25 малоизвестных фактов о Роберте Дауни-младшем

Увлекательные истории о том, как голый Дауни бросал в полицейских воображаемых крыс, прятал еду на съемках "Мстителей" и соревновался с Джорджем Клуни за право переснять "Черное зеркало".
Роберт Дауни-младший завязал с наркотиками только потому, что его девушка (теперь уже жена) Сьюзан увидела его под кайфом и поставила ему ультиматум — либо он завязывает, либо она уходит. Дауни остановился у ресторана Burger King на побережье и выбросил наркотики в океан. В Голливуде Сьюзан называют «Чудо, спасшее Роберта Дауни».
2. Роберту Дауни-младшему заплатили 10 миллионов долларов за 8 минут экранного времени в фильме «Человек-паук: Возвращение домой». Выходит, что за каждую минуту на экране он получил более миллиона долларов.
3. В DVD-комментариях к фильму «Солдаты неудачи» Дауни говорит от лица Линкольна Осириса — отсылка к шутке, что Лазарус не выходит из образа, пока не запишет DVD-комментарии.
4. Роберт Дауни-младший утверждает, что сохраняет трезвость во многом благодаря боевому искусству Вин-чунь. Оно также помогает ему оставаться «приземленным, здоровым и сосредоточенным».
5. В 2013 году Дауни приобрел права на эпизод «История всей твоей жизни» сериала «Черное зеркало», чтобы переснять его для большого экрана. При этом он обошел в торгах Джорджа Клуни, которому тоже очень понравилась серия.
До того, как актер завязал с наркотиками, полицейские однажды остановили его за превышение скорости и обнаружили, что Дауни сидит в машине голый и галлюцинирует — он якобы начал швырять в полицейских воображаемых крыс. В другой раз его нашли свернувшимся калачиком позади захудалого отеля в Лос-Анджелесе.
7. После роли в «Чаплине» Роберт Дауни-младший сжег на заднем дворе своего дома одежду, в которой снимался в фильме 1987 года «Меньше чем ноль», чтобы таким образом символически похоронить декадентский образ «Brat Pack» из 80-х и начать новый этап жизни и карьеры.
8. На съемках фильма «Зодиак» Дауни мочился в банки и расставлял их по съемочной площадке в знак протеста против того, что ему не хватало времени дойти до трейлера и передохнуть.
9. Дауни получил роль Лекса Лютора в фильме «Superman: Flyby», сценарий к которому написал Джей Джей Абрамс, но картину так и не сняли.
10. В 2013 году Роберт Дауни-младший получил травму на съемочной площадке и собирался отойти от роли Железного человека, поскольку думал, что уже слишком стар, чтобы продолжить играть Тони Старка.
Во время съемок Мстителей Дауни постоянно прятал еду на съемочной площадке. Никому так и не удалось найти, где именно он ее прячет, так что остановить его не смогли. Сцена с голубикой — импровизация, он просто достал и начал есть ягоды, которые сам же и припрятал.
12. За роль сержанта Линкольна Осириса в «Солдатах неудачи» Роберт Дауни-младший получил 15 номинаций, включая «Оскар» и «Золотой глобус».
13. Первая роль Дауни после реабилитации была в клипе Элтона Джона «I Want Love» в 2001 году.
14. Роберт Дауни-младший выпустил музыкальный альбом под названием «The Futurist». Альбом дебютировал 121-м в чарте Billboard 200 с 16 000 проданными копиями за первую неделю.
15. Образ Тони Старка во франшизе «Железый человек» вдохновлен Илоном Маском и основан на нем.
Роберт Дауни-младший снимался в фильме «Стенка на стенку» 1985 года. На отметке 30:52 в фильме можно заметить предсказание его самой известной роли в виде граффити на стене, которое гласит: «НОВЫЕ МСТИТЕЛИ».
17. Отец разрешил Дауни курить марихуану, когда тому было шесть лет.
18. Большую часть фильма «Солдаты неудачи» Роберт Дауни-младший появляется на экране в «блэкфэйсе», однако фильм в основном критиковали за оскорбительное отношение к людям с расстройствами психики.
19. Дауни подарил Крису Эвансу сделанную на заказ машину «Стив Роджерс» с щитом Капитана Америки на руле.
20. Роберт Дауни-младший сломал руку Холли Берри на съемках сцены «Готики», где ему нужно было заломить ей руку за спину.
Дауни озвучил Патрика Пьютершмидта в сериале «Гриффины».
22. Роберт Дауни-младший три года проработал в ресторане помощником официанта. Официантом он так и не стал, поскольку слишком сильно потел и был недостаточно ловким.
23. До того, как он завязал с наркотиками, Дауни однажды отрубился, и его нашли спящим в соседнем доме в спальне 11-летнего ребенка.
24. Дауни-младший впервые снялся в кино в роли щенка в фильме «Загон», который снял его отец, Роберт Дауни-старший.
25. В 1993 году Дауни снял документальный фильм «Последняя вечеринка», в котором он берет интервью у Билла Клинтона и других известных личностей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 12 фактов о Киану Ривзе в честь его 55-летия
- 10 интересных фактов о Мстителях
- 30 актеров, которые сыграли героев гораздо младше своего реального возраста
- NASA ответили фанатам Marvel на просьбы спасти потерявшегося в космосе Тони Старка
- 6 любопытных фактов из жизни Умы Турман, к её юбилею
Понравилось22