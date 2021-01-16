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Живность на кораблях парусной эпохи

Живность на кораблях парусной эпохи (6 фото)

Автор:
16 января 2021 21:15
Метки: интересно   история   флот   
1104
6

Если бы современный человек попал на военный корабль XVIII века, находящийся в дальнем плавании, – он бы, вполне вероятно, принял его за Ноев ковчег. По словам британского историка Роджера, «так уж получилось, что британский военно-морской флот XVIII столетия объединил в себе дисциплину и эффективность военного корабля с детской площадкой, фермерским подворьем, цирком и парком развлечений».

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Метки: интересно   история   флот   
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629
Tutti Frutti 8 часов назад
Кто хочет жить, кто весел, кто не тля,
Готовьте ваши руки к рукопашной!
А крысы пусть уходят с корабля
Они мешают схватке бесшабашной.

И крысы думали: «А чем не шутит чёрт»
И тупо прыгали, спасаясь от картечи.
А мы с фрегатом становились борт о борт…
Ещё не вечер, ещё не вечер!
Владимир Высоцкий
Ещё не вечер
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14k
crazyvantuz 4 часа назад
у скрипки и виолончели вашпе разные медиаторы наверно
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