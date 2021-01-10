Как устроена филиппинская лодка

Не знаю, как на других островах, но на Палаване, почему-то, повсеместно используется Mitsubishi 4DR5. На них есть запчасти, их умеют обслуживать и ремонтировать. Такой двигатель откатал десяток лет и сотни тысяч км на каком-нибудь японском грузовичке, был снят, переправлен на Филиппины, и откатает еще десяток лет на лодке. Такие вот двигатели делали - это вам не Tesla с миллионом мил.

Мы с помощью приглашенного механика выбрали "новый" 4DR5 в состоянии получше. Как потом выяснилось, так называют 4DR7, но он почти ничем не отличается от 4RD5, за исключением кулера масла. Стоит такой двигатель от $1,200 до $1,800 в зависимости от состояния.