Приключения "учителя успеха" в тайге. Часть 4. Как не стать с напарником врагами в тайге?!

Шайба косячила даже в мелочах. Причалили к берегу на лодке, отдыхаем. Собаки переплывают к нам с другого берега. Рыжая вылезла рядом со мной, отбежала метров 10, отряхнулась, до меня брызги не долетели. Вылезает черная, кто-то из нас говорит, что сейчас отряхиваться будет прямо рядом со мной. И точно, даже шага в сторону не сделала, начала отряхиваться, все брызги на меня.



В итоге, поводов для пиз…лей Шайба давала много, я и пятой части тут не перечислил. За что и получала. Причем, с определенного этапа Шайба стала отыгрывать этакую терпилу. Например, отдыхаем на базовой избе. Выходишь из зимовья, из собачьего котуха показывается Шайба, как-то нелепо съеживается пополам (жопа к морде), смотрит на тебя униженно-виновато снизу вверх, хотя вроде бы ничего еще не сделала. Ты и не думал о ней даже, настроение хорошее на отдыхе, а видишь это кривляющееся под дефективную уеб…ще и еле сдерживаешь себя, чтобы просто так ей не вдарить. И настроение сразу падает. Причем, по возвращении в деревню эта ее игра в терпилу резко прекратилась. Мы еще смеялись с Юрой, насколько бы чаще с ним ругались в тайге, если бы не Шайба.



Где-то после месяца пребывания в тайге мне стало легче и я уже не так часто раздражался на Юру. Хорошо еще, что у нас не сговариваясь распределились роли на путиках и на хозяйственных делах в избе. На большинство полаек ходил я, Юра продолжал идти по путику, искать тес, находить ловушки, ремонтировать их. Это давало мне возможность спокойно концентрироваться полайках, не переживать, что из-за отвлечений с путика придем на зимовье к ночи, не успеем выспаться, собьется график и т.п. На избе Юра готовил ужины (мясо с гарниром), а я готовил каши нам на завтрак и еду собакам. У них с Раскольным было такое же распределение ролей – основная работа за старшим охотником, младший на подхвате. Лучшие нары (если их было двое) или лучшее место на нарах тоже доставались Юре, но я против этого не возражал.



Несмотря на согласие в распределении ролей у меня и определенное успокоение через месяц пребывания в тайге я регулярно находил поводы раздражаться на Юру. Например, меня бесило, что он такой гурман, запахи улавливает очень тонко, различает вкус чая в зависимости от воды, набирал я ее в реке или в стоячей воде. Мне казалось, что такого тонкого различения вкусов не бывает, что Юра попросту издевается надо мной. Я то пихал в себя еду как в помойку не различая ни вкуса, ни запаха. Оказалось, что я просто обжигаю рецепторы во рту, т.к. пью очень горячий чай, а потом не чувствую разницы во вкусе. Через какое-то время я начал пить более остывший чай и стал лучше различать вкусы.



Или я мудачил Юру за то, что он не заправляет кофе сгущенкой, а разводит сухое молоко (белорусскую Лепельку) в воде, разогревает ее, потом добавляет туда кофе и пьет. Ну, думаю, выпендрёжник – разницы никакой, а суеты много. Через неделю я попробовал сделать так же и обнаружил, что такой кофе вкуснее, чем в кофейнях на Большой земле (хотя в тайге все кажется вкуснее). И таких примеров было много, когда я вначале мудачил Юру за какой-нибудь очередной его «лайфхак» в еде, а потом брал себе на вооружение.



Почти весь сезон из людей мы видели только друг друга. Только один раз за три месяца мы встретились в тайге с другим человеком. Это был Раскольный (псевдоним охотника), главный герой фильма «Счастливые люди».