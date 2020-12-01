В Стокгольме нашли мужчину, которого мама продержала в квартире 28 лет

Жители Швеции ошарашены жуткой новостью – найден 41-летний мужчина, которого мама забрала из школы в 12 лет и с тех пор не выпускала из дома.
Поздно вечером 29 ноября в полицию поступил звонок из больницы, куда привезли 41-летнего мужчину, который еле передвигался и с трудом говорил. Мужчина поступил в больницу в очень тяжёлом состоянии на скорой помощи, которую вызвала его дальняя родственница.
По словам самой родственницы, она много лет назад забила тревогу, когда перестала видеть мальчика и попыталась разговаривать с другими членами семьи. Но семья отмахнулась от её подозрений.
И вот в воскресение родственница узнала, что 70-летнюю мать госпитализировали в больницу, поэтому она прокралась в дом и увидела там самую настоящую помойку. Шокированная родственница начала искать в захламлённом помещении кого-нибудь живого. Пройти можно было только по узенькой тропинке, по обе стороны от которой было всё завалено старыми вещами. И в итоге среди мусора она увидела беззубого мужчину, сидевшего на одеяле на полу, которое служило постелью. Мужчина был очень испуган, а на его ногах располагались страшные раны и из-за этого он еле ходил.
По словам самой родственницы, она много лет назад забила тревогу, когда перестала видеть мальчика и попыталась разговаривать с другими членами семьи. Но семья отмахнулась от её подозрений.
И вот в воскресение родственница узнала, что 70-летнюю мать госпитализировали в больницу, поэтому она прокралась в дом и увидела там самую настоящую помойку. Шокированная родственница начала искать в захламлённом помещении кого-нибудь живого. Пройти можно было только по узенькой тропинке, по обе стороны от которой было всё завалено старыми вещами. И в итоге среди мусора она увидела беззубого мужчину, сидевшего на одеяле на полу, которое служило постелью. Мужчина был очень испуган, а на его ногах располагались страшные раны и из-за этого он еле ходил.
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Мужчина разговаривал с трудом, но смог пояснить, что ещё в 7 классе мама забрала его из школы. И потом долгое время говорила, что все хотят ему зла и только мама сможет его защитить.
Шведские СМИ сообщили, что мужчине была сделана экстренная операция, но не было обнародовано какая именно. Сейчас он находится в тяжелейшем состоянии.
А 70-летняя женщина была арестована, но пока отказывается разговаривать. Сейчас ведётся допрос свидетелей и осмотр жилища. Официальное обвинение будет предъявлено в ближайшие дни.
Шведские СМИ сообщили, что мужчине была сделана экстренная операция, но не было обнародовано какая именно. Сейчас он находится в тяжелейшем состоянии.
А 70-летняя женщина была арестована, но пока отказывается разговаривать. Сейчас ведётся допрос свидетелей и осмотр жилища. Официальное обвинение будет предъявлено в ближайшие дни.
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Опять текст, похожий на сочинение троечника. Или это автоперевод?..
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С младшешкольного на старшешкольный - чтоб казатся взрослее
очень часто матери своей любовью наносят только вред в воспитании мужиков, и они потом это с психотерапевтами годами лечат.
Госпитализация сама по себе подразумевает помещение человека в лечебное учреждение: не в супермаркет, не в парикмахерскую, не в аптеку, а именно в больницу, как бы это для Вас ни было удивительно.
Тропинка(!) в квартире(!) вообще убила.
Может у него, тоже волосы волшебные?
Мутная история...
Тоже удивляет, как родственники, друзья, знакомые не заметили отсутствия мальчика.
Сгноить сына заживо - это ль не мечта каждой шведки ?