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Дурацкий Т9: приколы с автозаменой на телефоне

Дурацкий Т9: приколы с автозаменой на телефоне (16 фото)

Автор:
17 августа 2020 12:16
Сообщество : Юмор
Метки: автозамена   оговорка   опечатка   по фрейду   прикол   смешно   
8064
16
Вы в ответе за то, чему научили свою автозамену! Мы собрали нелепые опечатки, оговорки и проделки Т9, которые могут подставить даже во время деловой переписки. Признавайтесь, у вас тоже есть история с автозаменой, за которую до сих пор краснеете?

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Метки: автозамена   оговорка   опечатка   по фрейду   прикол   смешно   
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16  комментариев
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17k
Франц Лефорт 4 часа назад
С презИрвативом не верю. Т9 вставил бы презЕрватив.
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14k
Алексей Маков 2 часа назад
2 штуки из всех - действительно т9 мог быть виноват. Остальное - *шутки* даже не за 300 - просто тупость.
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682
Андрей Батаев 2 часа назад
в 15 и нет никакой автозамены, просто буква не нажалась
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51
Anatolij 2 часа назад
8 - это не т9, это малограмотная школота. Мои глаза уже полчаса кровоточат.
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36k
Андрей 2 часа назад
Скучаю и сучара. 4-я буква "ч" и "а". То есть у него на одной кнопке написаны буквы из начала и конца алфавита? А может у него вообще одна кнопка с буквами и вторая кнопка пробел? И так у 2\3 этих весёлых картинок. Шляпа.
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664
rustemmedved 3 часа назад
Презерватив, презентация. Там и у автозамены проблемы с грамотностью.
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19k
Рекламщик 3 часа назад
Дурацкий Т9: приколы с автозаменой на телефоне
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11k
Graf_Dracula 3 часа назад
Отключаю его на магазине, при проверке, даже не заплатив ещё.
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1k
Dmitry 3 часа назад
Ну вообще 15 картинка права. Автозамена совершенствуется теми словами, которые мы добавили сами. Поэтому часто по таким "опечаткам" можно узнать какие "острые" слова недавно добавлял собеседник в словарь своей клавиатуры. Но иногда получается вообще ржачно и конфузно. И доказывай после - что это Т9 гребанный, а не ты.
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36k
Нейтралитет 3 часа назад
Дурацкий Т9: приколы с автозаменой на телефоне
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4k
evenSeven 4 часа назад
Да-да
Да-да
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2k
Юрий Злой 4 часа назад
всегда отключаю эту бесполезную хрень
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23k
Acu900 4 часа назад
Плять , я работать не могу, я от смеха спалюсь накуй....
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14k
Алексей Маков Acu900 2 часа назад
Математичка ругать будет?..

Не представляю под чем нужно быть чтобы этот бред хотя бы "улыбнул". В трезвом уме и при здравой памяти этот высер может вызвать только брезгливость и "фэйспалм".
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