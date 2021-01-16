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Ах, эта свадьба!

Ах, эта свадьба! (36 фото)

Автор:
16 января 2021 11:07
Метки: СССР   подборка   свадьба   
417
36
Пестрая подборка свадебных фотографий советской эпохи.
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Метки: СССР   подборка   свадьба   
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13  комментариев
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60k
Петр Автор поста 2 часа назад
Ах, эта свадьба!
Ах, эта свадьба!
Ах, эта свадьба!
Ах, эта свадьба!
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30k
Volga_34 9 минут назад
Плюсанул всем фоткам..
Сам офиц. женился в 90-х.. Просто зашли вдвоём в ЗАГС в назначенное время, прослушали унылое бормотание страшной тётки, расписались и пошли домой.. Никого не приглашали и не ждали..
В сквере перед домом - ВЗОРВАЛАСЬ БОМБА в виде кучи друзей родственников !!!
Откуда узнали, до сих пор делаю вид, что не не знаю.
Праздник длился ЧЕТЫРЕ дня.
Сэкономили, блин, на "тихой регистрации"..
"Жены уж нет и сын далече.." Но улыбаюсь всегда, вспоминая это ДЕЙСТВО..
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3k
ваня панкин Час назад
ешки-матрешки, какие светлые лица!!!
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2k
barracuda Час назад
26-я плакат в тему....
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58k
Viktor 2 часа назад
Ну а как же без него, без свидетеля нашего из Фрязино?

Ну а как же без него, без свидетеля нашего из Фрязино?
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60k
Петр Автор поста 2 часа назад
Ах, эта свадьба!
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60k
Петр Автор поста 2 часа назад
Ах, эта свадьба!
Ах, эта свадьба!
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60k
Петр Автор поста 2 часа назад
Ах, эта свадьба!
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60k
Петр Автор поста 2 часа назад
Ах, эта свадьба!
Ах, эта свадьба!
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60k
Петр Автор поста 2 часа назад
Ах, эта свадьба!
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60k
Петр Автор поста 2 часа назад
Ах, эта свадьба!
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Петр Автор поста 2 часа назад
Ах, эта свадьба!
Ах, эта свадьба!
Ах, эта свадьба!
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60k
Петр Автор поста 2 часа назад
Ах, эта свадьба!
Ах, эта свадьба!
Ах, эта свадьба!
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