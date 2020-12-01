В Стокгольме нашли мужчину, которого мама продержала в квартире 28 лет

Поздно вечером 29 ноября в полицию поступил звонок из больницы, куда привезли 41-летнего мужчину, который еле передвигался и с трудом говорил. Мужчина поступил в больницу в очень тяжёлом состоянии на скорой помощи, которую вызвала его дальняя родственница.



По словам самой родственницы, она много лет назад забила тревогу, когда перестала видеть мальчика и попыталась разговаривать с другими членами семьи. Но семья отмахнулась от её подозрений.



И вот в воскресение родственница узнала, что 70-летнюю мать госпитализировали в больницу, поэтому она прокралась в дом и увидела там самую настоящую помойку. Шокированная родственница начала искать в захламлённом помещении кого-нибудь живого. Пройти можно было только по узенькой тропинке, по обе стороны от которой было всё завалено старыми вещами. И в итоге среди мусора она увидела беззубого мужчину, сидевшего на одеяле на полу, которое служило постелью. Мужчина был очень испуган, а на его ногах располагались страшные раны и из-за этого он еле ходил.