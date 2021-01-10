Приключения "учителя успеха" в тайге. Часть 4. Как не стать с напарником врагами в тайге?!

В тайге из меня лезло много дерьма. Проявлялось это в том числе в ругани с напарником. Причем, вначале пытаешься имитировать какое-то нелепое чинопочитание, мол, Юра более опытный охотник, чем я, с Раскольным сезон отохотился, много лет постоянный участник семинаров писателя-шекспироведа Меняйлова, надо делать как он скажет, даже если не согласен. А потом я впадал в другую крайность, раз даже послал Юру на х…р посреди путика совершенно не по делу.
Напарник Юра
Временами мне казалось, что Юра дотерпит меня до конца сезона, а на Большой земле будет и сам меня избегать и другим посоветует.
Психовал на Юру за малейшие пустяки. Например, готовлю кашу на завтрак, Юра спрашивает, кидал ли я крупу в молоко. Я взрываюсь, начинаю возмущаться, как можно было не заметить, что еще даже молоко не закипело. Юра отвечает, мол, сижу, читаю книжку, даже не смотрю в твою сторону. Но меня все равно кроет, сижу и ворчу на напарника.
Или при подъеме на участок на лодке Юра просил меня достать что-либо из наших запасов, какой-нибудь инструмент для ремонта мотора. Мне приходилось открывать тент, разбирать аккуратно сложенные коробки, доставать какую-нибудь мелочь, потом складывать коробки на место, закрывать тент. Операция не сложная, но нудная. Но «надо подчиняться старшему». Каждая такая просьба Юры сопровождалась накоплением у меня негативного осадка. И однажды, когда я уже почти достал (не помню что) чуть ли не с самой нижней коробки, Юра заявил, что ему это не надо. Помню, как я взорвался, мол, задолбал Юра, если ему что-то надо, пусть сам идет и ковыряется в коробках. Я ожидал ответной ругани со стороны напарника, а он вполне спокойно сказал, мол, удивлялся, как это я без проблем роюсь в вещах, позавидовал моей усидчивости.
Временами мне казалось, что Юра дотерпит меня до конца сезона, а на Большой земле будет и сам меня избегать и другим посоветует.
Психовал на Юру за малейшие пустяки. Например, готовлю кашу на завтрак, Юра спрашивает, кидал ли я крупу в молоко. Я взрываюсь, начинаю возмущаться, как можно было не заметить, что еще даже молоко не закипело. Юра отвечает, мол, сижу, читаю книжку, даже не смотрю в твою сторону. Но меня все равно кроет, сижу и ворчу на напарника.
Или при подъеме на участок на лодке Юра просил меня достать что-либо из наших запасов, какой-нибудь инструмент для ремонта мотора. Мне приходилось открывать тент, разбирать аккуратно сложенные коробки, доставать какую-нибудь мелочь, потом складывать коробки на место, закрывать тент. Операция не сложная, но нудная. Но «надо подчиняться старшему». Каждая такая просьба Юры сопровождалась накоплением у меня негативного осадка. И однажды, когда я уже почти достал (не помню что) чуть ли не с самой нижней коробки, Юра заявил, что ему это не надо. Помню, как я взорвался, мол, задолбал Юра, если ему что-то надо, пусть сам идет и ковыряется в коробках. Я ожидал ответной ругани со стороны напарника, а он вполне спокойно сказал, мол, удивлялся, как это я без проблем роюсь в вещах, позавидовал моей усидчивости.
Психую на напарника с матами
Долгое время я переживал, что так психую, а Юра на меня не срывается, мол, такой спокойный. Я еще сомневался, что не может такого быть, должен где-то и Юра выпускать пар. И как мне полегчало морально, когда заметил, что Юра тоже регулярно психовал, но не на меня, а на окружающие предметы и обстановку: «Ёб…ные сапоги, скользят по камням; ёб…ный путик, теса не видать, сплошные горки, болота; ёб…ная кулёмка, почти разваливается от старости, хрен насторожишь ее и т.д.» Подумал, что вариант разрядки Юры более конструктивный по отношению к напарнику, чем мой.
Часть наших негативных эмоций забирала на себя одна из собак – Шайба, неопытная молодая сучка.
Часть наших негативных эмоций забирала на себя одна из собак – Шайба, неопытная молодая сучка.
