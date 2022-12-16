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Украинцы рассказали, что привязывать людей к столбу - это дань древней традиции

Украинцы рассказали, что привязывать людей к столбу - это дань древней традиции

Автор:
16 декабря 2022 14:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   алкоголики   воры   мародеры   наказание   столб   традиция   
2181
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И показали на примерах - «с огоньком».

В последнее время на Украине популярно привязывание к столбу. Чаще всего так «кошмарят» мародёров, уличных воришек и алкоголиков.

А недавно на местном ТВ показали целый репортаж о том, что это не жестоко и варварства в этом тоже нет. «На самом деле» - это просто дань традиции и возвращение к корням.

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Метки: Украина   алкоголики   воры   мародеры   наказание   столб   традиция   
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21  комментарий
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6k
Том Сойер 2 часа назад
Бл.яд.ская страна - бл.яд.ские традиции.....
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2k
Ал, давай! 7 минут назад
Майдан деревенская площадь, как минимум с одной стороны ограниченная не домами, а полем. В песне Лирник хочет умереть на поле, в тишине, где пчёлы в гречке стонут глухо“ но он слепой и не знает, что пока он был незрячим, городок вырос в город, поле застроили, и ему некуда идти.
Как в «просвещенной Европе население шло смотреть казни, сжигания, как на представления – на украинских «майданах», местные аборигены, развлекались так, как на видео.
«Переведи меня через майдан» (укр. Переведіть мене через майдан) лирическая песня, написанная композитором Сергеем Никитиным на перевод Юнны Мориц стихотворения Виталия Коротича.
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29k
Ashabad 7 минут назад
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285
Aleksandr 12 минут назад
Дикари
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7k
ишты 16 минут назад
Действительно это уже у них в крови - пользуясь безнаказанностью (ведь связанный ответить не сможет) измываться над ближними, получая удовольствие! А чем они отличаются от наказуемых? Тем, что не попались! А так - такие же воры, мародеры и изуверы. Адекватные люди (а я не теряю надежды, что такие все же остались) в подобной херне не участвуют.
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72k
Максим 17 минут назад
Отлично, жду когда пшеки начнут по традициям хохлов на кол сажать.
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123
Аврашалом Маркович 47 минут назад
Недореспублики перенимают лучшие традиции.
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254
Елена Аврашалом Маркович 13 минут назад
Какие недореспублики? На фото какое-то животное в странных тряпках и два человека, один из которых что-то там ногой поправляет, дабы зверь не укусил руку.
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1k
КАКАнгел 56 минут назад
вот. не хрена лезть со своими порядками в чужую страну. Уважайте традицию. Если на украине традиционно жгут людей за живо и это традиции я то какое право вы тупые дикари можете нарушать этот порядок. какой на хрен плен. это не традиционно и дико. поймал бандеровца- полей его бензином или покрышки на него надень и сжигай. Нашёл семью бендеровца- посмотри что с ней делать по народной украинской традиции - - подсказов Волынь и Бабий Яр . куда с своим гнусным славянским гуманизмом лезете- хохлы хотят чтоб к ним относились с уважением, наказывали так как они наказывают, традиционно.
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27k
albedo Час назад
это просто дань традиции и возвращение к корням.
---------------------------------
Тогда чего жалуются на Россию?
Россия же им в этом возвращении усиленно помогает.
Только сегодня Россия помогла Украине в декоммунизации и возвращении к истокам по хуторам.
Запустив ракеты по оставшейся энергоструктуре. (Сарказм)
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78
ruslan d Час назад
Ну это далеко не они придумали ...
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16k
Александр Час назад
Подкину идею про традиции.
Казаки традиционно не использовали электричество, не знали про автомобили, ездили на лошадях.
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2k
Gleb_Skameikin Час назад
сегодня их сделали поближе к истокам..
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72k
Viktor Час назад
Ну здесь очень символично!

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31k
MatveiVainrub 2 часа назад
Выдумывание традиций .
Ссылка www.youtube.com
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28k
Levyathan 2 часа назад
скоро эти нелюди наркокартельщиков переплюнут по бесчеловечности и жестокости.
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August

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