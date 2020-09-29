Выборы по-румынски: население поддержало мертвеца

Ион Алиман получил 1057 из 1600 голосов своих земляков, несмотря на то, что его уже не было к тому моменту в живых... Местные жители высоко ценили Алимана, поэтому голосование стало символической поддержкой его политики. Его избрали на третий срок.

Вечером в воскресенье, по окончании голосования десятки жителей Девеселу пришли к могиле социал-демократа Иона Алимана, чтобы зажечь свечи и отдать ему дань памяти.

"Это твоя победа. Знай, что ты будешь гордиться нами. Покойся с миром", - говорили пришедшие на кладбище.