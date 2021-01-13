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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (30 фото)

Автор:
13 января 2021 08:38
Метки: Юмор   картинки   приколы   
3352
30
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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41  комментарий
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19k
hebpat 2 часа назад
Комментарий к фото
судя по аватарке - Да, стоит
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3k
vorkuta-72 24 минуты назад
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Страшно интересные новости придумает и донесет до нас эта парочка.
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−1
Бомбардир Полчаса назад
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Армагеддон, блин настает похоже.
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102
contraas 37 минут назад
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а чего сразу гном то???? может это орки на писали
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8k
Евгений contraas Полчаса назад
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Орки бы с ошибками написали)
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42
Sergey Mikula 40 минут назад
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Чё смотришь, давай баксы в трусы засовывай!
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42
Sergey Mikula 41 минуту назад
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На пятой стадии, он откусит тебе яйца.
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42
Sergey Mikula 50 минут назад
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Где зелень б..ть?
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127
Spoiler 50 минут назад
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Гениально!
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42
Sergey Mikula 51 минуту назад
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Советский вариант " Укрощения строптивого".
Орнелла Мути, отжимает виноград!
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0
Дима Новосельский 51 минуту назад
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Рай для карманников
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5k
JeanLuk Час назад
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У меня парочка таких есть новых и еще 5 рублевая одна)
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8k
Uron Час назад
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пилонщица пилонщицу не бросит
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5k
JeanLuk Час назад
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Офигенная вещь!
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42
Sergey Mikula Час назад
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Анекдот от СССР:

Открыли в Тель-Авиве магазин "Есть всё".
Приходит в него Абрам. Скажите, у вас таки есть всё?
Да, у нас таки есть всё!
Абрам: тогда дайте мне 5 кило "ничего".
Заводят Абрама в тёмный подвал и спрашивают: Абрам, что ты видишь?
- Ничего!
- Так бери 5 килограм и уё..й отсюда!
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15k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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у деда проще - из лука отстреливал птеродактилей по пути
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8k
Uron 2 часа назад
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за какое время выпил? если за прожитую жизнь то у меня ещё 36 литров в запасе
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15k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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близится шабаш ведьм
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4k
Regerald 2 часа назад
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Карандаш должен падать! Потому что лучше маленькие но стоячие дыньки, чем две висячие варежки.
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5k
JeanLuk 2 часа назад
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Смешные и познавательные картинки
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42
Sergey Mikula 2 часа назад
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Динозавры во время падения метеорита! Прошли миллионы лет, но ничего не поменялось.
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5k
JeanLuk 2 часа назад
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Там мармеладки, я видел такие в продаже)
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