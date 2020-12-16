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Влюбленный проехал 40 км по морю на гидроцикле, чтобы увидеться с девушкой, и попал в тюрьму

Влюбленный проехал 40 км по морю на гидроцикле, чтобы увидеться с девушкой, и попал в тюрьму (10 фото)

Автор:
16 декабря 2020 23:00
Сообщество : Пандемия
Метки: гидроцикл   девушка   карантин   коронавирус   море   остров   отношения   шотландия   
3770
10
28-летний кровельщик Дейл Маклафлан был так удручен вынужденной разлукой со своей возлюбленной, что решился на отчаянный шаг: проплыть из Шотландии по неспокойному Ирландскому морю на остров Мэн. До этого ему никогда не доводилось кататься на гидроцикле...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гидроцикл   девушка   карантин   коронавирус   море   остров   отношения   шотландия   
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761
Карл Такойто 2 часа назад
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3k
Alex 17 минут назад
Любовь. Она такая.
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3k
Мих 24 минуты назад
По словам адвоката, он умственно неполноценный психопат. Место ему не в тюрьме, а в психушке лет на десять.
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2k
newegg 24 минуты назад
Надеюсь, они успели хоть пару раз до его ареста.
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14k
Ego sum qui sum Час назад
Влюбленный проехал 40 км по морю на гидроцикле, чтобы увидеться с девушкой, и попал в тюрьму
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9k
Великий Кормчий Час назад
5 часов на гидрике?)))))
На seadoo???
Он что, танкер с бензином за собой тянул ещё?!!!!
Это так не работает!
Полный звездёж!
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9k
Schandmaul Час назад
ай симпатичная, если она в добавок умница, не грех к такой и через пол мира
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2k
Dmitrii Ivanov Час назад
Совсем загнивают шотландские кровельщики, нищеброды, всего лишь какой-то чмошный гидроцикл себе могут позволить купить.
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33
Вася Незлоб 2 часа назад
зов 3,14зды - дороже воли командира ((
Умчался, оставив родных детей на свою мать
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1k
евгений 2 часа назад
Какой сложный квест прошёл, чтобы попасть в тюрьму. А мог бы просто подойти и пнуть полицая) Или что-то в этом роде
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12k
Алексей 2 часа назад
Кровельщик купил гидроцикл, а потом прошел 24 км до дома любимой?
Такси там отменили или эти моменты должны добавить ванили?
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4k
SSD 2 часа назад
Девушкой оказался Мага из Грозного? Он ее только по фото видел?
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Это как же надо захотеть трахацо, чтоб на такую свиноматку полезть? А морда лица у нее еще не долго будет такой смазливой!
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13k
vikklu 2 часа назад
Шо творят, шо творят, гады!
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2k
Точка 2 часа назад
А мой дед на лодке осиновке, против течения 40 км одним веслом грёб чтоб бабке засодить.... И так каждые выходные! А тут на гидроцикле несколько часов. Не те герои уже, не те
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4k
SSD Точка Час назад
Мой прадед в Америку к Солнцеликой Птице из племени Навахо из Череповца плавал по субботам... Пердолил ее знатно, новое племя родили... может слышал про "Чероки"... Означает Череповец - трахнул и оки.... По индейски
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2k
NIS 2 часа назад
Любви все время мы ждём , как чуда . Одной , единственной , ждём , как чуда ... молодец чувак - не скажет ..« как скучно мы живем..... »
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44k
Albert GER 2 часа назад
Вах-Вах!
Не дай Бог так оголодать!!!
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