Влюбленный проехал 40 км по морю на гидроцикле, чтобы увидеться с девушкой, и попал в тюрьму

28-летний кровельщик Дейл Маклафлан был так удручен вынужденной разлукой со своей возлюбленной, что решился на отчаянный шаг: проплыть из Шотландии по неспокойному Ирландскому морю на остров Мэн. До этого ему никогда не доводилось кататься на гидроцикле...
Дейл Маклафлан из-за коронавирусных ограничений не мог навестить свою любимую девушку легальным путем, поэтому решился на отчаянный шаг, который стоил ему месяца тюремного заключения. Как выяснилось, выезжая в свое морское путешествие, он полагал, что поездка займет минут сорок...
Купив накануне гидроцикл, отважный мужчина доставил его от своего дома в шотландском местечке Ирвин к пляжу за 100 с лишним км и стартовал около восьми утра в минувшую пятницу - на остров Мэн.
Его сторонники заявляют, что Маклафлан «заслуживает медали, а не тюрьмы» за свой почти пятичасовой переход в плохую погоду по бурному морю. Он не только не водил прежде гидроскутеров, но даже не умеет плавать. И у него оставалось топлива всего минут на десять, когда он достиг наконец суши...
Его сторонники заявляют, что Маклафлан «заслуживает медали, а не тюрьмы» за свой почти пятичасовой переход в плохую погоду по бурному морю. Он не только не водил прежде гидроскутеров, но даже не умеет плавать. И у него оставалось топлива всего минут на десять, когда он достиг наконец суши...
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И после этого всего 28-летний влюбленный прошел пешком 24 км до дома своей подруги Джессики Рэдклифф. В тот же вечер они отправились в столицу острова - Дуглас. Там Маклафлан утверждал, что постоянно проживает на острове и назвал адрес своей девушки. В воскресенье он был арестован - за нарушение строгих ограничений по Covid-19 на острове Мэн.
Дейла Маклафлана заметили еще в момент его прибытия на остров Мэн на гидроцикле - в этой шапочке с шотландским флагом. Уже в понедельник он был заключен в тюрьму, где ему предстоит провести ближайший месяц.
Маклафлан впервые встретился со своей возлюбленной в сентябре на вечеринке. Тогда он получил разрешение работать кровельщиком и законно провести четыре недели на острове, где во время пандемии введены строгие пограничные правила.
После возвращения на материк Маклафлан неоднократно пытался вернуться на остров, чтобы увидеть свою новую девушку, но власти отказывали ему, и все последующие ходатайства о въезде были отклонены.
После возвращения на материк Маклафлан неоднократно пытался вернуться на остров, чтобы увидеть свою новую девушку, но власти отказывали ему, и все последующие ходатайства о въезде были отклонены.
Поэтому он купил водный мотоцикл и отправился через Ирландское море, несмотря на опасности и отсутствие опыта...
В свое оправдание Дейл Маклафлан сказал полиции, что прошел тест на Covid за четыре дня до поездки, и результат оказался отрицательным. Он выразил готовность пройти и второй тест.
Адвокат Маклафлана сказала суду, что ее клиент страдал от депрессии и не справлялся с невозможностью видеться со своей подружкой. Защитник заявила, что ее клиент рискнул в декабре помчаться на гидроцикле через Ирландское море, «такое даже в середине лета большинству людей не придет в голову».
И это красноречиво говорит о его душевном состоянии...
Адвокат Маклафлана сказала суду, что ее клиент страдал от депрессии и не справлялся с невозможностью видеться со своей подружкой. Защитник заявила, что ее клиент рискнул в декабре помчаться на гидроцикле через Ирландское море, «такое даже в середине лета большинству людей не придет в голову».
И это красноречиво говорит о его душевном состоянии...
Смелая поездка Дейла Маклафлана принесла ему еще и семейные неприятности. Он не сможет провести Рождество с матерью и двумя своими детьми, которые живут в Ирвине, поскольку будет томиться в тюрьме Дугласа ближайшие четыре недели. Его мать лишилась дара речи, когда узнала об этой выходке. Женщина сообщила, что он должен был поехать на работу на этот остров, но, насколько ей известно, отъезд был отложен до 11 января: "Я даже не знала о гидроцикле. Как он мог это сделать - он же мог погибнуть! Теперь будет скучать по своим детям на Рождество..."
В ту самую пятницу 74-летний местный житель Ноэль Корлетт запечатлел, как Маклафлан, который никогда раньше не водил гидроцикл, прибывает в гавань на острове Мэн. Мужчина в то время фотографировал лебедей: "Я подумал, что это немного странно, но предположил, что кто-то из местных катается на гидроцикле. Я сделал несколько кадров просто для удовольствия и больше не думал об этом, пока не увидел судебный процесс в новостях".
Маклафлан признал, что прибыл незаконно, нарушив закон о Covid-19, согласно которому нерезиденты могут въезжать только при наличии специального разрешения. Его девушка не знала об этом и считала, что он снова приехал на работу.
И тем не менее Джессике Рэдклифф, из-за которой завертелась вся эта история, и у которой две дочери школьного возраста, теперь придется провести Рождество в карантине.
Она находится в изоляции у себя дома, и никто не сможет навестить ее в течение следующих двух недель.
Г-н Куэйл, который возглавляет правительство острова Мэн, сказал, что вынесенный кровельщику приговор "является ясным сигналом" для всех, кто мог подумать о таком "вопиющем пренебрежении" законами.
Он сказал Би-би-си, что был удивлен "невероятно безрассудной и опасной попыткой" Маклафлана, которая могла привести к тому, что другим пришлось бы рисковать своей жизнью в поисково-спасательной операции.
И тем не менее Джессике Рэдклифф, из-за которой завертелась вся эта история, и у которой две дочери школьного возраста, теперь придется провести Рождество в карантине.
Она находится в изоляции у себя дома, и никто не сможет навестить ее в течение следующих двух недель.
Г-н Куэйл, который возглавляет правительство острова Мэн, сказал, что вынесенный кровельщику приговор "является ясным сигналом" для всех, кто мог подумать о таком "вопиющем пренебрежении" законами.
Он сказал Би-би-си, что был удивлен "невероятно безрассудной и опасной попыткой" Маклафлана, которая могла привести к тому, что другим пришлось бы рисковать своей жизнью в поисково-спасательной операции.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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На seadoo???
Он что, танкер с бензином за собой тянул ещё?!!!!
Это так не работает!
Полный звездёж!
Умчался, оставив родных детей на свою мать
Такси там отменили или эти моменты должны добавить ванили?
Не дай Бог так оголодать!!!