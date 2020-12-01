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В Стокгольме нашли мужчину, которого мама продержала в квартире 28 лет

В Стокгольме нашли мужчину, которого мама продержала в квартире 28 лет (5 фото)

Автор:
01 декабря 2020 15:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: болезнь   взаперти   квартира   мама   прятать   стокгольм   сын   швеция   
7343
5
Жители Швеции ошарашены жуткой новостью – найден 41-летний мужчина, которого мама забрала из школы в 12 лет и с тех пор не выпускала из дома.
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Метки: болезнь   взаперти   квартира   мама   прятать   стокгольм   сын   швеция   
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22  комментария
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25k
Aqueronte Час назад
На самом деле это очень страшно, если задуматься на секунду сколько сейчас детей находятся в аналогичных условиях и никто не знает и не может помочь.
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990
Олег Шишкин 9 минут назад
Я сын РСП. Когда я понял, что мой главный враг - моя мать, она уже успела запихнуть меня в брак... Теперь эта гадина сваливает всю ответственность на меня, хотя всю жизнь никогда не учила меня принимать решения, всегда задвигала меня.
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29k
Korolev 14 минут назад
"...а на его ногах располагались страшные раны."

Опять текст, похожий на сочинение троечника. Или это автоперевод?..
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7k
Агент Безопасной Национальности Korolev 4 минуты назад
"автоперевод"
===============
С младшешкольного на старшешкольный - чтоб казатся взрослее
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2k
Tiana Полчаса назад
Возможно и она, и сын были с самого начала немного свихнутые, а потом у нее совсем поехала крыша. И себя потопила и ребенка за собой утянула. Парень явно того, иначе не объяснить его пассивность. Странно что никто вокруг не поинтересовался его внезапным исчезновением.
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2k
Владимир Полчаса назад
...д.б...
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6k
kleyman 46 минут назад
Ну, зная их нравы, он точно не помрёт девственником. А в целом, похер.
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2k
Georgy Aleksandrov 46 минут назад
это не мужчина а скорее постаревший мальчик
очень часто матери своей любовью наносят только вред в воспитании мужиков, и они потом это с психотерапевтами годами лечат.
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990
Олег Шишкин Georgy Aleksandrov Полчаса назад
Совершенно верно. Это не взрослый мужчина с точки зрения самостоятельного принятия решений. Он сын РСП, а это страшно для мужчины - РСП растят сыновей тюфяками. И это не вина таких мужчин. Это полностью вина такой матери.
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448
... 56 минут назад
материнская "любовь" бля...
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990
Олег Шишкин ... Полчаса назад
Материнская гиперопека. В некоторых странах за такое могут лишить родительских прав.
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4k
Leo Sun Час назад
ВоскресенИе - это когда умер, а потом ожил, а день недели правильно пишется "воскресенЬе".

Госпитализация сама по себе подразумевает помещение человека в лечебное учреждение: не в супермаркет, не в парикмахерскую, не в аптеку, а именно в больницу, как бы это для Вас ни было удивительно.

Тропинка(!) в квартире(!) вообще убила.




ВоскресенИе - это когда умер, а потом ожил, а день недели правильно пишется "воскресенЬе". Госпитализация сама по себе подразумевает помещение человека в лечебное учреждение: не в супермаркет, не в парикмахерскую, не в аптеку, а именно в больницу, как бы это для Вас ни было удивительно. Тропинка(!) в квартире(!) вообще убила.
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20k
turyst Leo Sun 21 минуту назад
"не в парикмахерскую"

Может у него, тоже волосы волшебные?

Ссылка youtu.be
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164
Владимир Час назад
А сколько таких так и не нашли...
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8k
Мафусаил 2 часа назад
Словосочетание маменькин сынок заиграло по новому...
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1k
веселый просто 2 часа назад
Понравилась фраза "начала искать в захламлённом помещении кого-нибудь живого". Деньги и ценности она искала, поэтому и прокралась в дом.
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1k
TruckerOrphan веселый просто 11 минут назад
По себе других не судят.
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36k
Нанук Паналык 2 часа назад
12 летний пацан исчез со школы,и никто не забил тревогу? Не верю!
Мутная история...
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4k
Leo Sun Нанук Паналык Час назад
+1

Тоже удивляет, как родственники, друзья, знакомые не заметили отсутствия мальчика.
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36k
Нанук Паналык Leo Sun 47 минут назад
Тем более в Швеции,где настучать на соседа-знакомого считается делом богоугодным!
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72k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Даёшь феминизм и мужененавистничество в самой ипанутой части - к собственному сыну !
Сгноить сына заживо - это ль не мечта каждой шведки ?
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2k
Tiana Броненосец Потелкам Полчаса назад
У нас вон семейные долбанутые дочку принудительно в больнице держали до пяти лет. Людей кроме врачей и нянечки не видела. Едва отбили через публичный скандал.
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