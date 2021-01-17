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Новая мода для бородачей: как вам обезьяний хвост?

Новая мода для бородачей: как вам обезьяний хвост? (31 фото)

Автор:
17 января 2021 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: борода   бородачи   дизайн   идея   миллениалы   мода   обезьяний хвост   стиль   
1701
31
Миллениалы холят и лелеят свои броды, придумывая для них все более вычурные формы. Вот новая модная тендениция - борода "обезьяний хвост". И как она вам?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: борода   бородачи   дизайн   идея   миллениалы   мода   обезьяний хвост   стиль   
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32  комментария
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10k
net 2 часа назад
Ну хоть одно радует. Все вокруг сошлись во мнении, что это хня полная.
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15k
Пронька Грезной 43 секунды назад
Под каждым хвостом скрывается обычная обезьянья жопа.
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1k
Morfei 2 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Дмитрий Поволяев 4 минуты назад
Прибитые какие то...
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10k
Серёга@ 9 минут назад
Америкосы, закатили-бы истерику! Во первых, ни одного черномазого, во вторых, ни одной женщины !
Не по америко-эвропейски.
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5k
sivanov1079 11 минут назад
Я не знаток мужской красоты, хотел бы услышать мнение девушек
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6k
Перст Указующий sivanov1079 5 минут назад
я не девушка, но знаю, что дурачки им не нравятся
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17k
Карлсончек 15 минут назад
А что, если фильм "Идиократия" окажется пророческий?
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4k
Regerald 17 минут назад
Кот, иди сюда! Хочу посмотреть пойдёт ли мне иакая борода.
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1k
Михаил Полчаса назад
Почему сразу миллениалы? Просто голубые нарциссы.
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7k
alex9845 Час назад
Это не обезьяний хвост, это "смотрите как я умею быть супер антисексуальным дебилом!"
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3k
Vasiliy Pakazyava Час назад
Редкое убожество
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424
For Login Час назад
[мат] под носом
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5k
vitenok Час назад
Никак.
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14k
Граммар-наци 2 часа назад
Фу!
Мерзость.
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2k
Leo 2 часа назад
Очко обезьяны
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16k
scorpick 2 часа назад
Около 10% населения Земли имеют ежедневный простой доступ к чистой воде. Ещё меньше могут купить еду тогда, когда захотят есть. Примерно 0,1% из тех, кто может позволить себе ездить на работу на автомобиле, может позволить себе такую бороду. Прикольно. Давайте позавидуем БЕЛОЙ завистью.
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12k
Broser 2 часа назад
Борода надеюсь начинается на копчике.
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1
PUIXUI 2 часа назад
фубля ...
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799
ВазгенСемёнович 2 часа назад
Да хоть конская з.лупа, мне с ними не жить, меня это не задевает, пусть делают как им нравится, их жизнь.
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40k
Максим Т. 2 часа назад
Гамадрилы
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3k
ишты 2 часа назад
Когда вместо головы обезьянья жопа, то такой хвост прямо в тему!
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