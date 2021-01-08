Подборка фотографий, сделанных 50 лет назад в январе 1971 года.
5.
5 января 1971 года. Мюнхен. Леворадикального экстремиста Фрица Тойфеля конвоируют в зал суда. Это не первый его суд и не последний. В 2001 году Тойфелю будет присуждена премия имени Вольфганга Нойсса за гражданское мужество.
9.
Январь 1971 года. Норвежская актриса и модель Юлие Эге записывает свой первый сингл «Любовь». Фото Jack Kay.
10.
7 января 1971 года. Монреаль. Из здания суда выводят Пола Роуза. Это в его машине нашли тело министра труда Пьера Лапорта, убитого боевиками «Фронта Освобождения Квебека» в октябре 1970 года.
12.
7 января 1971 года. Итальянский поп-композитор Джорджо Мородер с женой Хайди. Джорджо Мородер – «папа» диско-музыки.
13.
11 января 1971 года. Лондон. Канадско-американский певец, автор песен и актер Пол Анка с женой и родней.
15.
12 января 1971 года. Британская модель Вивьен Невес, известная тем, что появилась обнаженной на страницах Times в марте 1971 года. Это был первый случай, когда британская широкоформатная газета напечатала откровенное «ню»
16.
Январь 1971 года. Остров Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. Фотограф Мерил Мейслер в образе скаута. Автопортрет.
17.
13 января 1971 года. Вьетнам. Дети смотрят, как догорает их дом – американский патруль поджег его, потому что там нашли патроны от АК-47.
21.
15 января 1971 года. Париж. Жан-Луи Шеррер готовит новую коллекцию весна-лето 1971. Фото Sauer Jean-Claude.
22.
15 января 1971 года – премьера французского фильма «Возвращение надоедливой букашки» (Fantasia chez les ploucs).На фото Мирей Дарк.
25.
15 января 1971 года. Малайзия. Британские ВВС эвакуируют соотечественников, оказавшихся в зоне бедствия во время наводнения.
26.
15 января 1971 года - премьера американского фильма «Исчезающая точка» (Vanishing Point). Режиссер Ричард С. Сарафьян. Бюджет фильма $1 585 000. Сборы в США $12 442 673.
29.
16 января 1971 года. Лос-Анджелес. Мэнсона ведут или в зал суда или из зала суда. 25 января 1971 года присяжные признают его виновным в семи убийствах первой степени.
33.
19 января 1971 года. Отделение Ричарда Чэмпиона попало под снайперский огонь во время патрулирования на высоте 56, в 70 милях к юго-востоку от Чу Лая.
34.
Январь 1971 года. Актеры Бэрри Боствик и Марта Хефлин. Промофото с репетиции бродвейского мюзикла Soon. Фото Jack Mitchell.
35.
20 января 1971 года. Дастин Хоффман и Сьюзан Джордж на приеме по случаю окончания съемок фильма «Соломенные псы» (Straw Dogs).
37.
21 января 1971 года. Бакингемшир, Великобритания. Британские актеры Питер Кук и актриса Джуди Хакстэйбл на съемках телешоу. В 1973 году они поженятся, в 1989 году разведутся.
44.
27 января 1971 года. Британская актриса Энн Рейд смотрит по телевизору как она умирает в роли Валерии Барлоу в предпоследней серии сериала Coronation Street's. (В последней серии – похороны персонажа.)
Вместе с Энн Рейд за процессом наблюдали 18 миллионов телезрителей. За похоронами Валерии Барлоу наблюдали 19 миллионов телезрителей. Сериал шел с 1961 по 1971 год. Фото Howard Walker.
47.
28 января 1971 года – премьера британского фильма «Риллингтон Плейс, дом 10» (10 Rillington Place). На фото Джон Хёрт.
60.
Январь 1971 года. Великобритания. Реклама распродажи. Один из немногих товаров, цена на который заметно снизилась в 1970 году - футболка с портретом британского премьер-министра Эдварда Хита.
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