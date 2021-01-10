Как устроена филиппинская лодка

В конце счастливого 2020 года съездили в небольшую филиппинскую рыбацкую деревню к родителям жены. Её отец построил новую лодку, в классическом филиппинском стиле. Рассказываю, как она устроена.
Практически все суда малого и среднего размера на Филиппинах строятся по одной и той же схеме: деревянный каркас, обитый фанерой, и аутригеры (балансиры) из бамбука. На таких лодках рыбачат, в том числе в открытом море, возят пассажиров между островами, иногда на сотни километров, катают туристов.
Аутригеры используются повсеместно: от небольших одноместных лодок, до судов водоизмещением в десятки тонн и позволяют лодке сохранять устойчивость в местной изменчивой погоде. На современных судах они не применяются, потому что занимают много места и ограничивают варианты "парковки" в порту. Но для филиппинских условий это не является существенной проблемой.
В сердце лодки, практически без исключений, используется б/у-шный (называемый здесь surplus) дизельный двигатель из Японии. В Маниле есть целый квартал с десятком магазинчиков и сотнями двигателей на продажу. Мы специально заехали туда по пути, чтобы выбрать мотор получше и отправить его на Палаван.
Не знаю, как на других островах, но на Палаване, почему-то, повсеместно используется Mitsubishi 4DR5. На них есть запчасти, их умеют обслуживать и ремонтировать. Такой двигатель откатал десяток лет и сотни тысяч км на каком-нибудь японском грузовичке, был снят, переправлен на Филиппины, и откатает еще десяток лет на лодке. Такие вот двигатели делали - это вам не Tesla с миллионом мил.
Мы с помощью приглашенного механика выбрали "новый" 4DR5 в состоянии получше. Как потом выяснилось, так называют 4DR7, но он почти ничем не отличается от 4RD5, за исключением кулера масла. Стоит такой двигатель от $1,200 до $1,800 в зависимости от состояния.
Мы с помощью приглашенного механика выбрали "новый" 4DR5 в состоянии получше. Как потом выяснилось, так называют 4DR7, но он почти ничем не отличается от 4RD5, за исключением кулера масла. Стоит такой двигатель от $1,200 до $1,800 в зависимости от состояния.
Так он выглядит установленным на лодку. Используется та же коробка передач, что была на автомобиле и продается в комплекте с мотором. Вперед - на третьей передаче, назад - на задней. Для удобства управления сцеплением приделали такой вот красный рычажок.
Момент на гребной винт передается через вал в трубе. А труба слева - это выхлоп. Также видно шланг, о котором речь пойдет дальше.
Система выпуска, вообще, устроена интересно. На большинстве лодок, это просто труба метра полтора длиной, приделанная к выпускному коллектору. О глушителях и не слышали. На таких лодках очень шумно, невозможно говорить, буквально закладывает уши. Но на этой лодке проблема решена.
Через эту трубочку с косым по ходу движения срезом забирает вода, и по тому самому шлангу подается в выхлопную трубу, смешиваясь с выхлопом, одновременно гася колебания и остужая его.
Здесь заметно, что выхлопная труба нагревается существенно меньше после того места, куда подается вода. При движении лодки из трубы вылетает смесь газов, пара и воды.
Так выглядит система охлаждения. На многих лодках кроме подобного бачка больше ничего нет - его вполне достаточно для небольших дистанций.
Но здесь горячая вода из двигателя еще пропускается по трубе за бортом, перед тем, как попасть в бак.
Если присмотреться, видно эту трубку - обычный синий PVC 3/4" диаметром. Используют обычную пресную воды. Если повезет - дождевую. Еще почему-то рекомендуют снять термостат, считая, что он нужен лишь для холодного климата, а на Филиппинах чем холоднее мотор - тем лучше.
Система запуска представляет собой аккумулятор и толстые провода к стартеру. Запуск осуществляется путем физического замыкания проводов. Причем зачем-то сначала делают КЗ плюсового провода на корпус двигателя чтобы что-то "прогреть" (в месте касания при этом провод раскаляется до красна). Смысл этой процедуры мне остался неясным, но филиппинцы каким-то чудом просто знают, как сделать так, чтобы работало.
Слева, кстати, виден шланг топливной магистрали. Само дизельное топливо подается из такого же пластикового контейнера, как вода для охлаждения.
На многих лодках стартера нет вообще, и запускают мотор, наматывая веревку на коленвал и с усилием её дергая.
Слева, кстати, виден шланг топливной магистрали. Само дизельное топливо подается из такого же пластикового контейнера, как вода для охлаждения.
На многих лодках стартера нет вообще, и запускают мотор, наматывая веревку на коленвал и с усилием её дергая.
Заряжается аккумулятор от небольшой солнечной панели, которая подключается к контактам аккумулятора напрямую с помощью "крокодилов". О контроллерах заряда и не слышали, да они и не особенно нужны - и так ведь работает.
Этот двигатель шел в комплекте с генератором, но как его подключить местные умельцы не знают. И я тоже сразу не понял - ведь даже модель точно установить невозможно, не говоря уже об инструкции.
В любую лодку через небольшие негерметичности или через борт попадает небольшое количество воды, которую время от времени необходимо удалять. Здесь это делается ручным образом.
Конструкция насоса предельно проста - кусок двухдюймовой PVC трубы и такой вот поршень из бутылки на палке. Надо просто, придерживая трубу ногой, несколько раз опустить и поднять эту палку. Простая и эффективная конструкция.
Лодка получилась отличной - тихой, быстрой (я замерил 20 км/ч в "крейсерском" режиме и 30 км/ч если поднажать), вместимой. Несколько тонн рыбы, полтора десятка человек и пара мотоциклов перевозятся без проблем. На лодки побольше готовы брать даже машины.
Не судите, пожалуйста, стого, если где-то напутал в терминах - я не специалист по двигателям или судам. А лучше поправьте в комментариях.
Авторский пост
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Разогревают убитый напрочь аккумулятор. По уму бы в цепь просто лампу помощнее подключить и чуток подождать, чтоб аккумулятор из комы вышел. Но, видимо, "Шурик, это же не наши методы"(с)
роано такие дже сторили и в других местах, ну материалы были другие
а так и катомаараны и все прочее да везде это было
Как крутят веревкой много раз сам видел. Там 3-4 человека её дергают, и не всегда с первого раза получается.
Ну хоть у кого-то год счастливый.
По генератору - берёшь мануал Mitsubishi Fuso Canter FB308B, на котором стоит 4DR7, смотришь электросхему, подключаешь.
За наводку спасибо - этот мануал найти в электронном виде тоже не очень просто, но уже что-то. Надеюсь, они там разные генераторы не ставили.