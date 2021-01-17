Футбольный комментатор Владимир Маслаченко. Его «перлы» и оговорки

Уважаемые читатели отвлечемся и еще «перлы» от Маслаченко:



Как вы думаете уже вечер или одного гола достаточно?;



Ну вы можете представить себе ощущения комментатора в железобетонном неотапливаемом бункере. С вашего позволения еще глоточек;



Вместе с мячом летели ноги Онопко и других футболистов;



На поле 4 защитника, но я больше вижу трех;



А ну-ка, быстро отдайте мяч на левый фланг Тихонову;



1962 год – переход в Спартак (Москва), через 4 года уже капитан команды. Выступал за московский «Спартак» до 1970 года. За годы, проведенные в «Спартаке» сыграл более 220 матчей, становился чемпионом страны в 1962 году и 2 раза выигрывал Кубок страны (1963 и 1965 годы).