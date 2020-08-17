Дурацкий Т9: приколы с автозаменой на телефоне

Вы в ответе за то, чему научили свою автозамену! Мы собрали нелепые опечатки, оговорки и проделки Т9, которые могут подставить даже во время деловой переписки. Признавайтесь, у вас тоже есть история с автозаменой, за которую до сих пор краснеете?

А вас подставлял Т9?