Из чего делали пельмени в СССР

Нет, я не думаю, что пельмени стали хуже. Сегодня есть хорошие, средние и очень плохие пельмени. Главное, что они есть в продаже для всех! Я могу выбирать и найти свой продукт. Как разобраться? Включаем разум, логику, глаза и все органы чувств, вплоть до интуиции. Смотрим: пельмени должны быть белыми, а не серыми или жёлтыми. Без трещин и слипания.

Читаем состав: если перечислены все ингредиенты и мало добавок в виде усилителей и имитаторов вкуса, эмульгаторов, красителей, то можно купить на пробу. Покупаем, готовим, пробуем. Понравились — запомнили. Не понравились — тоже запомнили и не покупаем. Пищевая и химическая промышленности не стояли на месте все эти годы и лучше об этом помнить. С 01.01.2017 действует ГОСТ 33394-2015 «Пельмени замороженные. Технические условия». Соблюдение ГОСТа — дело добровольное, поэтому полуфабрикаты можно готовить по техническим условиям (ТУ). И это хорошо! Разнообразие ассортимента, рецептур и цен обеспечиваются отсутствием единого Государственного Стандарта. Однако свои ТУ производители должны соблюдать.