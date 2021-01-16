Пестрая подборка свадебных фотографий советской эпохи.
×
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Немецкие доги - собаки, которых никогда не бывает много
- Природа постаралась: редкие фото вещей и животных необычных цветов
- Мозг, что ты творишь? Остановись!
- Эти люди перефотошопили снимки для соцсетей
- 16 гениальных идей, которые здорово облегчают жизнь
25
Понравилось25
Новости партнёров
Загрузка...
Сам офиц. женился в 90-х.. Просто зашли вдвоём в ЗАГС в назначенное время, прослушали унылое бормотание страшной тётки, расписались и пошли домой.. Никого не приглашали и не ждали..
В сквере перед домом - ВЗОРВАЛАСЬ БОМБА в виде кучи друзей родственников !!!
Откуда узнали, до сих пор делаю вид, что не не знаю.
Праздник длился ЧЕТЫРЕ дня.
Сэкономили, блин, на "тихой регистрации"..
"Жены уж нет и сын далече.." Но улыбаюсь всегда, вспоминая это ДЕЙСТВО..