Влюбленный проехал 40 км по морю на гидроцикле, чтобы увидеться с девушкой, и попал в тюрьму

Маклафлан признал, что прибыл незаконно, нарушив закон о Covid-19, согласно которому нерезиденты могут въезжать только при наличии специального разрешения. Его девушка не знала об этом и считала, что он снова приехал на работу.

И тем не менее Джессике Рэдклифф, из-за которой завертелась вся эта история, и у которой две дочери школьного возраста, теперь придется провести Рождество в карантине.

Она находится в изоляции у себя дома, и никто не сможет навестить ее в течение следующих двух недель.



Г-н Куэйл, который возглавляет правительство острова Мэн, сказал, что вынесенный кровельщику приговор "является ясным сигналом" для всех, кто мог подумать о таком "вопиющем пренебрежении" законами.

Он сказал Би-би-си, что был удивлен "невероятно безрассудной и опасной попыткой" Маклафлана, которая могла привести к тому, что другим пришлось бы рисковать своей жизнью в поисково-спасательной операции.