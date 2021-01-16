Стюардесса Валя-мех

Дело было в Белоруссии и говор у девушки был очень характерный, сельский. С обильным вкраплением украинских и белорусских словечек. Но самое главное - непосредственную и прямую, до смеха! Типа Фроси Бурлаковой. Как она прошла мед.комиссию и как её взяли в УТО на первоначальное переучивание, никто вопроса не задавал. Ибо всем было очевидно. Папа у неё был председателем колхоза в той области, о которой идёт речь. Он всех нужных начальников на выходные пригласил к себе в деревню "в баню", попарились, попили качественного самогончика, да ещё в дорогу каждый получил в подарок "продуктовый набор", сальце, мясце и т.д. И вопрос был решен.

И вот она прошла теоретическую подготовку, стажёрские полёты, контрольный. Получила допуск.

И начала чудить!

Для начала скрутила солдатика-дембеля. Тот ехал домой, весь разукрашенный как клоун! Самодельные погоны, на груди "иконостас" из всех возможных военных значков, аксельбанты неуставные, отглаженные сапоги и т.д. Что ей сразу не понравилось. К тому же он был сильно под шафе, развалился в кресле, начал хамить соседям. Ну, она, недолго думая, хватает его в охапку, приподнимает так, что он только ножками задрыгал, подносит к трапу-двери в задней части (помните?!) и спускает его на пятой точке вниз. Командир ей: - Валя! Надо же было милицию вызвать или военный патруль! Вот шшо! Буду я с ним валандацца!

Подъезжает машина с почтой. А тогда почту принимали тоже бортпроводники. И не доезжая метров 10 до самолёта заглохла. И наглухо встала. Валя подходит к кабине: - Шшо расселися? Грузчику - марш на кузов подавать пошту! Водителю - а ты бяги за тягачом, я тя ташшить отсюда буду, што-ле! Потом быстренько перенесла эти мешки с почтой, побросала их в багажник, расписалась в ведомости и заходит в кабину. - Валя, ты хоть попросила бы помочь! - Та там всяго десять мехов! (Мех - это мешок по-белорусски.) После этого она получила подпольную кличку "Валя-мех".