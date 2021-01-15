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Какая разница, что на фоне ковров? Зато они естественные!

Какая разница, что на фоне ковров? Зато они естественные! (15 фото)

Автор:
15 января 2021 13:42
Метки: Ковер   девушки   дом   квартира   красота   уют   хрущевка   
3788
15
На страничках в соцсетях у героинь данной подборки нет фотографий из ночных клубов и прочих злачных мест! Все уютненько - по-домашнему! И почему в интернете так смеются над темой ковров?
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Метки: Ковер   девушки   дом   квартира   красота   уют   хрущевка   
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20  комментариев
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58k
Viktor 2 часа назад
Да нормальные тётки, хоть на фоне ковров, хоть под коврами!
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4k
Бу 19 минут назад
Красотки)
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3k
Дарвин и аморальная премия 19 минут назад
Автор,поменяй "моделей", а то за последние неск лет вижу их в ......надцатый раз
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7k
Валерий 22 минуты назад
ГОДНО!
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26k
Snork Snorkoff 24 минуты назад
Разница в том, что например фото 2 светилось на фишках еще в 2014-м году ))
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17k
kamanch Snork Snorkoff 6 минут назад
Как хорошо девушка за собой следит, да? )))
за столько лет ни на день не постарела.
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417
Конрад Карлович Шнайдер-Задунайский Полчаса назад
Настоящие без силикона и всякой другой пластмассы.
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12k
Пумба 43 минуты назад
Какая разница, что на фоне ковров? Зато они естественные!
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7k
Валерий Пумба 14 минут назад
Приходит Дева Мария к Богу и просит:
- Господи, отпусти меня на дискотеку в Америку.
- Иди, но чтобы в 23.00 была дома.
Дева Мария вернулась вовремя, стук в дверь, вопрос:
-Кто там?
-Дева Мария!
На следующий день снова просит:
- Господи, отпусти меня на дискотеку в Россию.
- Иди, но чтобы в 23.00 была дома.
И вот уже час ночи, два, три часа, а Девы Марии все нет.
Вдруг слышит Бог стук в двери и спрашивает: -
Кто там?
- Просто Мария...
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2k
Outcast 44 минуты назад
Что то мне кажется что большинство из них уже получает пенсию так как ходят эти фотки уже лет 20.
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0
Дядя Витя 54 минуты назад
Все дамы +
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1k
Холитан Хар Амп 55 минут назад
Если их раздеть, то ковров никто бы не заметил.
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38
Whiskey Cola 55 минут назад
11, 12, 14 я бы женился. Только дайте знать где вы находитесь. Особенно 11.
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11k
Денис Час назад
Какая разница, что на фоне ковров? Зато они естественные!
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3k
ваня панкин Час назад
думаю надо брать две, ковер дело хорошее...
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42k
zloykoyot Час назад
Да уж по любому и на любом фоне будут лучше кукушек с утиными губками и силиконами повсюду.
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805
AGold 2 часа назад
хорошие
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