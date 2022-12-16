Украинцы рассказали, что привязывать людей к столбу - это дань древней традиции

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И показали на примерах - «с огоньком».
В последнее время на Украине популярно привязывание к столбу. Чаще всего так «кошмарят» мародёров, уличных воришек и алкоголиков.
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А недавно на местном ТВ показали целый репортаж о том, что это не жестоко и варварства в этом тоже нет. «На самом деле» - это просто дань традиции и возвращение к корням.
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Как в «просвещенной Европе население шло смотреть казни, сжигания, как на представления – на украинских «майданах», местные аборигены, развлекались так, как на видео.
«Переведи меня через майдан» (укр. Переведіть мене через майдан) лирическая песня, написанная композитором Сергеем Никитиным на перевод Юнны Мориц стихотворения Виталия Коротича.
Так что, я всё про это знаю. Хочешь правдоподобно врать - старайся лучше.
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Тогда чего жалуются на Россию?
Россия же им в этом возвращении усиленно помогает.
Только сегодня Россия помогла Украине в декоммунизации и возвращении к истокам по хуторам.
Запустив ракеты по оставшейся энергоструктуре. (Сарказм)
Казаки традиционно не использовали электричество, не знали про автомобили, ездили на лошадях.