Метки: Каябуки-но-Сато   всемирное наследие   пожар   пожарный фестиваль   пожаротушение   путешествия   традиционная архитектура   япония   
209
5
1
Включить все анимашки
Деревня Каябуки-но-Сато в горном районе префектуры Гифу - один из знаменитых туристических объектов Японии. Здешние дома соханили свой облик неизменным с XI века, включая крытые соломой покатые крыши. Таким крышам нипочем сильные зимние снегопады, а вот от любой искры они сгорают мгновенно. Чтобы не подвергать риску историческое наследие, в деревне установили необычную систему пожаротушения, которую испытывают каждые два года перед толпой туристов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Каябуки-но-Сато   всемирное наследие   пожар   пожарный фестиваль   пожаротушение   путешествия   традиционная архитектура   япония   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Peacemaker1873 2 часа назад
Фестиваль шлангов? Звучит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото) Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото) Япония глазами австралийского фотографа Япония глазами австралийского фотографа В номере отеля теперь можно полетать на "Боинге" В номере отеля теперь можно полетать на "Боинге" 40 атмосферных снимков Киото в 1974 году 40 атмосферных снимков Киото в 1974 году Любопытные комиксы о различиях между японцами и жителями других стран Любопытные комиксы о различиях между японцами и жителями других стран По Японии на поезде По Японии на поезде
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

220879



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
На 91 году скончался Шон Коннери
1
159
На 91 году скончался Шон Коннери
14 невероятных фактов о Норвегии
4
373
14 невероятных фактов о Норвегии
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Потрясающий яблочный пирог, который просто тает во рту!
5
10
Потрясающий яблочный пирог, который просто тает во рту!
Как пятилетняя девочка зарабатывает до $500 000 в месяц на YouTube
1
33
Как пятилетняя девочка зарабатывает до $500 000 в месяц на YouTube
Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx (3 фото + видео)
Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx (3 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#познавательно#люди#подборка#gif#комментарии#смешные#хэллоуин#коты
#факты#история#животные#СССР#природа#девушки#красота#сша#на различный вкус#настроение
#интересно#прикол#картинки#прикольные#путешествия#кино#россия#художник#биография#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться