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Приключения "учителя успеха" в тайге. Часть 4. Как не стать с напарником врагами в тайге?!

Приключения "учителя успеха" в тайге. Часть 4. Как не стать с напарником врагами в тайге?! (4 фото + 1 видео)

Автор:
10 января 2021 16:54
Сообщество : Путешествия
Метки: выживание в диких условиях   енисей   охота   писатель-шекспировед меняйлов   путешествия   рыбалка   сибирь   тайга   
825
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В тайге из меня лезло много дерьма. Проявлялось это в том числе в ругани с напарником. Причем, вначале пытаешься имитировать какое-то нелепое чинопочитание, мол, Юра более опытный охотник, чем я, с Раскольным сезон отохотился, много лет постоянный участник семинаров писателя-шекспироведа Меняйлова, надо делать как он скажет, даже если не согласен. А потом я впадал в другую крайность, раз даже послал Юру на х…р посреди путика совершенно не по делу.

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Метки: выживание в диких условиях   енисей   охота   писатель-шекспировед меняйлов   путешествия   рыбалка   сибирь   тайга   
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Горожанин 14 часов назад
Если столько негатива, н.а.х.е.р.а вообще в лес ходить? Из личного опыта и опыта своих знакомых знаю, что в таких походах, на природе вообще любой негатив испаряется. Автор либо сочинитель, либо психопат.
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Сергей Горожанин 13 часов назад
"испаряется" , если уйти на 3-4 дня, а за 3 (три) месяца, многое можно передумать и переосмыслить.
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Roninsamuray 4 часа назад
Для кого-то единение с природой настоящая радость, счастье и верх блаженства, а для другого, - при отсутствии привычного ему комфорта, это сродни с сверхэкстремальными условиями, со стрессом, с тревогой, неопределённостью, со страхом, и всё это порождает непременно переутомление, нервное истощение, раздражительность, гнев, срывы по незначительному поводу, и если напарник в таком же состоянии, всё может закончиться плачевно. Это очень острая проблема в основном, изолированных коллективов, экспедиций и т.д., несмотря на подготовки, тренировки по стрессоустойчивости, и даже несмотря на подбор команд по принципу совместимости друг к другу и т.д.
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5k
Ivan 11 часов назад

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