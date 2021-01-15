2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Вот сразу нельзя было спроектировать нормальный проезд? Вот просто интересно в квартирах у проектировщиков нормальные дверные проёмы или они бьются башнями об косяк.
Получается что проезжающие под этим дефективным мостом глупые люди,а кто проектировал п...ц какие талантливые и мудрые.