Она постоянно косячила – то на белочек тявкает – приходишь, ожидаешь увидеть соболя или птицу, а там белочка. Разочек отп…здякал ее как следует, вроде перестала лаять на белок. Другой раз идешь на лай, метров 300 уже прошел и тут Шайба замолкает. Ждешь немного возобновления лая, но она как назло молчит. Материшься, поворачиваешь назад. Уже почти успеваешь вернуться на путик, опять лает. Бл…ть, думаешь, что за поганая собака, ты либо лай, либо не лай. Решил дойти до нее из принципа, проверить, на кого она лает. Подхожу, а она бродит между деревьями и потявкивает на все деревья поочереди. Возможно, чует запах птицы, которая либо где-то здесь, либо улетела. Потом уже зарок себе давал не ходить на ее полайки, пока к ее лаю не присоединится рыжая опытная сучка.
Шайба косячила даже в мелочах. Причалили к берегу на лодке, отдыхаем. Собаки переплывают к нам с другого берега. Рыжая вылезла рядом со мной, отбежала метров 10, отряхнулась, до меня брызги не долетели. Вылезает черная, кто-то из нас говорит, что сейчас отряхиваться будет прямо рядом со мной. И точно, даже шага в сторону не сделала, начала отряхиваться, все брызги на меня.
В итоге, поводов для пиз…лей Шайба давала много, я и пятой части тут не перечислил. За что и получала. Причем, с определенного этапа Шайба стала отыгрывать этакую терпилу. Например, отдыхаем на базовой избе. Выходишь из зимовья, из собачьего котуха показывается Шайба, как-то нелепо съеживается пополам (жопа к морде), смотрит на тебя униженно-виновато снизу вверх, хотя вроде бы ничего еще не сделала. Ты и не думал о ней даже, настроение хорошее на отдыхе, а видишь это кривляющееся под дефективную уеб…ще и еле сдерживаешь себя, чтобы просто так ей не вдарить. И настроение сразу падает. Причем, по возвращении в деревню эта ее игра в терпилу резко прекратилась. Мы еще смеялись с Юрой, насколько бы чаще с ним ругались в тайге, если бы не Шайба.
Где-то после месяца пребывания в тайге мне стало легче и я уже не так часто раздражался на Юру. Хорошо еще, что у нас не сговариваясь распределились роли на путиках и на хозяйственных делах в избе. На большинство полаек ходил я, Юра продолжал идти по путику, искать тес, находить ловушки, ремонтировать их. Это давало мне возможность спокойно концентрироваться полайках, не переживать, что из-за отвлечений с путика придем на зимовье к ночи, не успеем выспаться, собьется график и т.п. На избе Юра готовил ужины (мясо с гарниром), а я готовил каши нам на завтрак и еду собакам. У них с Раскольным было такое же распределение ролей – основная работа за старшим охотником, младший на подхвате. Лучшие нары (если их было двое) или лучшее место на нарах тоже доставались Юре, но я против этого не возражал.
Несмотря на согласие в распределении ролей у меня и определенное успокоение через месяц пребывания в тайге я регулярно находил поводы раздражаться на Юру. Например, меня бесило, что он такой гурман, запахи улавливает очень тонко, различает вкус чая в зависимости от воды, набирал я ее в реке или в стоячей воде. Мне казалось, что такого тонкого различения вкусов не бывает, что Юра попросту издевается надо мной. Я то пихал в себя еду как в помойку не различая ни вкуса, ни запаха. Оказалось, что я просто обжигаю рецепторы во рту, т.к. пью очень горячий чай, а потом не чувствую разницы во вкусе. Через какое-то время я начал пить более остывший чай и стал лучше различать вкусы.
Или я мудачил Юру за то, что он не заправляет кофе сгущенкой, а разводит сухое молоко (белорусскую Лепельку) в воде, разогревает ее, потом добавляет туда кофе и пьет. Ну, думаю, выпендрёжник – разницы никакой, а суеты много. Через неделю я попробовал сделать так же и обнаружил, что такой кофе вкуснее, чем в кофейнях на Большой земле (хотя в тайге все кажется вкуснее). И таких примеров было много, когда я вначале мудачил Юру за какой-нибудь очередной его «лайфхак» в еде, а потом брал себе на вооружение.
Почти весь сезон из людей мы видели только друг друга. Только один раз за три месяца мы встретились в тайге с другим человеком. Это был Раскольный (псевдоним охотника), главный герой фильма «Счастливые люди».
