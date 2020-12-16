25 малоизвестных фактов о Роберте Дауни-младшем

Роберт Дауни-младший завязал с наркотиками только потому, что его девушка (теперь уже жена) Сьюзан увидела его под кайфом и поставила ему ультиматум — либо он завязывает, либо она уходит. Дауни остановился у ресторана Burger King на побережье и выбросил наркотики в океан. В Голливуде Сьюзан называют «Чудо, спасшее Роберта Дауни».

2. Роберту Дауни-младшему заплатили 10 миллионов долларов за 8 минут экранного времени в фильме «Человек-паук: Возвращение домой». Выходит, что за каждую минуту на экране он получил более миллиона долларов.

3. В DVD-комментариях к фильму «Солдаты неудачи» Дауни говорит от лица Линкольна Осириса — отсылка к шутке, что Лазарус не выходит из образа, пока не запишет DVD-комментарии.

4. Роберт Дауни-младший утверждает, что сохраняет трезвость во многом благодаря боевому искусству Вин-чунь. Оно также помогает ему оставаться «приземленным, здоровым и сосредоточенным».

5. В 2013 году Дауни приобрел права на эпизод «История всей твоей жизни» сериала «Черное зеркало», чтобы переснять его для большого экрана. При этом он обошел в торгах Джорджа Клуни, которому тоже очень понравилась серия.