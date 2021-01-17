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Футбольный комментатор Владимир Маслаченко. Его «перлы» и оговорки

Футбольный комментатор Владимир Маслаченко. Его «перлы» и оговорки (6 фото + 1 видео)

Автор:
17 января 2021 14:50
Метки: Владимир Маслаченко   комментатор   оговорки   перлы   футбольный   
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Владимир Маслаченко – это мягкий, вкрадчивый голос, который своими гипнотическими способностями буквально приковывал зрителей к голубому экрану. Оригинальность рассуждений, и способ подачи материала зрителями порой вносили сумбур во время комментирования.

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Метки: Владимир Маслаченко   комментатор   оговорки   перлы   футбольный   
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3  комментария
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14k
Теуш Алексей 4 часа назад
У любого коментатора случаются оговорки... Реально народ угорал над комментариями Котэ Махарадзе!
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842
bigkoss Час назад
Он после Озерова только второй
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38k
Александр 2 часа назад
Он ещё на Сатурн- рентв комментировал, комментатор от Бога
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