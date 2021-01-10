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Как устроена филиппинская лодка

Как устроена филиппинская лодка (17 фото + 1 видео)

Автор:
10 января 2021 19:04
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: лодка   море   филиппины   
1350
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В конце счастливого 2020 года съездили в небольшую филиппинскую рыбацкую деревню к родителям жены. Её отец построил новую лодку, в классическом филиппинском стиле. Рассказываю, как она устроена.

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Метки: лодка   море   филиппины   
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30  комментариев
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−56
Владимир 3 часа назад
так теперь осталось узнать как устроена гандурасская мотыга и можно спокойно умереть
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148
Anatolij Полчаса назад
Блин, коротко, по делу и интересно. Лучший пост в 2021!!! Автору - 1000 лайков. А жена - филиппинка, вообще уважуха и респект!
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8k
Сатанеев 38 минут назад
"Причем зачем-то сначала делают КЗ плюсового провода на корпус двигателя чтобы что-то "прогреть" (в месте касания при этом провод раскаляется до красна). Смысл этой процедуры мне остался неясным, но филиппинцы каким-то чудом просто знают, как сделать так, чтобы работало.
Разогревают убитый напрочь аккумулятор. По уму бы в цепь просто лампу помощнее подключить и чуток подождать, чтоб аккумулятор из комы вышел. Но, видимо, "Шурик, это же не наши методы"(с)
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6k
Сергей Автор поста Сатанеев Полчаса назад
При температуре 26-30 градусов?
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0
Alex 45 минут назад
а можно подробную статью, как устроена филиппинская жена?
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6k
Сергей Автор поста Alex 41 минуту назад
Так же, как и любая другая. Закончите школу - узнаете, возможно.
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6k
Сергей Автор поста Alex 40 минут назад
Человек зарегистрировался сегодня, чтобы написать этот единственный комментарий. Вы хоть не палитесь так...
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1k
просто программист Час назад
Пост отличный! Спасибо! Побольше бы таких материалов на фишках!
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−56
Владимир Час назад
ну нет тут ничего особенного в этой лодке

роано такие дже сторили и в других местах, ну материалы были другие

а так и катомаараны и все прочее да везде это было
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6k
Сергей Автор поста Владимир Час назад
Это типичная конструкция, тут таких тысячи. Но за пределами Юго-восточной Азии таких лодок я не видел. Даже в соседних странах они сильно другие.
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1k
Олег 2 часа назад
Спасибо, прочитал с интернетом. Жаль нет процесса изготовления самой лодки. И интересует процесс запуска двигателя. Если есть специалисты объясните, зачем + подавать на корпус двигателя, и возможно ли крутнуть такой двигатель веревкой-шморгалкой?
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6k
Сергей Автор поста Олег 2 часа назад
Напишу в следующий раз про изготовление. Там интересный процесс. Например, бамбук гнут, нагревая его на костре. Но у меня фото всего процесса нет пока.

Как крутят веревкой много раз сам видел. Там 3-4 человека её дергают, и не всегда с первого раза получается.
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7k
Barachek_Obachek Олег Полчаса назад
+ подают на корпус - наверное кто-то прочитал что перед заводом нужно дать ненадолго большую нагрузку (для дохлого аккумулятора) и теперь всегда прогревают
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6k
Сергей Автор поста Barachek_Obachek 22 минуты назад
А надо ли это в теплом климате? Тут предположили, что из за того, что стартер на 24 В, 12-вольтовый аккумулятор чтобы его крутить должен быть ну очень живым.
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30k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
<<< В конце счастливого 2020 года >>>
Ну хоть у кого-то год счастливый.

По генератору - берёшь мануал Mitsubishi Fuso Canter FB308B, на котором стоит 4DR7, смотришь электросхему, подключаешь.
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6k
Сергей Автор поста Mamin Sibiriak 2 часа назад
У нас с начала года на весь миллионный остров 117 случаев короны с одной смертью. Местные власти сразу все перелеты закрыли. Никто с голоду не умер, почти все открыто, но маски и щитки носят исправно. Туристов некоторым не хватает, но в целом без них даже просторнее.

За наводку спасибо - этот мануал найти в электронном виде тоже не очень просто, но уже что-то. Надеюсь, они там разные генераторы не ставили.
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30k
Mamin Sibiriak Сергей 2 часа назад
Да не обязательно именно Fuso Canter - любая чехарака, на которую ставится 4DR7.
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Сергей

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