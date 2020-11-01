Японскую деревню-музей заливают водой для тренировки

Деревня Каябуки-но-Сато в горном районе префектуры Гифу - один из знаменитых туристических объектов Японии. Здешние дома соханили свой облик неизменным с XI века, включая крытые соломой покатые крыши. Таким крышам нипочем сильные зимние снегопады, а вот от любой искры они сгорают мгновенно. Чтобы не подвергать риску историческое наследие, в деревне установили необычную систему пожаротушения, которую испытывают каждые два года перед толпой туристов.
Старинная деревня Каябуки-но-Сато в префектуре Киото знаменита своими традиционными домами с крышами из тростниковой соломы. Ее название так и переводится - "деревня камышовых крыш". Соломенные, очень покатые крыши здесь строили с XI - века - такая конструкция лучше других спопобна выдерживать обильные зимние снегопады, не проваливаясь под слоем снега. В 1995 году деревня включена в список Всемирного исторического наследия ЮНЕСКО. Японцы ценят и берегут наследие, главная опасность для которого - пожар, ведь деревянные дома с тростниковыми крышами выгорают мгновенно. Чтобы обезопасить деевню, здесь установили необычную мощную систему пожаротушения, которую испытывают раз в два года, и это необычное зрелище привлекает в деревню тысячи туристов.
По всей деревне стоят несколько десятков домиков, стилизованных под традиционные деревенские жилища. В случае пожара их крыши раскрываются, и из них выезжают мощные брандспойты, которые проливают каждый дом потоками воды.
Расположение брандспойтов рассчитано таким образом, чтобы в поле их действия попадал каждый дом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Каябуки-но-Сато всемирное наследие пожар пожарный фестиваль пожаротушение путешествия традиционная архитектура япония
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