В итоге, поводов для пиз…лей Шайба давала много, я и пятой части тут не перечислил. За что и получала. Причем, с определенного этапа Шайба стала отыгрывать этакую терпилу. Например, отдыхаем на базовой избе. Выходишь из зимовья, из собачьего котуха показывается Шайба, как-то нелепо съеживается пополам (жопа к морде), смотрит на тебя униженно-виновато снизу вверх, хотя вроде бы ничего еще не сделала. Ты и не думал о ней даже, настроение хорошее на отдыхе, а видишь это кривляющееся под дефективную уеб…ще и еле сдерживаешь себя, чтобы просто так ей не вдарить. И настроение сразу падает. Причем, по возвращении в деревню эта ее игра в терпилу резко прекратилась. Мы еще смеялись с Юрой, насколько бы чаще с ним ругались в тайге, если бы не Шайба.
Где-то после месяца пребывания в тайге мне стало легче и я уже не так часто раздражался на Юру. Хорошо еще, что у нас не сговариваясь распределились роли на путиках и на хозяйственных делах в избе. На большинство полаек ходил я, Юра продолжал идти по путику, искать тес, находить ловушки, ремонтировать их. Это давало мне возможность спокойно концентрироваться полайках, не переживать, что из-за отвлечений с путика придем на зимовье к ночи, не успеем выспаться, собьется график и т.п. На избе Юра готовил ужины (мясо с гарниром), а я готовил каши нам на завтрак и еду собакам. У них с Раскольным было такое же распределение ролей – основная работа за старшим охотником, младший на подхвате. Лучшие нары (если их было двое) или лучшее место на нарах тоже доставались Юре, но я против этого не возражал.
Несмотря на согласие в распределении ролей у меня и определенное успокоение через месяц пребывания в тайге я регулярно находил поводы раздражаться на Юру. Например, меня бесило, что он такой гурман, запахи улавливает очень тонко, различает вкус чая в зависимости от воды, набирал я ее в реке или в стоячей воде. Мне казалось, что такого тонкого различения вкусов не бывает, что Юра попросту издевается надо мной. Я то пихал в себя еду как в помойку не различая ни вкуса, ни запаха. Оказалось, что я просто обжигаю рецепторы во рту, т.к. пью очень горячий чай, а потом не чувствую разницы во вкусе. Через какое-то время я начал пить более остывший чай и стал лучше различать вкусы.
Или я мудачил Юру за то, что он не заправляет кофе сгущенкой, а разводит сухое молоко (белорусскую Лепельку) в воде, разогревает ее, потом добавляет туда кофе и пьет. Ну, думаю, выпендрёжник – разницы никакой, а суеты много. Через неделю я попробовал сделать так же и обнаружил, что такой кофе вкуснее, чем в кофейнях на Большой земле (хотя в тайге все кажется вкуснее). И таких примеров было много, когда я вначале мудачил Юру за какой-нибудь очередной его «лайфхак» в еде, а потом брал себе на вооружение.
Почти весь сезон из людей мы видели только друг друга. Только один раз за три месяца мы встретились в тайге с другим человеком. Это был Раскольный (псевдоним охотника), главный герой фильма «Счастливые люди».
Подходя к общей с Раскольным избе мы увидели, что в окне зимовья горит свет. Радости нашей не было предела - Раскольный на избушке. Это означало натопленную избу, готовую еду с горячительным напитком, горячий чай и долгий интересный разговор до середины ночи, т.к. у нас накопилось множество вопросов, а кому их задать, как не человеку, который провел 50 лет в тайге?
Мы подошли к зимовью, Раскольный вышел нас встречать с вопросом: «Чего так долго»? Он как будто ждал нас, а ведь мы не сговаривались здесь встретиться, рации или спутниковой связи у нас не было. Но о встрече с Раскольным подробнее расскажу в следующей статье.
(продолжение следует)
Мы подошли к зимовью, Раскольный вышел нас встречать с вопросом: «Чего так долго»? Он как будто ждал нас, а ведь мы не сговаривались здесь встретиться, рации или спутниковой связи у нас не было. Но о встрече с Раскольным подробнее расскажу в следующей статье.
(продолжение следует)
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Метки: выживание в диких условиях енисей охота писатель-шекспировед меняйлов путешествия рыбалка сибирь тайга
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