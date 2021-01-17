Футбольный комментатор Владимир Маслаченко. Его «перлы» и оговорки

Владимир Маслаченко – это мягкий, вкрадчивый голос, который своими гипнотическими способностями буквально приковывал зрителей к голубому экрану. Оригинальность рассуждений, и способ подачи материала зрителями порой вносили сумбур во время комментирования.
Мысли, которыми старался Маслаченко со зрителями не успевал выдавать его рот, поэтому происходили небольшие казусы, но за его оговорки матч становился еще интереснее.
Вот несколько таких «перлов»:
Пас то хороший, да поле кончилось!;
Левая - это хорошо повернутая правая;
Валентин Иванов молчит. Даже я это слышу;
Судья не должен позволять себя гладить - не мужское это дело;
Так, сворачивайте эту лавочку - киевляне в полуфинале!;
А родился будущий комментатор в далеком 1936 году в Днепропетровской области в деревне Васильковка.
Вот несколько таких «перлов»:
Пас то хороший, да поле кончилось!;
Левая - это хорошо повернутая правая;
Валентин Иванов молчит. Даже я это слышу;
Судья не должен позволять себя гладить - не мужское это дело;
Так, сворачивайте эту лавочку - киевляне в полуфинале!;
А родился будущий комментатор в далеком 1936 году в Днепропетровской области в деревне Васильковка.
Через несколько лет его отца Никиту Маслаченко командировали в город Кривой Рог, где семью и застала война. Потом была эвакуация на Северный Кавказ, а после завершения войны опять возвращение в Кривой Рог.
В послевоенные годы мальчишки гонял футбол во дворах, исключением не стал и Владимир Маслаченко, только он выступал в амплуа вратаря. Сначала были победы на городских соревнованиях, потом на областных и на республиканских.
В послевоенные годы мальчишки гонял футбол во дворах, исключением не стал и Владимир Маслаченко, только он выступал в амплуа вратаря. Сначала были победы на городских соревнованиях, потом на областных и на республиканских.
К 16 годам он был признан лучшим вратарем Украинской ССР среди школьных команд. В 17 лет получил приглашение выступать за Металлург (Днепропетровск).
1953 год – «Металлург» дошел до полуфинала Кубка СССР, и вплоть до четвертьфинала ворота защищал Маслаченко.
1956 год – переход в Локомотив (Москва) и на следующий выигрыш Кубка СССР.
1953 год – «Металлург» дошел до полуфинала Кубка СССР, и вплоть до четвертьфинала ворота защищал Маслаченко.
1956 год – переход в Локомотив (Москва) и на следующий выигрыш Кубка СССР.
Уважаемые читатели отвлечемся и еще «перлы» от Маслаченко:
Как вы думаете уже вечер или одного гола достаточно?;
Ну вы можете представить себе ощущения комментатора в железобетонном неотапливаемом бункере. С вашего позволения еще глоточек;
Вместе с мячом летели ноги Онопко и других футболистов;
На поле 4 защитника, но я больше вижу трех;
А ну-ка, быстро отдайте мяч на левый фланг Тихонову;
1962 год – переход в Спартак (Москва), через 4 года уже капитан команды. Выступал за московский «Спартак» до 1970 года. За годы, проведенные в «Спартаке» сыграл более 220 матчей, становился чемпионом страны в 1962 году и 2 раза выигрывал Кубок страны (1963 и 1965 годы).
Как вы думаете уже вечер или одного гола достаточно?;
Ну вы можете представить себе ощущения комментатора в железобетонном неотапливаемом бункере. С вашего позволения еще глоточек;
Вместе с мячом летели ноги Онопко и других футболистов;
На поле 4 защитника, но я больше вижу трех;
А ну-ка, быстро отдайте мяч на левый фланг Тихонову;
1962 год – переход в Спартак (Москва), через 4 года уже капитан команды. Выступал за московский «Спартак» до 1970 года. За годы, проведенные в «Спартаке» сыграл более 220 матчей, становился чемпионом страны в 1962 году и 2 раза выигрывал Кубок страны (1963 и 1965 годы).
Второй после Яшина голкипер, который провел 100 матчей без пропущенных голов. 5 раз попадал в ТОП-33 лучших игроков чемпионата СССР по футболу, причем 4 раз занимал вторую строчку среди лучших (1959-1962 годы) и 1 раз был третьим (1957 год).
Еще ряд интересных фраз Маслаченко:
Арбитры просвистели в свои колокольчики, то есть в свистки;
Выйди, Кpаль, из воpот! Молодец - слушает подсказки;
Ай-яй-яй-яй-яй! Вы со мной согласны?;
Филимонов тренировался - бил рекламные щиты;
Потолкайтесь - пободайтесь, может что-то получится...;
После завершения спортивной карьеры работал комментатором спортивных матчей до 1991 года на Центральном телевидении. Потом перешел на частный телеканал «Останкино» где вел авторскую программу «Спорт+Sport».
С 1994 года ведущий спортивных новостей на телеканале НТВ.
Еще ряд интересных фраз Маслаченко:
Арбитры просвистели в свои колокольчики, то есть в свистки;
Выйди, Кpаль, из воpот! Молодец - слушает подсказки;
Ай-яй-яй-яй-яй! Вы со мной согласны?;
Филимонов тренировался - бил рекламные щиты;
Потолкайтесь - пободайтесь, может что-то получится...;
После завершения спортивной карьеры работал комментатором спортивных матчей до 1991 года на Центральном телевидении. Потом перешел на частный телеканал «Останкино» где вел авторскую программу «Спорт+Sport».
С 1994 года ведущий спортивных новостей на телеканале НТВ.
Ушел от нас Владимир Маслаченко 28 ноября 2010 года.
Предлагаем послушать вживую голос Владимира Маслаченко, его радость голам, шуточные говорки и «вечные афоризмы.
Предлагаем послушать вживую голос Владимира Маслаченко, его радость голам, шуточные говорки и «вечные афоризмы.
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