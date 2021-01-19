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На зависть Рублёвке: Бузеску — элитный цыганский посёлок

На зависть Рублёвке: Бузеску — элитный цыганский посёлок (37 фото)

Автор:
19 января 2021 11:33
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: бузеску   дорохобахато   показное богатство   румыния   цыганские дворцы   цыганские дома   
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37

Шик цыганских домов, который не принято скрывать за заборами.

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Метки: бузеску   дорохобахато   показное богатство   румыния   цыганские дворцы   цыганские дома   
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29  комментариев
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26k
Сталин подтвердил бы!! Час назад
Блеск и нищета. Проезжал я такие посёлки в Румынии, очень много недостроя. Но винить никого не надо , таков менталитет цыган. Надо поискать свою коллекцию фоток!!!
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59k
Доктор Джонс Сталин подтвердил бы!! 52 минуты назад
Не всё так просто... Если двухэтажный дом и второй этаж не достроен - государство не берет с с недвижимости налог...
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570
Homem 5 минут назад
Зато есть куда посылать цыган-попрошаек.
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17k
SolomonA 10 минут назад
А вот давненько мы не испытывали ядреных бомб... Вот и полигон подходящий..
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12k
ЦСКА 17 минут назад
На зависть Рублёвке: Бузеску — элитный цыганский посёлок
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664
Максим 19 минут назад
Смотрел ТВ передачу про этот поселок, многие дома пусты и в них никто не живёт, потому что хозяева "путешествуют" и "зарабатывают" деньги.
Автору (копипасте) кстати можно запилить пост об их современных кибитках, многим будет интересно.
Так, для затравки

Смотрел ТВ передачу про этот поселок, многие дома пусты и в них никто не живёт, потому что хозяева "путешествуют" и "зарабатывают" деньги. Автору (копипасте) кстати можно запилить пост об их современных кибитках, многим будет интересно. Так, для затравки
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7k
Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
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2k
Vladimir Taranovich Полчаса назад
дома, как дома. Настоящий атас там внутри, скорее всего.
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11k
Serg2001 Полчаса назад
Что за пошлое сравнение с Рублевкой?!! Руки прочь!!! Эти на наркоте и прочем криминале денег нажили. А наши рублёвские честно заработали!
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945k
Никифоридис Автор поста Serg2001 22 минуты назад
Не обижайтесь, я просто с рождения немного тупой. Это сарказм?
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128
Vlad Полчаса назад
и их бабы еще смеют просить денежку на молоко для ребенка.
Но вот не верю, что эти домики построены на подаяния. Кто-нибудь видел работающего цыгана? Ну кроме Будулая.
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664
Максим Vlad 22 минуты назад
Знаю бармена цыгана, неплохой парень. Даже водку не разбавляет.
А так, Вы сомневались, что народ, который нигде не осел и всю свою историю занимался попрошайничеством и воровством, вызывается теплые чувства?
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26k
Snork Snorkoff 37 минут назад
Главное что снаружи красота. Внутри могут быть голые стены и жратва готовиться на костре на заднем дворе ))
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177
Стич 40 минут назад
ВСЕХ ПЕРЕПИСАТЬ - И В ГОСНАРКОКОНТРОЛЬ .
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7k
Alex Djeff 41 минуту назад
Дааа, наркотрафик стал проще со вступлением Румынии в ЕС.
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1k
Элли из Зазеркалья 43 минуты назад
Интересное понимание термина "элитный".

Судя по посту - элитный=дорахабахата.
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12k
Yasen_Perec 46 минут назад
На зависть Рублёвке: Бузеску — элитный цыганский посёлок
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34k
parallax 50 минут назад
И всё строилось на честно заработанные деньги, как и на Рублёвке.
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19k
Владимир 53 минуты назад
На зависть Рублёвке: Бузеску — элитный цыганский посёлок
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1k
Konradini Владимир 6 минут назад
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34k
dima423 59 минут назад
хз а мне нравится) прикольно... тока не понятно откуда у них бабло на такие домины, это же ппц как дорого))
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12k
Yasen_Perec dima423 43 минуты назад
Ну как же, по три смены за станком, а потом в шахту угольные пласты рубить. Это же трудолюбивые цыгане.
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8k
Prospector Yasen_Perec 16 минут назад
Ложь, цыган не возьмет кайло в руки. Исключительно песни и пляски, тем и зарабатывают на хлебушек.
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1k
ALEX 59 минут назад
Мне одному кажется что эти фотки, это скриншоты Гугл карты?
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26k
Snork Snorkoff ALEX 44 минуты назад
Не поверишь, если почитать буквы, то об этом даже написано ))
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1k
ALEX Snork Snorkoff 41 минуту назад
На зависть Рублёвке: Бузеску — элитный цыганский посёлок
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945k
Никифоридис Автор поста Snork Snorkoff 38 минут назад
Смеюсь в голосину с вашего комментария. Спасибо )
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4k
Bartello Час назад
И покупают?
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