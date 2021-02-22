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Из чего делали пельмени в СССР

Из чего делали пельмени в СССР (11 фото)

Автор:
22 февраля 2021 09:23
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: кухня   питание   страна   
513
11
Бытует мнение, что в СССР пельмени были лучше: сравниваю составы, цены и сколько можно было купить на среднюю пенсию тогда и сейчас.
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Метки: кухня   питание   страна   
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145
Палыч Час назад
Более дорогие Сибирские, Русские стоили 1 руб./кг. ... В 1985 году пенсия в СССР достигла своего пика, её средняя величина равнялась 72 рублям. В среднем пенсионер мог купить 72 пачки пельменей. ©
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Вот только пельмени чаще всего были в упаковке по 0,5 кг.
Пересчитывай. =))
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487k
Alexey Berestenko Палыч Час назад
Моя бабушка умерла в 1988г. Пенсию последнюю получала - 30 руб.
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851
bigkoss 9 минут назад
Были в Мурманске еще рыбные пельмени с добавлением креветки, мясо розовое такое было...
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26k
Snork Snorkoff 21 минуту назад
Я хз что там добавляли в отсутствие сои в те пельмени по 70 коп, но на вкус это был весьма посредственный, слипшийся в один ком мегпельмень. Наверное и сравнивать надо с такими же, что по 200 нынче. И будет паритет. По 450 уже весьма годные, а если не лениться и купить на эти деньги мяса и муки, то просто офигенные ))
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8k
Атеист Полчаса назад
Ну хз, недавно брал пельмешки из говядины с добавлением свинины(судя по составу) почти по 600р за 800г.. там состав тоже отличный, ничего лишнего и по вкусу отличные. Но можно купить и по 200р за кг))) В общем от цены состав зависит.
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1k
Алексей Атеист 16 минут назад
А в советское время выбирать особо не приходилось.
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132
робт 53 минуты назад
из того что написано на упаковке делали дома
а в этой пачке фарш - бычьи х*уи, хвосты, хрящи и свиная шкура с салом
после варки тесто - клейстер
все содержимое коробки - слипшийся ком
даже не помню был ли хоть один пельмень целый после варки, ибо вкушали сие лакомство от силы пару раз...
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71k
Весёлый Пессимист Час назад
А вот жил бы сам в СССР, то знал бы, что покупные пельмени на вкус были…
Мягко говоря, не очень.
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1k
Алексей Весёлый Пессимист 11 минут назад
Ну так они и делались в основном из отходов.
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7k
Андрей А Час назад
У нас частники продают самолепные 300-400руб. за кг (курица, говядина, свинина) Наверное сейчас в каждом городе есть
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913
Шурман Час назад
Как делали пельмени ? да на кухне сидели всей семьей и лепили , зимой много лепили и хранили в сарае а летом иногда их делали или сделали и сразу варим , я вот не помню что бы мы их покупали , сейчас я их покупаю но когда мать приезжает в гости то сразу начинает лепить , у нее это как на конвейере получается .
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12k
KOSTELLO Час назад
На районе есть 2 точки, в которых берем пельмени.
Оба варианта максимально близки к самолепным домашним.
Безо всяких чудо-реклам и ярких упаковок.
Да, дорого, но то, что продается в сетевым магазинах, просто шлак
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487k
Alexey Berestenko Час назад
Насчет соевой муки - это не изобретение конца 20 века! Ее добавляли в продукты по ГОСТу еще при Сталине.
Вот приказ:

Приказ НКО СССР
22 сентября 1941г. №312 г.Москва
О введении новых норм продовольственного снабжения Красной Армии
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19k
Ратибор Alexey Berestenko 38 минут назад
Вот только тогда не было генно-модифицированной сои, а сейчас она вся такая.
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1k
Алексей Ратибор 24 минуты назад
А чем генно-модифицированная соя хуже чем не генно-модифицированная?
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