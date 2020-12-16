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25 малоизвестных фактов о Роберте Дауни-младшем

25 малоизвестных фактов о Роберте Дауни-младшем (6 фото)

Автор:
16 декабря 2020 14:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Роберт Дауни мл   Роберт Дауни-младший   голливуд   железный человек   мстители   тони старк   факты   
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6

Увлекательные истории о том, как голый Дауни бросал в полицейских воображаемых крыс, прятал еду на съемках "Мстителей" и соревновался с Джорджем Клуни за право переснять "Черное зеркало".

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Роберт Дауни мл   Роберт Дауни-младший   голливуд   железный человек   мстители   тони старк   факты   
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