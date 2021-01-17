Новая мода для бородачей: как вам обезьяний хвост?

Миллениалы холят и лелеят свои броды, придумывая для них все более вычурные формы. Вот новая модная тендениция - борода "обезьяний хвост". И как она вам?
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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