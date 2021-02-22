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Бытует мнение, что в СССР пельмени были лучше: сравниваю составы, цены и сколько можно было купить на среднюю пенсию тогда и сейчас.
В моём родном Мурманске рыбы было много, а мяса мало. Готовых мясных пельменей в продаже просто не было. Но раза два или три на праздник мы делали домашние пельмени с мясом и сюрпризом (однокопеечную монетку клали в пельмень «на счастье» нашедшему). После того как гость чуть не сломал себе зуб об эту копеечку, мы заменили её на несколько горошин чёрного перца (счастливчик выплюнет еду, но хоть зубы сохранит). А вот рыбные готовые пельмешки с треской продавались в магазине всегда и были волшебного вкуса. Варёные или жаренные на сливочном масле — всегда вкусно! Таких пельменей мне ни разу не удалось сделать самой.
Из чего делали пельмени в СССР.
Основа пельменей — простое тесто. Оно могло быть с яйцом или без него. Другие ингредиенты: пшеничная мука высшего сорта, соль, вода. А вот начинка этих маленьких вкусняшек зависела от географии, традиций и фантазии производителей.
Обычный фарш советских пельменей 一 это говядина и свинина в равных пропорциях плюс соль, лук, черный перец. На южных окраинах нашей необъятной Родины, естественно, увеличивался удельный вес баранины в начинке.
Обычный фарш советских пельменей 一 это говядина и свинина в равных пропорциях плюс соль, лук, черный перец. На южных окраинах нашей необъятной Родины, естественно, увеличивался удельный вес баранины в начинке.
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В северном Заполярье производилась экзотика в виде пельменей из белой рыбы (треска, минтай) и даже пельмени с фаршем из оленины. Дальний Восток не уступал в разнообразии вариантов мясных и рыбных деликатесов. Урал и Сибирь 一 безусловные лидеры по количеству пельменей на душу населения (климат позволяет их долго хранить).
Всё, что продавалось в магазинах, столовых и пельменных Советского Союза готовилось по ТУ (техническим условиям). К концу Страны Советов ассортимент и качество сократились до минимума. Пельмени я ела в своей голодной студенческой юности 80-х. Молодость и хорошее здоровье делают чудеса: стою за грязным столиком, ем порцию пельменей за 36 копеек (неизвестного состава) со сметаной. К этому имею даже чашку «бульона» из кастрюли, где они варились и ощущаю полное удовлетворение. Такие вот простые радости.
Из чего делают пельмени сейчас.
Пельмени из оленины.
Во всероссийской базе технических условий зарегистрированы сотни вариантов ТУ на производство мясных и рыбных полуфабрикатов. Сегодня линейка этих продуктов невероятно разнообразна. В составе теста пока остаются неизменными: мука, вода, соль и (яйца). Мясной фарш может быть из говядины, свинины, оленины, лосятины, курицы во всех комбинациях.
Во всероссийской базе технических условий зарегистрированы сотни вариантов ТУ на производство мясных и рыбных полуфабрикатов. Сегодня линейка этих продуктов невероятно разнообразна. В составе теста пока остаются неизменными: мука, вода, соль и (яйца). Мясной фарш может быть из говядины, свинины, оленины, лосятины, курицы во всех комбинациях.
Мурманские рыбные пельмешки вызывают ностальгию.
Рыбный фарш и его состав опережает воображение: здесь присутствуют почти все виды морских обитателей, включая ракообразных и моллюсков. Добавки из морской капусты, грибов и шпината уже не удивляют.
Рыбный фарш и его состав опережает воображение: здесь присутствуют почти все виды морских обитателей, включая ракообразных и моллюсков. Добавки из морской капусты, грибов и шпината уже не удивляют.
И состав вдохновляет. Ну конечно, скажете вы, это ты посмотрела составы дорогих пельменей, давай что ни будь подешевле. Хорошо, вот состав пельменей «Сочные». Мясо куриное механической обвалки и соединительная ткань говядины – звучит не очень аппетитно, но на вкус, может, и ничего. Зато есть шпик свинины, значит, должны быть действительно сочными.
Ну а соевый белок, загустители и кучу остальных непонятных для меня слов, добавляют сейчас, наверное, во все продукты.
Неужели сейчас пельмени стали хуже.
