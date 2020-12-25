Талассофобам не входить: 20 жутких фото для тех, кто боится бездны

Если вы боитесь водной глубины, если вас охватывает ужас от того, что под вами, плавающем в водоеме, творится что-то непонятное, которое сейчас всплывёт и утащит вас в пучину - вы талассофоб. А если вы не знаете о такой фобии, то смотрите фото и проверьте себя - если в груди появится страх, милости просим в клан.