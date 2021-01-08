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Ретро фотографии

Ретро фотографии (62 фото)

Автор:
08 января 2021 22:35
Метки: история   ретро   фото   
1009
62
Подборка фотографий, сделанных 50 лет назад в январе 1971 года.

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Метки: история   ретро   фото   
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2k
VikaR 7 часов назад
Хорошие фотки. Спасибо
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683
Kunduz 4 часа назад
"Вивьен Невес, известная тем, что появилась обнаженной на страницах Times в марте 1971 года."

"Вивьен Невес, известная тем, что появилась обнаженной на страницах Times в марте 1971 года."
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12k
Corvus Corax 7 часов назад
Отличнейшие фото!!
№12. Джорджо Мородер не автор диско, он автор итало-диско и электроники в диско...
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