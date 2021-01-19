На зависть Рублёвке: Бузеску — элитный цыганский посёлок

Шик цыганских домов, который не принято скрывать за заборами.
В румынской деревне живёт порядка 4000 человек.
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Особенностью деревни является то, что заасфальтированными являются всего несколько главных улиц. Все остальные дороги являются грунтовыми.
Стоит ли делать больше подобных постов?
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Автору (копипасте) кстати можно запилить пост об их современных кибитках, многим будет интересно.
Так, для затравки
Но вот не верю, что эти домики построены на подаяния. Кто-нибудь видел работающего цыгана? Ну кроме Будулая.
А так, Вы сомневались, что народ, который нигде не осел и всю свою историю занимался попрошайничеством и воровством, вызывается теплые чувства?
Судя по посту - элитный=дорахабахата.