Талассофобам не входить: 20 жутких фото для тех, кто боится бездны

Если вы боитесь водной глубины, если вас охватывает ужас от того, что под вами, плавающем в водоеме, творится что-то непонятное, которое сейчас всплывёт и утащит вас в пучину - вы талассофоб. А если вы не знаете о такой фобии, то смотрите фото и проверьте себя - если в груди появится страх, милости просим в клан.
По мнению талассофобов нет ничего более ужасающего, чем спокойное, медленно погружающееся тело в глубины, которые вы только начинаете постигать.
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Авторский пост
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