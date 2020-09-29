Выборы по-румынски: население поддержало мертвеца

57-летний бывший морской офицер Ион Алиман победил с большим перевесом на местных выборах, несмотря на то, что умер от COVID-19 за неделю до этого...
В начале сентября главе местечка Девеселу, 57-летнему Иону Алиману поставили диагноз COVID-19, и он был госпитализирован в инфекционную больницу в Каракале, затем в связи с ухудшением состояния мэра перевели в столичную больницу. И там, в Бухаресте, 17 сентября Ион Алиман скончался.
По словам официальных лиц, имя Иона Алимана уже было в распечатанных бюллетенях и оперативно убрать его не было никакой возможности. Поэтому будут проведены новые выборы. А пока обязанности мэра возьмет на себя его заместитель...
Ион Алиман получил 1057 из 1600 голосов своих земляков, несмотря на то, что его уже не было к тому моменту в живых... Местные жители высоко ценили Алимана, поэтому голосование стало символической поддержкой его политики. Его избрали на третий срок.
Вечером в воскресенье, по окончании голосования десятки жителей Девеселу пришли к могиле социал-демократа Иона Алимана, чтобы зажечь свечи и отдать ему дань памяти.
"Это твоя победа. Знай, что ты будешь гордиться нами. Покойся с миром", - говорили пришедшие на кладбище.
Вечером в воскресенье, по окончании голосования десятки жителей Девеселу пришли к могиле социал-демократа Иона Алимана, чтобы зажечь свечи и отдать ему дань памяти.
"Это твоя победа. Знай, что ты будешь гордиться нами. Покойся с миром", - говорили пришедшие на кладбище.
До 2012 года Ион Алиман был капитаном морского лайнера, затем оставил службу на военном флоте и стал главой коммуны Девеселу. За время его пребывания в этой должности в местечке появилась база НАТО. Для местных жителей приход американских военных означал вложение миллионов евро в развитие коммуны.
Траурная фотография бывшего мэра Иона Алимана, приклеенная к стене мэрии в Девеселу в понедельник
Кстати, такая практика для Румынии не новость: в 2008 году еще одна деревня на востоке страны также сознательно переизбрала своего мэра, который умер сразу после начала голосования.
Кстати, именно в Девеселу румынские овцы помешали американской системе ПРО
На румынской военной базе Девеселу находится радар глобальной системы противоракетной обороны США Aegis Ashore. В десятке метров от него расположена принадлежащая местному жителю овчарня. Овцы пасутстя вдоль периметра базы, вызывая срабатывания датчиков безопасности, приводя в действие сигналы тревоги и нарушая нормальный распорядок дня на базе. Представитель американского командования официально обратился к румынским властям с просьбой убрать овчарню...
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Метки: Девеселу выборы голосование коронавирус мэр партия румыния
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