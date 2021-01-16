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Стюардесса Валя-мех

Стюардесса Валя-мех (1 фото)

Автор:
16 января 2021 12:34
Метки: Юмор   авиация   байки   
756
1

Рассказал эти байки один пилот, который в молодости пилотировал Як-40. Самолётик, кто в курсе, чрезвычайно маленький, фиг развернёшься, если ты 180 см и выше! И как по иронии поставили к ним в стюардессы (а экипажи тогда ещё были закреплённые) девицу, весьма так сказать, крупненькую, размерчика size+.

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Метки: Юмор   авиация   байки   
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6  комментариев
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9k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
В самолете пассажир спрашивает стюардессу:
- Скажите, а почему ваш самолет называется ТУ-154-2Б
Стюардесса:
- ТУ - это значит, что фамилия конструктора - Туполев,
150 - количество пассажиров,4 - экипаж.
Пассажир:
- А что значит 2Б?
Стюардесса:
- А это мы с Маринкой.
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8k
Kostick Час назад
чепуха полнейшая, к внешним данным стерв и в ссср были достаточно жёсткие требования. у уж точно бредятина про "говор".
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72
AirflyAl Kostick 2 минуты назад
А вы думаете что стюры были прям элита с литературным русским? Это не так, всякие работали а уж про войны группировок при распределении самых выгодных рейсов романы можно писать.
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4k
Tatyana Час назад
Нормальная такая женщина. И муж её, наверняка, за ней как за каменной стеной.
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Sanar 2 часа назад
Димон,не пиши на авиационную тематику, не твоё это.
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