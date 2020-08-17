Дурацкий Т9: приколы с автозаменой на телефоне

Вы в ответе за то, чему научили свою автозамену! Мы собрали нелепые опечатки, оговорки и проделки Т9, которые могут подставить даже во время деловой переписки. Признавайтесь, у вас тоже есть история с автозаменой, за которую до сих пор краснеете?
1. Оговорочка вышла
2. По Фрейду
3. Остросюжетно вышло
4. Интересная мазь
5. Проблема отцов и детей
6. Современное образование
7.
8. Так хоронят или хранят?
9. Ребенок попал
10.
11. Туалетные истории
12. Пикап провалился
13.
14. Надю жалко
15. Иногда до ссоры довести может
А вас подставлял Т9?
Источник:
Ссылки по теме:
- Автозамена жжет: 16 раз, когда в диалог вмешался т9 - и стало гораздо эпичнее
- Тонкие женские намеки, которые ломают мужчинам мозг
- "Это всё автозамена!": 16 коварных подстав от Т9, которые вывели на чистую воду
- 15 смекалистых гениев, изобретательность которых зашкаливает
- Эпичные ситуации в лифте, от которых даже старшая по дому немного офигела
1
Новости партнёров
Загрузка...
Не представляю под чем нужно быть чтобы этот бред хотя бы "улыбнул". В трезвом уме и при здравой памяти этот высер может вызвать только брезгливость и "фэйспалм".