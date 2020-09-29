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Выборы по-румынски: население поддержало мертвеца

Выборы по-румынски: население поддержало мертвеца (6 фото)

Автор:
29 сентября 2020 02:19
Сообщество : Политика
Метки: Девеселу   выборы   голосование   коронавирус   мэр   партия   румыния   
412
6
57-летний бывший морской офицер Ион Алиман победил с большим перевесом на местных выборах, несмотря на то, что умер от COVID-19 за неделю до этого...

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Метки: Девеселу   выборы   голосование   коронавирус   мэр   партия   румыния   
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4  комментария
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15k
Марина 3 часа назад
Ну румынам не привыкать к мертвецам у власти. Может он родственник Дракулы.
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Пафнутий Час назад
Слава богу - какого-то Алиману выбрали. А то я уже испугался что Дракулу.
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999
Игорь 2 часа назад
Молодец. Под российские ракеты коммуну поставил. Доброе дело сделал.
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291
im240 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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