Нет, я не думаю, что пельмени стали хуже. Сегодня есть хорошие, средние и очень плохие пельмени. Главное, что они есть в продаже для всех! Я могу выбирать и найти свой продукт. Как разобраться? Включаем разум, логику, глаза и все органы чувств, вплоть до интуиции. Смотрим: пельмени должны быть белыми, а не серыми или жёлтыми. Без трещин и слипания.
Читаем состав: если перечислены все ингредиенты и мало добавок в виде усилителей и имитаторов вкуса, эмульгаторов, красителей, то можно купить на пробу. Покупаем, готовим, пробуем. Понравились — запомнили. Не понравились — тоже запомнили и не покупаем. Пищевая и химическая промышленности не стояли на месте все эти годы и лучше об этом помнить. С 01.01.2017 действует ГОСТ 33394-2015 «Пельмени замороженные. Технические условия». Соблюдение ГОСТа — дело добровольное, поэтому полуфабрикаты можно готовить по техническим условиям (ТУ). И это хорошо! Разнообразие ассортимента, рецептур и цен обеспечиваются отсутствием единого Государственного Стандарта. Однако свои ТУ производители должны соблюдать.
Читаем состав: если перечислены все ингредиенты и мало добавок в виде усилителей и имитаторов вкуса, эмульгаторов, красителей, то можно купить на пробу. Покупаем, готовим, пробуем. Понравились — запомнили. Не понравились — тоже запомнили и не покупаем. Пищевая и химическая промышленности не стояли на месте все эти годы и лучше об этом помнить. С 01.01.2017 действует ГОСТ 33394-2015 «Пельмени замороженные. Технические условия». Соблюдение ГОСТа — дело добровольное, поэтому полуфабрикаты можно готовить по техническим условиям (ТУ). И это хорошо! Разнообразие ассортимента, рецептур и цен обеспечиваются отсутствием единого Государственного Стандарта. Однако свои ТУ производители должны соблюдать.
Сколько стоили советские пельмени и сколько стоят они сейчас.
В СССР пельмени в картонной упаковке без опознавательных знаков, у них еще начинка была, как из колбасного фарша, стоили 50 коп. Честно я такие не любила. Более дорогие Сибирские, Русские стоили 1 руб./кг. Рыбные пельмени из трески стоили примерно 1,5 руб./кг (Это мои воспоминания). Сколько стоят пельмени сегодня? В мясных полуфабрикатах большой разброс цен. Цена не всегда определяет качество, поэтому я ориентируюсь на свой опыт и ощущения. Пельмени стоимостью ниже 100 руб./кг оставим за бортом и есть не станем без нужды. Вот средние цены на пельмени по регионам России.
Вот средняя цена. В общем, самые дешевые, которые я нашла в интернете, стоили 90 руб. за кг, самые дорогие – 1 200 руб. Но это далеко не предел, есть пельмени и с икрой, и с мясом краба, нам так не жить, как говорится. Цены в СССР и сегодняшние сравнивать бессмысленно — это другая реальность, а вот перевести средний размер пенсии в килограммы пельменей возможно. В 1985 году пенсия в СССР достигла своего пика, её средняя величина равнялась 72 рублям. В среднем пенсионер мог купить 72 пачки пельменей. Средний размер пенсий в России в первом квартале 2020 года согласно Росстат составил 14 924 рублей. Съедобные пельмени в 2020 стоили в среднем 450 руб. Значит, пенсионер мог позволить себе лишь 33 пачки в месяц. Вот такое у меня получилось расследование.
Автор поста Виталий из Мурманска.
СПАСИБО за просмотр!
Автор поста Виталий из Мурманска.
СПАСИБО за просмотр!
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Вот только пельмени чаще всего были в упаковке по 0,5 кг.
Пересчитывай. =))
а в этой пачке фарш - бычьи х*уи, хвосты, хрящи и свиная шкура с салом
после варки тесто - клейстер
все содержимое коробки - слипшийся ком
даже не помню был ли хоть один пельмень целый после варки, ибо вкушали сие лакомство от силы пару раз...
Мягко говоря, не очень.
Оба варианта максимально близки к самолепным домашним.
Безо всяких чудо-реклам и ярких упаковок.
Да, дорого, но то, что продается в сетевым магазинах, просто шлак
Вот приказ:
Приказ НКО СССР
22 сентября 1941г. №312 г.Москва
О введении новых норм продовольственного снабжения Красной Армии