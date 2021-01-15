На страничках в соцсетях у героинь данной подборки нет фотографий из ночных клубов и прочих злачных мест! Все уютненько - по-домашнему! И почему в интернете так смеются над темой ковров?
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Какая разница, что на фоне ковров? Зато они естественные! Ведь так?
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за столько лет ни на день не постарела.
- Господи, отпусти меня на дискотеку в Америку.
- Иди, но чтобы в 23.00 была дома.
Дева Мария вернулась вовремя, стук в дверь, вопрос:
-Кто там?
-Дева Мария!
На следующий день снова просит:
- Господи, отпусти меня на дискотеку в Россию.
- Иди, но чтобы в 23.00 была дома.
И вот уже час ночи, два, три часа, а Девы Марии все нет.
Вдруг слышит Бог стук в двери и спрашивает: -
Кто там?
- Просто Мария...