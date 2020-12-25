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Талассофобам не входить: 20 жутких фото для тех, кто боится бездны

Талассофобам не входить: 20 жутких фото для тех, кто боится бездны (25 фото)

Автор:
25 декабря 2020 12:50
Сообщество : Факты
Метки: бедна   глубина   море   океаны   погружение   страхи   талассофобия   факты   
983
25

Если вы боитесь водной глубины, если вас охватывает ужас от того, что под вами, плавающем в водоеме, творится что-то непонятное, которое сейчас всплывёт и утащит вас в пучину - вы талассофоб. А если вы не знаете о такой фобии, то смотрите фото и проверьте себя - если в груди появится страх, милости просим в клан.

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Метки: бедна   глубина   море   океаны   погружение   страхи   талассофобия   факты   
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Serg2001 57 минут назад
Точно! Я талассофоб. Никогда не забуду того чувства, когда на коралловом рифе заплыл с мелководья на край рифа. Как сразу подо мной темная пропасть образовалась... Ни дна, ни покрышки. Даже как-то холоднее стало... Мысли всякие в голову полезли нехорошие... Вобщем, рванул я от греха подальше обратно на риф... Неприятное ощущение. Теперь зато я знаю как это называется... ))
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